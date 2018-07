Der am deutschen Markt interessierte Obstbau ist dabei, seinen Anbau umzustellen. Besonders im letzten Jahr zeigte sich, daß der Verbraucher qualitativ hochwertiges Obst und bestimmte Sorten bevorzugt. Weniger marktgängige Sorten decken kaum die Erzeugerkosten. Bemerkenswert ist auch der Geschmackswandel unter dem Einfluß der Zitrusfrüchte. Bei Äpfeln werden im Bundesgebiet – ähnlich wie in den Vereinigten Staaten von Amerika – die rotfarbigen Sorten bevorzugt.

Im größten geschlossenen Obstanbaugebiet Westdeutschlands, im Alten Lande, sind allein im letzten Winter etwa fünfzig Hektar an geschlossenen Apfel- und Zwetschenbeständen gerodet worden, darüber hinaus unzählige Einzelbäume. An ihrer Stelle sollen leistungsfähige und rationellere Obstanlagen entstehen. Negativ beeinflußt wird diese Umstellung des Obstanbaues noch von jenen Gebieten, in denen der Obstanbau lediglich eine zusätzliche Erwerbsquelle für den Landwirt ist. Tatsächlich ist aber der Baumbestand des Nebenerwerbs-Obstanbaues größer als der im Alten Land, so daß er durch seine schlechteren Qualitäten den Gesamtabsatz beeinträchtigt. Um nun auch den Nebenerwerbs-Obstanbau über Erfordernisse und Erkenntnisse eines zeitgemäßen Obstanbaues zu unterrichten, ist beim Bundesernährungsministerium ein Ausschuß gebildet worden, dessen Arbeit das Tempo der Umstellung im Obstanbau beschleunigen soll.

Eine außergewöhnliche Steigerung erlebte 1954 die Süßmosterzeugung. Von der großen Obsternte ist ein beträchtlicher Teil infolge der ungünstigen Witterung von minderer Qualität gewesen und den Mostereien zugeführt worden. Bereits aus der Ernte 1953 wies die Produktion an Süßmost im Bundesgebiet mit etwa 100 Mill. Litern einen Höchststand auf. Aus der Ernte 1954 konnte der Ausstoß auf rund 125 Mill. Liter erweitert werden. Den größten Anteil macht mit 103 Mill. Liter der Apfelmost aus, mit 19 Mill. Liter der Beeren- und Kirschenmost und mit etwa 3,3 Mill. Liter die Traubensäfte. Der Absatz von Most aus schwarzen Johannisbeeren hat sich im letzten Jahr so gehoben, daß die Produzenten der Nachfrage nicht nachkommen konnten. -td