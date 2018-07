Über Formosa beraten heute die Politiker und über Tagesfragen, die das Formosa Problem m sich birgt. Aber diese Probleme des Tages gleichen Sekunden an einer großen Weltenuhr, deren Stundenzeiger ein Geschehen mißt, das wie ein Urstrom nächtig, undämmbar und ohne Rücksicht auf unsere Wünsche und Weltanschauungen dahinstromt. In sien bahnen sich Entwicklungen an, von denen die Weltöffentlichkeit schon in den zwanziger und dreißiger Jahren hätten Kenntnis nehmen sollen, aber ihr stand nur die politische Weltkarte vor Augen — die so oft über die tatsächlichen Verhältnisse hinwegtäuscht.

Die asiatischen Völker wandern schon seit Jahrtausenden, und ebensoviel Konflikte größerer und kleinerer Art entstanden durch das ewige Hin und Her der Massen. Noch verblüffender aber ist die Tatsache, daß die Unruhigen Wanderer wider eignen Willen sind und deshalb ganz besonders scharfe politische Reibungen erzeugten. Auswandererbewegungen werden meist durch wirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Druck erzeugt.

So ist es in China, so in Japan, in Indonesien und Indien, und so war es schon vor 6000 Jahren und mehr, als die "Mongoliden" ihre älteren Vettern, die "Protomongoliden", aus den chinesischen Ebenen nach Indochina, nach Burma, nach Inselindien, zu den Philippinen hin abdrängten oder sie bis in die Inselgruppen des Stillen Ozeans hineintrieben. Auch wir Europäer haben solche Bewegungen einst zu spüren bekommen, zuletzt im 13. Jahrhundert, als die mongolische "Dampfwalze" unter Dschingis Khan bis nach Polen, Schlesien und zur ungarischen Ebene vorstieß. Nur mongolische Thronstrehigkeiten haben damals verhindert, daß Europa überrannt wurde.

Wie ein Trauma ist den Europäern die Erinnerung an die damaligen Verwüstungen geblieben, und das Schlagwort Kaiser Wilhelms II, "Völker uropas, wahrt eure heigsten Güter", war ein ätes Echo dieser Empfinmgen.

Mit dem Aufkommen jr japanischen Großicht Ende des 19. Jahrnderts geriet Ostasien aeut in großem Maß in swegung. Oberflächlich, e die Weltöffentlichsit nun einmal ist, sah e in den 850 000 japaniiien Auswanderern eine edrohung, und übersah an lautlosen, sehr viel iteren Auswandererin! von heute etwa elf illionen Chinesen. Tatichlich ist der von uns 1s so breit empfundene nesische Auswandererstrom auch nur ein Rinnsal verglichen wenigstens mit den Bevölkerungsilen asiatischer Länder. Was sind schon Tausende, ; die Not aus dem Lande treibt, gemessen an einer > olkszahl von 600 Mill. Chinesen oder 400 Mill. Indern? Erst waren es ein paar fleißige Kulis, einige Händler, die sich an den Küsten Sumatras, Javas, ndonesiens und Siams niederließen. Nunmehr lebt ne große geschlossene Gruppe Ausgewanderter t den Küsten und im Binnenland, und ihre bleme werden die Probleme der "Gast"gebiete. ie Mandschu Kaiser Chinas hielten nichts von Auswanderung. Für sie waren die Abwanderna Verdächtige und Verbrecher. Sie stellten desilb im Jahre 1728 die Aus- und Rückwanderung unter Todesstrafe. Nur wurden die Kulischübe dadurch nicht geringer, denn wer zu Hause nicht satt wurde, suchte dennoch Arbeit in der Fremde. In manchen Ländern waren die Chinesen alles andere als willkommen. Wo die Feindschaft besonders groß war, wie in Burma, in Niederländisch Indien, auf den Philippinen, in Australien, schlössen sich die Einwanderer zu Selbstschutzverbänden zusammen. Dadurch wurde ihre Macht zeitweise so groß, daß sie — wie im 18. Jahrhundert — in Borneo eigene Reiche errichten und wie in Java gegen die Holländer blutige Verteidigungsfeldzüge durchfochten. Erst europäisch gedrillte Kolonialtruppen warfen die Chinesen schließlich nieder. Beherrscht wurden die Chinesen im Ausland von Geheimlogen mit eigener Blutgerichtsbarkeit und großer wirtschaftlicher wie politischer Macht Die Kämpfe dieser Logen um Selbstbehauptung nahmen die heute aufgebrochene politische Unrast in der Inselwelt des Fernen Ostens gewissermaßen um Jahrhunderte vorweg. Sie waren es namlicr, die dem einzelnen Chinesen im Auslande erlaubten, sich aus dem Dasein verachteter Arbeitstiere zu erheben, zu wohlhabenden Kaufleuten, zu Bankiers und zu einem gefürchteten politischen Faktor zu werden. Sie bekämpften ihre Gegner nicht pri nitiv mit Kanonen, sondern weitaus wirksamer unter dem Vorhang des Geheimnisses durch Zuspielen kaufmännischer Tips und Anzettelung gelegentlicher Streiks und Meutereien.

Als die Europäer diese "untergründige" Tätigkeit — die ein Zusammenschluß gegen verständnislose Kolonialbehörden oder eingeborene Sultane wir — im 19 und 20. Jahrhundert aufspürten, war es für eine Ausweisung der Chinesen um Jahrhunderte zu spät. Hätte man sie nämlich vertrieben, wären außer den Kulis Hunderttausende von Händlern, Großkaufleuten und mächtigen Bankiers gegangen. Das Wirtschaftsleben der südostasiatischen Gebiete hatte eine solche Amputation einfach nicht überstanden. Außerdem hätte man die intimsten Familienbande zu den Eingeborenen zerrissen, denn die meisten Chinesen waren inzwischen mit den Bewohnern ihrer Gastländer versippt.

Vielleicht wären die Europaer mit den chimesischen Geheimlogen noch fertig geworden. Das von den mandschurischen Kaisern beherrschte Land der Mitte hätte nichts zum Schutz semer Söhne umternpmmen, wollten doch die Mandschus nichts von diesen meist antikaiserlich gesonnenen "Abtrüinnigen" wissen. Die grausame Tai ping Revolultion, die Mitte des 19. Jahrhunderts große Strecken Chinas entvölkerte, sowie die republikanische Bewegung in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts unter Sun Yat Sen, die die verhaßten Mandschus endlich stürzte, ist von den Auslandschmesen mit unterstutzt worden. In ihren Augen waren die Mandschus, die 1644 die alte Mmg Dynastie entthronten, Usurpatoren und Barbaren.