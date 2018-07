Peter Vellamy saß in seinem Sessel vor dem Café de Paris in Monte Carlo. Doch bei aller Vollkommenheit fehlte diesem Morgen etwas: er, Peter, war allein. Und der Dichter, der in diesem Moment hinzutrat, hätte keinen günstigeren Augenblick erwischen können. Seine äußere Erscheinung deutete bewußt darauf hin, daß er zur auserwählten Schar der Künstler gehörte. Allerdings enthüllte sie gleichzeitig, daß er nicht das Glück hatte, auch erfolgreich zu sein.

„Monsieur ist Engländer?“ begann er mit einer entwaffnenden Offenheit das Gespräch.

„Nein, Australier“, erwiderte Peter, „aber das spielt ja keine große Rolle.“

„Ich würde sehr gern etwas trinken“, sagte der Fremde, „aber ich habe kein Geld.“

„Pech“, meinte Peter und winkte einem Kellner. Die liebenswürdige Unverschämtheit des Fremden machte ihm Spaß.

„Ich bin ein Dichter!“ verkündete sein Gegenüber mit einem leichten Anflug von Hochmut.

„Auch ganz gut“, sagte Peter amüsiert, „ich bin Buchhalter. Was möchten Sie trinken?“