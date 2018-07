Den Status der Rheinisch-Westfälischen Eisen- und Stahlwerke AG, Mülheim/Ruhr, der aus den Vereinigten Stahlwerken hervorgegangenen Gießerei-Holding, erläuterte Direktor Unkel vor der Presse anhand folgender Bilanzposten per 30. September 1954. Einem Anlagevermögen von 209,8 – in Mill. DM – stehen einschl. 30,4 Verbindlichkeiten 305,1 langfristige Mittel gegenüber, so daß eine Überdeckung des Anlagevermögens von 95,3 bzw. 45,4 v. H. vorliegt. Von den langfristigen Mitteln seien somit 94,3 für die Finanzierung des Umlaufvermögens (nach Berücksichtigung der Wertberichtigungen) von 146,6 frei. Das Umlaufvermögen sei also durch langfristige Mittel zu 65 v. H. gedeckt. Die kurzfristigen Schulden von 51,3 seien durch kurzfristige Forderungen und durch flüssige Mittel (abzüglich der bereitgestellten Baugelder) mit 136 v. H. gedeckt und bei Hinzurechnung der Vorräte sogar mit 269 v. H. Ergänzend wurde mitgeteilt, daß der Akzeptkredit nicht in Anspruch genommen worden sei, und daß die Rückzahlungsverpflichtungen über 10 v. H. der Abschreibungen nicht hinausgehen.

In der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ist für 1953/54 (30. 9.) bei einem Ertrag von 165,93 (175,83) und nach 31,27 (35,88) Abschreibungen, davon 2,94 (9,75) gem. § 36 IHG sowie nach 78,44 (81,98) für Löhne und Gehälter, 25,22 (26,70) für soziale Leistungen und 21,32 (20,48) für Steuern ein Jahresgewinn von 4,14 (3,45) ausgewiesen, woraus die Verwaltung die Verteilung von 6 (i. V. 5) v. H. Dividende auf 69 Mill. DM Grundkapital vorschlägt. Seit der Währungsreform bis zum 31. 12. 1954 hat die Gesellschaft insgesamt 158,6 Mill. DM investiert, die weitgehend aus eigenen Mitteln aufgebracht wurden. Rd. 69 Mill. DM der genannten Investitionen entfallen auf die Eisenwerke Mülheim-Meiderich und auf die Eisenwerke Gelsenkirchen. Das Investitionsprogramm sieht im laufenden und im nächsten Geschäftsjahr die Investierung von weiteren 77 Mill. DM vor. In den folgenden Jahren werde nach Ansicht der Verwaltung mit einer jährlichen Investition von rd. 30 Mill. DM zu rechnen sein Das Geschäftsjahr 1954/55 hat bisher einen zufriedenstellenden Verlauf genommen. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz im Monatsdurchschnitt auf 44,5 Mill. DM gegenüber 34,8 Mill. DM in der entsprechenden Vorjahreszeit gestiegen. A.

150 Mill. DM Umsatz bei Dyckerhoff Zement. Die günstige Konjunktur im Bereich der Investitionsgüter, sowie der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien, ferner die rege Bautätigkeit hat im Geschäftsjahr 1954 bei der Dyckerhoff Portland-Zementwerke AG. Wiesbaden-Amöneburg, zu einer erhöhten Produktion geführt, die in der Zunahme des Umsatzes auf 151,47 (i. V. 146,38) Mill. DM zum Ausdruck kommt, wobei einer Zunahme des Inlandumsatzes auf 132,84 (118,20) Mill. DM ein Rückgang beim Export von 28,18 Mill. DM in 1953 auf 18,63 Mill. DM in 1954 gegenübersteht. Die Exporterlöse sind nicht nur wegen des Umsatzrückganges, sondern durch die schärfer gewordene Konkurrenz am Weltmarkt weiter zurückgegangen. Der Gesamtabsatz an Zement (Inland und Export) bei Dyckerhoff ist um rd. 4 v. H. gegenüber dem Vorjahr auf 2,43 (2,33) Mill. t gestiegen, davon Inlandabsatz 2,09 (1,84) Mill. t, also Zunahme um 13 v H., während der Export auf 0,35 (0,49) Mill. t, also um rd. 30 v. H., zurückgegangen ist. Der Exportrückgang ist zum Teil darauf zurückzuführen, daß nach dem Kriege viele Länder eigene Zementindustrien aufgebaut oder vorhandene Anlagen erweitert wurden. Dyckerhoff hat im Berichtsjahr rd. 15,4 (10,3) Mill. DM (seit der Währungsreform: 58,8) neu investiert. Die HV hat für 1954 eine auf 10 (I. V. 9) v. H. erhöhte Dividende auf 26,4 Mill. DM Grundkapital beschlossen.