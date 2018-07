Für die moderne Utopie scheint ein Dreistadiengesetz zu gelten: zuerst kamen die Entwürfe eines volltechnisierten Schlaraffenlandes (Karl Marx, Jules Verne), dann, mit der Ernüchterung, die Warnbilder einer volltechnisierten Hölle (Huxley, Orwells „1984“) – und nunmehr, als Synthese gewissermaßen, erscheinen die ersten Skizzen einer Zukunft, die perfekten Rationalismus mit der ungebrochenen Irrationalität früherer Jahrtausende vereinigen soll. Zu ihnen gehört das überraschende Buch von

Jon F. Marlin „Das Konzil der abendländischen Elite“. Thomas-Verlag, Zürich, 180 Seiten, Leinen.

Im Unterschied von anderen Synthetikern unserer Tage ( zum Beispiel Arnold Toynbee) denkt der Rheinländer und Optimist Marlin bewußt europazentrisch. Wenn der Kernkontinent des Abendlandes wieder in Ordnung kommt, ist auch der Erdball in Ordnung. Und für die Regeneration Europas, so meint Marlin, ist eben jetzt die Weltstunde angebrochen. Das Zeitalter der Dynamik, der prometheischen Machtausweitung des Menschen über die Natur und des Europäers über die Menschheit geht zu Grabe.

Um dem Gebot der Weltstunde Geltung zu verschaffen, soll ein „Konzil der abendländischen Elite“ zusammentreten und ein verbindliches Programm für die alt-neue geistige Einheit Europas ausarbeiten. Marlin rechnet damit, daß sich die Autorität einer solchen Versammlung den Regierungen einfach unwiderstehlich aufnötigt – sofern nicht der Glaube an die Kraft des Geistes ganz erloschen ist.

Die Umrisse dieses Programms nehmen sich kühn genug und keineswegs so selbstverständlich aus, wie der Utopist sie formuliert: Als künftige europäische Gemeinsprache soll (schon beim Zusammentreten des Konzils?) das Lateinische wieder zu seiner einstigen Funktion kommen. Damit wäre die Einheitlichkeit von Erziehung und Bildung hergestellt, und auf ihr könnte sich die Vereinheitlichung von Recht, Wirtschaft und Armee (nach dem Vorbild der schweizerischen Miliz) gründen. Der Abbau der Einzelstaatlichkeit würde die logische Folge sein ...

Und wenn die Parlamente und Regierungen dem Konzil nicht Folge leisten? Dann haben sie die Weltstunde verkannt, die eine statische, „kosmopetale“ Ordnung der Erde verlangt... cel.