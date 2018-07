E.A.G., Amsterdam, im Juni

In Holland haben die Rundfunkhändler die Preise durchschnittlich um etwa 15 v. H. herabgesetzt. Ob damit der sogenannte Radiokrieg beendet ist, der in Holland seit einigen Monaten zwischen dem holländischen Rundfunkkartell und Minister Zijlstra ausgetragen wird und der auch zu dem einstweiligen Verbot des Zweckverbandes führte, ist noch keineswegs sicher. Diese Frage wird im Augenblick im holländischen Wirtschaftsministerium noch eingehend geprüft. Nachdem die holländischen Rundfunkhändler in aller Form kapituliert haben, steht einer Aufhebung des Kartellverbots an sich nichts mehr im Wege, zumal kaum anzunehmen ist, daß die holländischen Rundfunkhändler „rückfällig“ werden.

Der „Radiokrieg“ fing eigentlich damit an, daß ein Amsterdamer Rundfunkhändler, der nicht dem holländischen Zweckverband angehörte, deutsche Apparate um 20 v. H. billiger verkaufte als die Konkurrenz. Daß dies bei den anderen Händlern böses Blut setzte, ja, daß man gegen ihn einen Prozeß anzustrengen drohte, konnte den Amsterdamer Außenseiter nicht beirren. Er wies nach, daß er, obwohl er ebenso wie alle anderen etwa 45 v. H. Einfuhrzoll zu zahlen hatte, immer noch 15 bis 20 v. H. an den Geräten verdiente, auch wenn er sie um 20 v. H. billiger verkaufte als die anderen Händler. Mit anderen Worten: der holländische Zweckverband der Rundfunkhändler schrieb weit überhöhte Preise vor. Das holländische Publikum zahlte zu viel. Tatsächlich kosteten deutsche Apparate in Holland geraume Zeit bis zu 150 Gulden mehr als in Deutschland. Es war daher durchaus üblich geworden, daß Holländer, die nach Deutschland fuhren, sich dort einen Empfänger kauften. Auch wenn sie an der Grenze 45 v. H. Einfuhrzoll entrichteten und ihre Reisespesen anrechneten, kam ihnen der begehrte Apparat noch billiger, als wenn sie ihn in einem holländischen Fachgeschäft erstanden hätten.

Damit durchkreuzten sie allerdings die Absichten des holländischen Radiokartells. Um nun die drohende Konkurrenz, der man den Zugang zum holländischen Markt im Rahmen des allgemeinen deutsch-holländischen Wirtschaftsaustausches nicht verbieten konnte, zumindest zu neutralisieren, wurden die Preise der deutschen Apparate auf Grund von Kartelldirektiven drastisch und willkürlich heraufgesetzt. Der Amsterdamer Außenseiter (übrigens eine sehr angesehene Firma) brachte die Sache Anfang dieses Jahres ins Rollen. Das Kartell wurde „bis auf weiteres“ aufgelöst. Die erste spürbare Folge war, daß in Holland der Verkauf von Radioapparaten völlig ruhte, da das Publikum auf die niedrigeren Preis? wartete. Die zweite Folge war, daß nun auch den anderen Zweckverbänden schärfer auf die Finger geguckt wurde. Der holländische Konsumentenverbana erwies sich als heilsamer Gegenpol zu den Kartellen und machte sofort öffentlich Meldung, wo er Mißstände vermutete. So wurden u. a. die Preise für Langspielplatten und Brillenmonturen auf Grund von Hinweisen des Konsumentenverbandes herabgesetzt, und so bequemten sich jetzt auch die holländischen Rundfunkhändler zu Preissenkungen.