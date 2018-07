Nun leistet der Bund, wie gesagt, Zuschüsse an die beiden Anstalten; im Etatsjahr 1953 wurden hierfür beispielsweise 2,51 Mrd. DM aufgebracht. Es fragt sich, welcher Teil der erwähnten 93 Mrd. DM schon in ihnen gedeckt ist und welche künftige Erhöhung der Staatszuschüsse noch erforderlich ist, um die Anstalten auf die Dauer leistungsfähig zu erhalten. In der Zeit des Nationalsozialismus (1934 und 1937) hat sich der Staat verpflichtet, jedwedes Defizit der beiden Anstalten zu decken. So gesehen stellt der gesamte obengenannte Betrag von rund 93 Mrd. DM einen Anspruch der beiden Anstalten gegen den Staat dar. Setzt man ihn in die Bilanzen ein, so sind diese dann naturgemäß ausgeglichen. Bei formaler Betrachtung kann man also von einem Defizit der Anstalten überhaupt nicht sprechen. Sieht man die Dinge materiell, so muß man zu ermitteln suchen, was der Gegenwartswert des Staatszuschusses in seiner jetzigen Höhe ist. Dann stellt man fest, daß die erwähnten 2,51 Mrd. DM jährlich ausreichen, um ein Defizit von rund 71 Mrd. DM zwar nicht zu tilgen, aber zu verzinsen, d. h. zu verhindern, daß es sich wegen fehlender Zinseinnahmen noch erhöht. Bei dieser Betrachtungsweise kommt man zu dem Ergebnis, daß derjenige Teil des Defizits, über dessen Deckung noch Beschluß gefaßt werden muß, sich auf mindestens 22 Mrd. DM beläuft. Weshalb die Bilanz in diesem Punkte anders verfahren ist, so daß scheinbar nur ein noch zu deckendes Defizit von 16,1 Mrd. DM übrigblieb, ist unklar; vielleicht haben taktische Erwägungen dazu geführt, daß schon eine weitere, durchaus erhebliche Steigerung der jetzt geleisteten Staatszuschüsse mit eskomptiert wurde, obwohl sie bisher noch nicht erfolgt ist und also einstweilen nur den Charakter einer Erwartung oder einer Hoffnung hat.

Die Bedeutung der obenerwähnten Zahl von 93 Mrd. DM ist naturgemäß überwiegend volks- und finanzwirtschaftlicher Art. Da das BAM einen rechnungsmäßigen Zinssatz von 3,5 v. H. verwendet hat, ist sie scheinbar ohne weiteres mit anderen gleich oder ähnlich hoch verzinslichen Staatsschulden zu vergleichen, namentlich den etwa 20 Mrd. DM Schulden der Länder aus Ausgleichsforderungen für Banken, Sparkassen, Hypothekenbanken, Bausparkassen und Versicherungsunternehmen nach der Währungsreform. Man darf sich hierdurch aber nicht über den ganz anderen Charakter dieser Verschuldung an die Sozialversicherung täuschen lassen. Bei regulären Staatsschulden wird es immer zu einem guten Teil beim Finanzminister liegen, wann und wie er sie tilgt oder konvertiert. Von der Schuld an die Sozialversicherung dagegen wird mindestens immer soviel zurückgezahlt werden müssen, daß sie zusammen mit ihren Einnahmen an Beiträgen und Zinsen sowie den Rückflüssen aus Geldanlagen ihre Leistungen zahlen kann. Bei dem in der Welt einzig dastehenden Aufbau der Leistungen auf den Einzahlungen für die Versicherten während der ganzen Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Sozialversicherung sind diese Leistungen praktisch so gut wie unabhängig von der jeweiligen Wirtschaftslage; auch schlechte Jahre mit großer Arbeitslosigkeit wirken sich im großen und ganzen erst nach sehr langer Zeit und verhältnismäßig schwach aus. Dagegen werden in solchen Jahren die Beitragseinnahmen scharf zurückgehen. Die vorliegenden Bilanzen gestatten es, sich über die hier liegende Gefahr ein Bild zu machen. Beispielsweise werden im Jahre 1963, wenn man den Schätzungsmethoden des BAM folgt, rund 6,8 Mrd. DM an Leistungen erforderlich sein, es werden aber im gleichen Jahr nur 5,6 Mrd. DM an Beitragseinnahmen verfügbar sein. Da das Anlagevermögen und folglich die Zinseinnahmen der Anstalten kaum ins Gewicht fallen, muß der Staatszuschuß etwa die Differenz decken. Bei seiner gegenwärtigen Höhe wäre das auch reichlich der Fall. Die Rechnung bricht jedoch zusammen, wenn etwa die Beitragseinnahmen um 30 v. H. zurückgehen – wie das in der Vergangenheit bekanntlich schon einmal unter Brüning geschah. Damals hat sich wegen dieser Automatik die soziale Rentenversicherung, obwohl sie noch lange nicht den heutigen Umfang hatte, als politische Gefahr erwiesen; denn auch die Steuereinnahmen gingen stark zurück; der Staatszuschuß konnte also gerade damals, als er in besonderer Höhe nötig gewesen wäre, nicht einmal mehr in der alten Höhe aufrechterhalten werden, und die infolgedessen nötigen einschneidenden Leistuigskürzungen haben ihr gut Teil zur Verschärfung – man möchte fast sagen: zur Potenzieruftg – der Krise beigetragen. Es würde sich lohen, daß einmal ein politisch denkender Volkswirtschaftler oder ein volkswirtschaftlich denkender Politiker diese Zusammenhänge klarlegte; sie haben gewiß größte Bedeutung, denn wenn wir heute vor einer Sozialreform stehen, so ist doch wohl die wichtigste Frage die, ob unsere Sozialpolitik nicht auch Gefairen für unseren Staat in sich schließt, und wie sie zu vermeiden sind.

Jetzt haben wir eine Sozialversicherung, die – in den beiden Anstalten, läßt man die Beamten und die in der Knappschaft Versicherten beiseite – etwa 80 v. H. unserer gesamten Bevölkerung umfaßt, Zu deren Gunsten haben wir uns mit dem obenerwähnten Betrage von 93 Mrd. DM latenter Staatsschuld belastet und Anstalten aufgebaut, deren Bilanzsumme nunmehr 247 Mrd. DM beträgt; erreicht haben wir aber doch nur – siehe „Wirtschaft und Statistik“ vom Dezember 1954 –, daß in der Invalidenversicherung die Invalidenrente und Altersrente fast ausnahmslos kleiner als 150 DM im Monat ist, in fast vier von fünf Fällen sogar kleiner als 100 DM monatlich, und in der Angestelltenversicherung in fast vier von fünf Fällen geringer als 150 DM monatlich, während die Witwenrente in beiden Anstalten fast ausnahmslos unter 100 DM monatlich liegt. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier ein Mißverhältnis zwischen dem Aufwand und dem Erfolg besteht. Betrachtet man im Lichte dieser Zahlen den auch von dem Herrn Bundesarbeitsminister vertretenen Wunsch, die Ruhegelder bis auf 70 oder 75 v. H. des Einkommens der Sozialversicherten zu bringen, also im Durchschnitt auf mehr als das Doppelte zu erhöhen, so steht man etwas fassungslos vor der Größe, die die Anstalten dann erreichen müssen, und vor der Höhe der Beträge, die sie dann zu verwalten haben werden. Schon heute ist es zwar unwahrscheinlich, daß es noch gelingen könnte, die Anstalten auf eine ordnungsgemäße Deckung in gleicher oder ähnlicher Art zurückzuführen, wie sie das Gesetz für Lebensversicherungsunternehmen vorschreibt. Wieviel größer müßten die erforderlichen Mittel aber erst nach einer Erfüllung des erwähnten Wunsches sein? Und was ist schlimmer, dann mehrere Hundert Milliarden DM als latente Staatsschuld mitschleppen zu müssen – als dauernde Bedrohung der Staatsfinanzen und der Stabilität unserer Währung – oder, wenn es wider Erwarten gelänge, solche Summen aufzubringen, sie von einer staatlichen Institution verwaltet zu sehen – (die soviel erörterte Selbstverwaltung in der Sozialversicherung hat ja bisher in den wirklich wichtigen Punkten noch keine Bedeutung erlangt) – und damit den Staat in die Rolle der alles überragenden Kapitalmacht zu bringen, gegenüber der dann unsere Banken, Sparkassen, Lebensversicherungsunternehmen nur als fast nicht mehr sichtbare Zwerge erscheinen würden?

Am wenigsten sind zum Thema zweifellos bis jetzt die Sozialversicherten selbst zu Worte gekommen. Alle wohlmeinenden Bemühungen von Interessenvertretern werden nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, daß man eine wirkliche Meinungsforschung auf diesem Gebiet bis jetzt noch nicht betrieben hat. Das beginnt schon mit der offenbar bestehenden Zwangsvorstellung, daß man sich zum Zweck der Alters- und Hinterbliebenenversorgung in irgendeiner Form der Versicherung bedienen müsse. Es wird ohne weiteres unterstellt, daß ein jeder der Alters- und Hinterbliebenenversicherung bedürfe, und übersehen, daß dies nur oft, aber längst nicht immer zutrifft; nämlich nur soweit, wie einer nicht schon über Vermögen oder sonst eine Sicherung des Lebensabends verfügt. Und man sollte die Rolle unserer Sozialversicherung als ein die Vermögensbildung hindernder Faktor nicht unterschätzen. Legen wir die geltenden Verhältnisse zugrunde, so wird man sagen dürfen, daß es keine sonderlich hohe Leistung ist, wenn ein Arbeitnehmer im Durchschnitt seines Berufslebens jährlich 5000 DM verdient. Da zur Zeit unsere Sozialversicherungsbeiträge bei 11 v. H. des Einkommens liegen (wovon die Hälfte direkt vom Arbeitnehmer, die andere Hälfte, natürlich auch aus den Erträgen seiner Arbeit, „vom Arbeitgeber“ gezahlt wird), beansprucht also die staatliche Rentenversicherung aus dem Arbeitsertrag dieses Mannes jährlich 550 DM. Würden diese auf 40 Jahre hinaus – das durchschnittliche Berufsleben dauert länger – zu 3 v. H. verzinslich angelegt, so wäre am Ende dieser Zeit ein Kapital von 41 470 DM vorhanden. Ins Gegenständliche übersetzt: dieser in durchaus bescheidenen Verhältnissen lebende Mann könnte schon in mittlerem Lebensalter über das Eigenkapital verfügen, dessen man bedarf, um ein Eigenheim zu erwerben; er könnte ein Geschäft oder eine Werkstatt gründen oder sonst noch so manches erreichen, das auch vom Standpunkt der Allgemeinheit mehr Wert hat als die Abführung von Beiträgen.