Die Deutschen sind ein Volk von Kotelett- und Schnitzelessern geworden“ und „die Leute in Westdeutschland wollen nur mehr mageres Fleisch und die Hausfrauen verlangen ausnahmslos Fleisch, das sich schnell braten läßt“, so klagen Schweineschlächter und -züchter. Zu ihnen gesellen sich die Gemüse- und Kartoffelbauern, die auf den immer noch nicht erreichten Gemüse- und Kartoffelverzehr der Vorkriegszeit verweisen und die westdeutschen Verbraucher beschuldigen, nur mehr Feingemüse und viel zuwenig Kohl und andere Grobgemüse zu konsumieren. Ähnliche Vorwürfe werden von den Getreide-, Nährmittel-, Milch- und Zuckererzeugern erhoben; die Bierbrauer und Schnapsbrenner stimmen in dieses Klagelied ein.

Das Sündenregister der westdeutschen Konsumenten ist also ziemlich lang, aber wir befürchten, daß alle Ermahnungen und Beschuldigungen keine Umkehr bewirken. Und das aus dem ganz simplen Grunde, weil sich unser Geschmack geändert hat. Dieser Konsumwandel zeigt sich übrigens in allen hochindustrialisierten Ländern: der Verbrauch von voluminösen kohlehydratreichen Nahrungsmitteln geht zurück, ebenso der Verzehr von schieren Fleischfetten und der Genuß schwerer, alkoholreicher Getränke. Während der Konsum von feinen Gemüsen und Obst, von Eiern und Fruchtsäften ansteigt. Dieser Umschwung hängt nicht zuletzt mit der Verringerung der schweren körperlichen Arbeit zusammen, die weitgehend durch Maschinen ersetzt wird. Und der Schrei nach dem „Fleisch, das sich schnell braten läßt“, hat wohl seine Ursache in der ausgedehnten beruflichen Tätigkeit der Frau, die es sich einfach nicht mehr leisten kann, stundenlang am Kochherd zu stehen. Wieweit neben diesen biologischen und soziologischen Ursachen auch die moderne Ernährungslehre diesen Wandel beeinflußt hat, ist nicht ohne weiteres auszumachen. Aber wenn man an die so populär gewordenen „Vitamine“ denkt, wird man ihren Anteil nicht gering einschätzen dürfen.

Der deutsche Ernährungsphysiologe Prof. Dr. Kollath schlägt eine vollkommene Trennung der Begriffe ‚ „Lebensmittel“ und „Nahrungsmittel“ vor; worunter er „lebende“ und „tote“ Nahrung verstanden haben will. „Tote Nahrung“ sind für ihn alle Nahrungsstoffe, die der Mensch verfeinert, industriell verarbeitet, zu stark ausgemahlen, gebleicht, totgekocht hat, denn durch diese Verfeinerungsprozesse wurden sie der seltenen Vitamine, Spurenelemente, Aromastoffe und Fermente (der „Auxone“) beraubt. Und so kommt Kollath, in der Beurteilung unserer heutigen Lebensweise, zu folgendem Fazit: „Der moderne Mensch ist gut gefüttert, aber schlecht ernährt!“

Neuerdings werden auch immer mehr Einwände der Verbraucher, besonders der Hausfrauen, gegen die Chemisierung, Konservierung und Schönung unserer Nahrungsmittel laut. Die Industrie wird gut tun, sich umzustellen. Denn der Vorwurf der Gesundheitsschädigung ist nicht zu überhören. So wurde kürzlich auf dem Internationalen Brotkongreß in Hamburg vor 1500 Fachleuten verkündet, daß mit dem Verbot einer gewissen Art der chemischen Behandlung des Mehles demnächst zu rechnen sei, und der Ausschuß zur Prüfung der Schädigung durch die Nahrungsmittelkonservierung empfiehlt festzulegen, daß Konservierungsmittel fortan nur dann verwendet werden sollen, wenn eine unbedingte Notwendigkeit dazu besteht.

Die barocken Tafelfreuden liegen in den letzten Zügen, und das hingebungsvolle Kochen und Braten im Privathaushalt ist heute zumeist den Festtagen vorbehalten. Feinschmecker und Vielfresser mögen dies bedauern, ändern werden sie wohl daran nichts mehr... Wirtschafts- und Versorgungspolitik, Produktion und Handel, Hotel und Gaststätten werden sich dem Wandel des Geschmacks im Essen ebensowenig verschließen können, wie die Landwirtschaft und die Lebensmittelhersteller. M. Pf.