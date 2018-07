Von Wolfgang Sachs (Düsseldorf)

Im Bundesarbeitsblatt vom März 1955 sind – endlich – versicherungstechnische Bilanzen für die Rentenversicherung der Arbeiter („Invalidenversicherung“) und die der Angestellten („Angestelltenversicherung“) veröffentlicht worden. Die kurze Notiz, die gleichzeitig in manchen Tageszeitungen erschien, war dazu angetan, beruhigend zu wirken. Leider zeigt ein näheres Studium der Bilanzen selbst, daß dies Gefühl durch die Tatsachen nicht gerechtfertigt ist.

Es fehlen noch die Zahlen der knappschaftlichen Rentenversicherung. Sie bildet den dritten wesentlichen Teil unserer staatlichen Rentenversicherung, neben den beiden schon genannten Anstalten, und es ist ein öffentliches Geheimnis, daß sie sich in einer schwierigeren Lage als jene befindet. Was jetzt vorliegt, gibt also nur einen unvollständigen Überblick über unsere staatliche Rentenversicherung als Ganzes. Das hindert aber nicht, daß man wichtige Erkenntnisse daraus gewinnen kann.

Zuallererst wird man fragen, welche Belastung der Allgemeinheit sich beim gegenwärtigen Stand der Dinge aus der Notwendigkeit ergibt, die beiden Anstalten im Gleichgewicht zu halten. Sie wird repräsentiert durch den Betrag, um den der gegenwärtige Wert der künftigen Beiträge (der Versicherten) allein hinter dem gegenwärtigen Wert der künftigen Leistungen der Anstalten zurückbleibt. In den vorliegenden Bilanzen erscheinen auch „über dem Strich“ große Posten, die den Gegenwert von Staatszuschüssen bedeuten; es bandelt sich um Grundbeträge in der Invalidenversicherung, um Rentenzulagen, Grundbetragserhöhungen und Erstattungen für Leistunger an Kriegsopfer und Fremdrentner in beiden Anstalten, dazu noch einige kleinere Posten. Insgesamt sind Staatszuschüsse in der Invalidenversicherung mit 58,6 Mrd. DM, in der Angestelltenversicherung mit 18,2 Mrd. DM aktiviert. Außerdem ist die Allgemeinheit natürlich, solange keine anderweitige Deckung dafür gefunden ist – und das ist leider bisher nicht der Fall – durch das versicherungstechnische Defizit der Anstalten von zusammen 16,1 Mrd. DM belastet. Insgesamt beträgt also die latente innere Schuld des Bundes zugunsten der erwähnten beiden Anstalten zur Zeit 93 Mrd. DM.