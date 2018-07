H. v. V., Kairo, im Juni

Der Beschluß der ägyptischen Regierung, die großen Aufbäuprojekte, die zum Sozialprogramm der Revolution gehören, aus eigenen Mitteln zu finanzieren, hatte bei den Sachverständigen und ausländischen Beobachtern im allgemeinen eine wohlwollende Kritik gefunden. Das ägyptische Publikum aber reagierte zunächst überraschend negativ. Sprunghaft steigende Aktienkurse, starkes Anziehen der Goldpreise und Rekordnotierungen des „Entitlement Accounts“ – die einzige Form der auf dem freien ägyptischen Markt zu handelnden ausländischen Devise – waren die ersten Erscheinungen. Das ganze Bild war eigentlich ein beschämendes Eingeständnis für das mangelnde Vertrauen der ägyptischen Öffentlichkeit in die Wirtschafts- und Aufbaupolitik ihrer Regierung. Inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt, mehr aus eigener Einsicht, als daß die Regierung viel zur Aufklärung beigetragen hätte.

Was sich nicht gebessert hat, ist die Stagnation des Baumwoll-Exportmarktes, dem unbestechlichen Barometer der ägyptischen Wirtschaft. Die Gründe für den schlechten Baumwollexport Ägyptens sind sowohl innerhalb wie außerhalb des Landes zu suchen. Die Unsicherheit über die amerikanische Baumwollpolitik in der kommenden Saison übt einen zurückhaltenden Einfluß auf die Spinnereien in der ganzen Welt aus, die zunächst von jedem über den momentanen Tagesbedarf hinausgehenden Einkauf Abstand nehmen. Die starre Preispolitik der ägyptischen Regierung auf der anderen Seite versagt dem Exportmarkt die Elastizität, die gerade ein so kompliziertes Geschäft wie die Baumwolle verlangt.

Diese Lage hat auch den deutsch-ägyptischen Handelsbeziehungen ihren Stempel aufgedrückt. Die deutschen Importe erreichten seit der neuen Ernte 300 000 Kantar, gegen 540 000 im Vorjahr. Eine deutsche Handelsdelegation (unter Führung des Ministerialdirigenten Dr. Daniel vom BWM, unter Teilnahme u. a. von Direktor Tüngler, BdL, und Herrn Grobien als Bremer Fachmann in Baumwollfragen) weilte jetzt mehr als eine Woche in Ägypten, um die Fragen zu studieren, die einer Belebung des deutsch-ägyptischen Handelsaustausches zugute kommen können. Die deutschen Vertreter waren in erster Linie bemüht, dem ägyptischen Partner klarzumachen, daß in einer liberalen Handelspolitik, wie der der westdeutschen Bundesrepublik, der Regierung keine Mittel an die Hand gegeben sind, den Import gewisser Waren aus gewissen Ländern, wie z. B. Baumwolle aus Ägypten, anzuregen, geschweige denn zu forderen – ein Argument, dem die Ägypter noch immer schwer zugänglich bleiben. Zudem mußte den ägyptischen Regierungsvertretern klargemacht werden, daß es an der Zeit ist, von dem System der bilateralen Handelsverträge, mit dem Deutschland nach dem verlorenen Krieg die ersten tastenden Schritte auf dem Weltmarkt tat, auf das multilaterale Denken umzuschalten.

In die zunächst rein informativen deutsch-ägyptischen Besprechungen platzte dann die Bekanntmachung, daß die ägyptische Regierung beschlossen hat, dem „einstimmigen Wunsch aller am Baumwollgeschäft Interessierten“ zu entsprechen und die Baumwoll-Terminbörse in Minet El Bassal (Alexandrien) ab 1. September wieder zuzulassen. Sie war vor drei Jahren von der Revolutionsregierung zum Schutz gegen die die Währung gefährdende Spekulation geschlossen worden. Ein enger Kontakt mit der seit einem Jahr wiedereröffneten Baumwollbörse in Liverpool ist vorgesehen. Gewiß wird die größere Sicherheit, die das Termingeschäft dem Exporteur bietet, neben einer gesunden Spekulation, die zum Baumwollgeschäft gehört, den Export, besonders über Liverpool, zu den Ländern des Sterlingblockes beleben. Die Mindestpreise für den Baumwollfarmer sollen beibehalten werden. Dieser s. zialen Forderung kann sich die Revolutionsregierung, der die gesicherte Existenz des ägyptischen Bauern in erster Linie am Herzen liegt, nicht verschließen. Ob die erhoffte Elastizität und Marktausweitung tatsächlich eintreten wird, kann erst die Zukunft tatsächlich