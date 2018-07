Als ich entdeckte, daß die Mädchen überall hübsche Rundungen haben, wo es bei mir eckig und flach war, arbeitete ich bei einem Bauern und war vierzehn Jahre alt. Damals erzählte mir die alte Beate diese Geschichte. Wir bereiteten gemeinsam das Schweinefutter, es roch nach heißen Kartoffeln und saurer Milch. „Gib mir den Eimer“, sagte die alte Beate und sie füllte ihn mit gestampften Kartoffeln. „Ich weiß“, sagte sie, „daß du deine Augen gehen läßt, wohin sie nicht sollen. Dagegen hilft auch nichts. Aber ich sage dir, warte noch ein Weilchen, denn das Leben ist lang, und später mache es nicht wie Timofej, von dem ich dir erzählen werde, und der heute tot ist und vergessen, obwohl er beinahe ein Herr geworden wäre.“

Sie warf zwei Hände voll Gerstenschrot in den Eimer und rührte kräftig.

„Timofej Srbk“, sagte sie, „arbeitete bei Sascha Kowollik, dem Händler, der ein reicher Mann war. Alle Bauern bückten sich tief, wenn Sascha Kowollik vorüberfuhr, und wenn er krank war, betete die Gemeinde für sein Wohlergehen.

In den ersten Jahren war Timofej ein Knecht wie alle Knechte. Er hörte schwer, und Sascha Kowollik mußte seine Stimme mächtig laut erschallen lassen, wenn er ihn zur Arbeit rief. Man kannte diese Stimme überall im Dorfe, und ein jeder hatte Achtung vor ihr; nur der junge Schullehrer, der ein gottloser Mensch war und aus Breslau stammte, hatte keine Achtung, weil sie ihn störte... Wenn er Sätze aufschreiben mußte, an denen die Kinder die deutsche Sprache lernen sollten, so schrieb er: ,Kowollik ryczy na podworzu’, und die Kinder lachten. Und dann schrieb er auf deutsch darunter: ‚Kowollik schreit auf dem Hofe‘, und die Kinder lachten noch mehr.

Als die Jahre hingingen, wurden Timofejs Ohren besser; er hörte zuletzt sogar mehr als andere Menschen. Wenn er am Morgen die Milch auf den Bahnhof fuhr, lauschte er den Wagenrädern. Sie ächzten immer he-he, und er vernahm, was die Pferdehufe sagten, wenn sie auf das Pflaster fielen. Luschka-Luschka, sagten die Pferdehufe. – „Gib mir die Milch“, sagte die alte Beate, und ich gab ihr die Milch; sie goß ein wenig davon in den Eimer und rührte weiter.

„Heluschka war ein schönes Mädchen“, sagte sie zu mir, „du mußt nicht glauben, daß sie deiner Janina glich. Janina ist eine schmutzige Magd, aber Heluschka war ein Fräulein und die Tochter des großen Kowollik. Du mußt auch nicht etwa meinen, Timofej Srbk sei so einer gewesen wie du; nein, er war ganz anders! Es gab keine von uns, die nicht in ihn verliebt gewesen wäre; er hätte jede Nacht bei einer anderen schlafen können, keine hätte es ihm verwehrt, aber er liebte nur Heluschka und sah uns nicht einmal an. Er wurde blaß und mager, seine Wangen bekamen traurige Falten, manchmal blieb er mitten auf seinem Wege stehn und seufzte laut. Wenn wir des Morgens die Milchkannen an die Straße stellten und ihn kommen sahen, warteten wir ein Weilchen, und wenn er die Milchkannen auf den Wagen warf, warteten wir noch ein Weilchen. ‚Timofej‘, sagten wir, ‚es wird alles nichts helfen, Timofej, weil Heluschka ein Fräulein ist und du ein Knecht. Komm zu uns, Timofej, ein Schweinchen haben wir geschlachtet.‘ Aber Timofej ballte die Fäuste und knirschte mit den Zähnen und schwor, wenn Heluschka ein Fräulein sei, so wolle er ein Herr werden. An diesem Tage sahen wir ihn hinter der Scheune mit dem Händler reden, ein wenig später hörten alle Leute im Dorf die Stimme des großen Kowollik lauter denn je, und der junge, gottlose Schullehrer steckte den Kopf aus dem Fenster und schrie nach dem Gendarmen. – Bringe diesen Eimer der Staro“, sagte die alte Beate, und ich brachte ihn der trächtigen Sau.

„Du erzählst mir viel von Timofej und dem Händler“, sagte ich, als ich zurückkam, „warum sprichst du nicht von dem Fräulein? Liebte Heluschka den Timofej auch?“