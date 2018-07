Alle Liebe der Frau, die in einer normalen Familie dem Mann und den Kindern gehört, konzentriert sich, wenn der Vater nicht mehr da ist, auf die Kinder. Das kann verhängnisvoll sein, besonders wenn nur ein Kind da ist. Es nimmt zu früh an den Sorgen der Mutter teil, unbewußt sucht die Mutter in ihm einen Ersatz für den Mann und – das Kind wird überfordert.

Auf einer Tagung der Evangelischen Akademie in Bad Boll, zum Thema – „Familie ohne Vater“ – wo sich 150 Mütter, die ihre Kinder ohne Vater erziehen, zusammengefunden hatten, behandelte man vor allem dieses schwierige Problem der unvollständigen Familie: die zu starke Bindung der Mutter an das Kind, und daraus resultierend: die zu starke Bindung des Kindes an die Mutter. Viele Kinder, deren Väter gefallen sind, befinden sich heute in den Entwicklungsjahren, das heißt in jenen Jahren, wo sich die sehr enge Bindung an die Mutter lockert. Man war daher in Bad Boll zusammengekommen, um zu klären, wie man den vielen Kriegerwitwen beistehen und helfen könnte.

Aber die Gefahr, das Kind zu eng an sich zu ketten und dadurch in einen schweren Konflikt zu geraten, ist nur eine von den vielen Sorgen, mit denen die alleinstehende Mutter zu ringen hat, ganz gleich, ob der Vater nicht mehr lebt, ob die Mutter geschieden ist oder das Kind unehelich ist. Bei der berufstätigen Mutter gilt die stete Sorge dem Fehlen der Ordnungen, in denen ein Kind eigentlich aufwachsen sollte. Der Tag ist nicht geregelt, wie in der normalen Familie. Der Sonntag hat nicht mehr seinen ursprünglichen Sinn, weil er zu vielen Arbeiten benutzt werden muß, die eigentlich für einen Wochentag bestimmt sind. Auch die Feste stehen nicht mehr fest und unverrückbar als Ruhetag im Leben der Familie. Dieses Fehlen der Ordnungen betrifft allerdings nicht nur die vaterlose Familie. Auch sonst ist ja der Verband der Familie weitgehend aufgelöst. Das moderne, unstete Leben hat es mit sich gebracht, daß ein Kind heute das Sein der Eltern viel weniger erlebt als in früheren Zeiten.

Es wurde auf der Tagung in Bad Boll immer wieder betont, daß diese Ausstrahlung der Eltern als Persönlichkeiten für die Entwicklung der Kinder und für ihre Erziehung ausschlaggebend ist. Gerade für die Witwe ist es besonders schwierig, ausgeglichen und beherrscht durch ihre Gegenwart zu wirken. Es setzt voraus, daß sie zu ihrem Schicksal ja gesagt hat. Kinder haben ein untrügliches Gefühl für die Verfassung der Mutter. Eine berufstätige Frau, die in der sozialen Arbeit steht und im Krieg den Mann und Vater ihrer drei Kinder verlor, erzählte folgendes: Sie selbst hat ihren Vater im ersten Weltkrieg früh verloren und unter der Trauer ihrer Mutter um den Mann sehr gelitten. Kein Weihnachtsfest verging, ohne daß ihre Mutter weinte. Die junge Frau war nun bemüht, ihren eigenen Kindern dies zu ersparen. Es gelang ihr, sich zu beherrschen und mit den Kindern fröhlich zu sein. Trotzdem: An einem Weihnachtsfest fragt der siebenjährige Sohn: „Mutter, würdest du tauschen, wenn du für uns drei den Vater wieder haben könntest?“

Die Hauptsorge der Berufstätigen gilt vor allem der Tatsache, daß die Kinder zu viel allein sind. Es wurde auf der Tagung auch darauf hingewiesen, daß das frühe Selbständigwerden der Kinder auch seine guten Seiten hat, allgemein sind aber die Frauen der Ansicht, daß die Kinder zu früh an den Sorgen der Mutter teilnehmen, und das ist auch die Meinung des Psychiaters. Darum ist es so wichtig, den Kindern Freude zu geben.

Sehr verständlich ist der Wunsch der Frauen mit Kindern, daß man Halbtagsstellen für sie schaffen sollte. Das ist in vielen Industrien nicht möglich. In anderen könnte es vielleicht ermöglicht werden, doch geht man nicht wirklich energisch daran, weil man die Notwendigkeit dazu nicht genügend erkennt. Aus dem gleichen Wunsch, die Kinder nicht sich selbst zu überlassen, wurde immer wieder die Forderung laut, Kindertagesstätten zu schaffen, wie es an manchen Orten schon geschehen ist.

Die schwere Aufgabe, ein Kind ohne Vater zu erziehen, haben schon nach dem ersten Weltkrieg viele Frauen lösen müssen. In den meisten Fällen führen diese Familien, die ja eigentlich keine sind, heute wie damals ein sehr zurückgezogenes Dasein. Das liegt einmal an den meist schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen, andererseits auch daran, daß eine alleinstehende Frau vom gesellschaftlichen Leben auch heute trotz der Gleichberechtigung fast ausgeschlossen ist. Aber wenn es ihnen auch von der Umwelt schwer gemacht wird, versuchen die Frauen tapfer den Kindern den Weg ins Leben zu bahnen. l. f.