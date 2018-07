dd., Nastätten

Nastätten im Taunus (2500 Einwohner) hatte am Mittwoch vergangener Woche seinen großen Tag: der Oberbürgermeister von New York, Robert Ferdinand Wagner, besuchte das Geburtshaus seines Vaters, des späteren Senators Robert Wagner, der im Jahre 1877 unter Nummer 26 in das Standesamtsregister von Nastätten eingetragen wurde. Acht Jahre später war er mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten ausgewandert.

Bereits um zehn Uhr morgens waren die vier erreichbaren Beamten der staatlichen Gendarmerie aus der Umgebung und die Stadtpolizei, bestehend aus einem Polizisten, damit beschäftigt, die Schuljugend vor dem dreihundertjährigen Rathaus auf die Bürgersteige zurückzudrängen und die Anfahrt freizuhalten.

Gegen zwölf Uhr traf der lang Erwartete ein; nach ununterbrochenem Händeschütteln in dem sehr ausgedehnten Blitzlicht-Kreuzfeuer zog er mit Mrs. Wagner und Bürgermeister Heinrich Knögel zu dem alten Haus seines Großvaters, des Färbers und Stoffdruckers Reinhard Wagner. Später in der Alten Post bekam er von der Postassistentin Anna Milch eine weiße Schürze, die von Großvater Wagner mit bunten Blumenmustern bedruckt worden war. „Diese Schürze, bedruckt vom Großpapa, zum Mitnehmen nach Amerika“, hatte Anna gedichtet. Dann mußte Mrs. Wagner die Schürze umbinden und nochmals den Blitzlichtern standhalten. Dann stieß Bürgermeister Knögel mit den 14 Stadträten auf das Wohl des Oberbürgermeisters der größten Stadt der Welt an – mit Rheinwein –, während Wagner auf besonderen Wunsch zum Bierglas griff. Später besuchte er seinen Onkel in Niederwallmenach und fuhr dann weiter zum Rhein, nach Aßmannshausen und zum Niederwalddenkmal. New Yorks Oberbürgermeister fühlt sich dem Deutschland der siebziger und achtziger Jahre verbunden; die Erinnerungen an jene Epoche und der von ihm sehr hoch veranschlagte Beitrag der Deutsch-Amerikaner zum Werden der Weltstadt New York – das sind die Dinge, die er seinen Kindern nahebringen will. Er spricht nicht mehr Deutsch. Den Eindruck, den er vom Hause seines Großvaters mitnahm, beschrieb er so: welch ein wundervolles Land ist Amerika, daß es meinen Vater, der aus so engen und kleinen Verhältnissen kam, zu den höchsten Staatsämtern aufsteigen ließ....