h. k., Kulmbach

In letzer Zeit stand die Getränkesteuer einige Male auf der Tagesordnung des Kulmbacher Stadtrates, der bis vor kurzem noch eine SPD-Mehrheit hatte, bis das Pendel bei den Gemeindewahlen mit einer Stimme nach rechts ausschlug. Und so kam es auch, daß sich die Bürgerlichen zusammenschlössen und versuchten, dem Oberbürgermeister Georg Hagen (SPD), dem Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, wegen der Getränkesteuer den Garaus zu machen. Die Kulmbacher Rechte verlangte deren Streichung. Gegen seine Partei war Hagen zunächst dafür, dann wieder dagegen und in der letzten turbulenten Sitzung zugleich dafür und dagegen. Als sich nämlich ein paar SPD-Stadträte zu den Kämpfern gegen die Getränkesteuer geschlagen hatten, stimmte auch er mit ihnen. Als die Abstimmung vorüber war, stellte er sich jedoch ans Rednerpult, hieb dröhnend mit der Faust darauf und diktierte: „Diesen Beschluß führe ich nicht aus; die Getränkesteuer bleibt!“ Dies tat er nur seinen anderen bayerischen Amtskollegen zuliebe. Die oberfränkische Regierung stärkte ihm dabei den Rücken, damit nicht von Kulmbach aus eine Lawine gegen die Getränkesteuer durch die Städte Bayerns rolle, von deren kaum eine es sich leisten kann, wie Kulmbach auf 70 000 DM jährliche Getränkesteuer zu verziehen. Der bayerische Gaststätten- und Hotelierverband aber meinte, daß dieser oberbürgermeisterliche Balanceakt juristisch unhaltbar sei und verklagte das Stadtoberhaupt beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Die Regierung von Oberfranken ließ daraufhin durchblicken, daß sie nicht sagen welle und könne, was hier Recht sei. Die Kulmbacher Kellner kassieren die Getränkesteuer jedenfalls nicht mehr.

Kurz darauf setzten sich die Kulmbacher Stadtväter heimlich zusammen und brüteten einen Maulkorbbeschluß aus, damit die Öffentlichkeit nicht mehr erfahre, was im imposanten Rathaus unterhalb der Plassenburg vor sich geht. So dürfen die Beamten und Angestellten seit dem 26. Mai nicht einmal mehr privat ihre kommunalpolitische Meinung sagen. Selbst außerhalb – oder gerade außerhalb ihrer Amtsstuben müssen sie den Maulkorb anlegen. Offiziell heißt das „Ergänzung der allgemeinen Dienstordnung“. „Ergänzt“ wird der Paragraph 15 dieser Dienstordnung, der die Zusammenarbeit mit der Presse regelt. In diesem Paragraphen heißt es jetzt: „Punkt 1. Nimmt ein Angehöriger der Stadtverwaltung in Wort oder Schrift zu den Gegenständen seines Amtsbereiches in privater Weise Stellung, so ist diese Stellungnahme vorher dem Dienstvorgesetzten zur Kenntnisnahme zuzuteilen. Es ist eingangs darauf ausdrücklich zu verweisen, daß es sich um eine private Stellungnahme handelt. Bei diesen Stellungnahmen darf der Amtstitel nicht geführt werden. Der Ton dieser privaten Verlautbarungen muß sachlich sein. Es darf daher einer Polemik gegen Personen, insbesondere gegen Angehörige des Stadtrates und der Stadtverwaltung, nicht Raum gegeben werden. Es widerspricht der guten Tradition der im öffentlichen Dienst Beschäftigten, dabei die eigene Person zu erwähnen oder den persönlichen Anteil an einer Leistung herauszustreichen.“ Später wird dann bestimmt, daß Zuwiderhandlungen dienststrafrechtlich geahndet werden. Dies wurde einstimmig beschlossen, „um eventuelle, der Stadt oder dem Stadtrat abträgliche Erklärungen in der Öffentlichkeit zu verhindern“, wie der Bürgermeister diese „Ergänzung“ begründet.

Der Geheimbeschluß wäre vielleicht nie öffentlich bekanntgeworden, hätte nicht der Betriebsrat der Stadtverwaltung scharf dagegen protestiert. Er nennt diesen Beschluß eine „Maulkorbverordnung“ und bezeichnet die „Ergänzung“ zur Dienstordnung eine „selbsterlassene Immunitätsklausel für Stadtratsmitglieder“. Schließlich handelt es sich überdies um eine unerhörte Einschränkung der verfassungsmäßigen Rechte jedes Bürgers. So darf zum Beispiel der Geschäftsführer des CSU-Kreisverbandes Kulmbach, der bei der Stadtverwaltung tätig ist, künftig kein Wort mehr etwa über Kulmbacher Kommunalpolitik in einer Versammlung sprechen, wenn er nicht vorher seine Rede dem sozialdemokratischen Stadtoberhaupt zur Zensur vorgelegt hat. Selbst die Straßenkehrer dürfen nicht einmal mehr am Biertisch darüber schimpfen, daß ihre Besen schlecht sind und sie endlich neue brauchen. – In Bayern sind im März nächsten Jahres Gemeindewahlen.