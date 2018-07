Die Verwaltung der Ilseder Hütte in Peine, die der HV am 30. Juni für das Geschäftsjahr 1954 eine auf 7 (i. V. 6) H. erhöhte Dividende vorschlägt sowie eine bedingte Kapitalerhöhung um 11 Mill. DM, legt jetzt den Bericht für das Geschäftsjahr 1954 vor. Wie allgemein in der Montan-Industrie stand das Jahr 1954 im Zeichen des Konjunkturumschwunges von der Depression zu allen Anzeichen einer Hochkonjunktur, so daß die Entwicklung sehr widersprechende Züge aufzuweisen hatte. Das kommt u. a. auch darin zum Ausdruck, daß trotz der stürmischen Entwicklung der Nachfrage im zweiten Halbjahr 1954 der Konzern-Umsatz 1954 (Lieferungen innerhalb des Konzerns sind dabei nicht mitgerechnet) mit rd. 291 Mill. DM gegenüber 290 Mill. DM im Jahr zuvor nahezu unverändert geblieben ist. Das dürfte sich voraussichtlich im laufenden Jahre andern, nachdem alle im Bereich der Ilseder Hütte geförderten bzw. produzierten Erzeugnisse bei zum äußersten angespannter Förderung und Produktion glatten Absatz finden.

Von den Tochtergesellschaften hat die Steinkohlenbergwerk Friedrich der Große AG in Herne und Minden (AK: 40 Mill. DM) im Berichtsjahr 1,50 (i. V. 1,41) Mill. t Kohle gefördert. Die Förderung von Herne mit allein 1,46 Mill. t ist die höchste seit Bestehen der Zeche? sie übertrifft noch die Spitzenförderung der Kriegsjahre. Die Förderung ist auch in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres weiter gestiegen und hat erstmals die 5000-t-Tagesleistung überschritten. Die Hüttenwerke Ilsede Peine AG (AK: 200 Mill. DM) hat in ihren Gruben 1,63 (1953: 1,80) Mill. t Roherz gefördert; das entspricht 21,3 (22.0) v. H an der niedersächsischen Eisenerz-Förderung und 12,5 (13,0) v. H. an der Eisenerz-Förderung der Bundesrepublik.

Im Berichtsjahr wurden 601 153 (628 578) t Roheisen erschmolzen; die Kokerei des Hochofenwerkes erzeugte 399 426 (402 657) t Koks. Die gesamte Roheisen-Erzeugung des Hochofenwerkes in Groß-Ilsede wurde im Stahlwerk zu Peine zu 588 916 (594 954) t Thomas-Rohstahl verblasen. Daneben betrug die SM-Stahlproduktion 77 533 (84 974) t, so daß die gesamte Rohstahl-Produktion sich auf 666 449 (679 928) t belief. Die gesamte Rohstahl-Produktion wurde in den eigenen Walzwerkbetrieben zu insgesamt 527 045 (545 084) t Walzwerkserzeugnissen verarbeitet.

In der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für 1954, (in Mill. DM) stehen neben einem kleineren Rohüberschuß von 157,90 (175,55) ao. Erträge von 0,35 (9,34). In den ausgewiesenen Erträgen ist der für das Steinkohlenbergwerk Friedrich der Große AG rechnerisch sich ergebende Verlust von 1,01 und andererseits der sich aus dem Geschäftsjahr 1953/54 (30. 9.) bei der Hüttenwerke Ilsede Peine AG sich ergebende Ertrag von 9,40 erhalten. Dem nach der Organschaftsabrechnung verbleibenden Ertrag der Ilseder Hütte von 8,39 sind Erträge aus Beteiligungen und ao. Erträge von 6,35 zuzurechnen, so daß sich ein Gesamtertrag von 14,74 ergibt. Nach Abzug der Aufwendungen verbleibt ein Gewinn von 5,87, zu dem 1,30 aus, Teilauflösung der freien Rücklage und 0,17 Gewinnvortrag hinzutreten, so daß insgesamt ein ausschüttungsfähiger Gewinn von 7,34 zur Verfügung steht.

Die zur Unilever-Gruppe gehörende Sunlicht Gesellschaft AG, Hamburg, weist für das Geschäftsjahr 1954 einen Gewinn von 4,88 (4,59) – in Mill. DM – aus, der sich durch die Auflösung von Steuerrückstellungen um 2,54 (2,98) erhöht, so daß einschl. eines kleinen Vortrages ein Gesamtgewinn von 7,46 (9,15) zur Verfügung steht. Die HV am 13. Juni hat beschlossen, 8 v. H. Dividende auf das am 18,00 erhöhte Grundkapital zu verteilen. über die Verwendung des restlichen Gewinnes von 6,02 wurde noch keine Entscheidung, getroffen. (Im Vorjahr: 8 v. H. Dividende auf 8,00 Grundkapital, ferner 8,00 für die Erhöhung des bereits im September 1953 auf 12,00 heraufgesetzten Grundkapitals um 6,00 und darauf entfallende Steuer), Da mit Wirkung vom I. April 1953 für den Vertrieb der Erzeugnisse des Unternehmens eine Vertriebsgesellschaft gegründet wurde, sind nicht alle Aufwendungen und Erträge ohne weiteres mit denen des Vorjahres vergleichbar. – Die günstige Umsatzentwicklung nahm auch 1954 ihren Fortgang. Dabei wurde die im Vorjahr eingeleitete Politik, Herstellung und Vertrieb auf eine geringere Anzahl von Markenartikeln zu beschränken, mit gutem Erfolg weitergeführt. Im Zuge der Modernisierung und Erweiterung der Produktionsanlagen wurde in Hamburg-Harburg eine Fabrikationsanlage zur Erzeugung eines neuen Waschmittels auf synthetischer Basis errichtet. D.