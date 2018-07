Kunsthochschulen entstehen nicht alle Tage, und es hat Jahre der Vorbereitung und Reifung, hat der Konzentration vieler Voraussetzungen bedurft, ehe die Hamburgische Staatliche Hochschule für bildende Künste, deren Uranfänge im Jahre 1767 liegen, neben die bisherigen deutschen Akademien treten konnte, um, wie Kultursenator Dr. Biermann-Ratjen bei der Feier mit realistischem Humor bemerkte, vorläufig mehr einem Leuchtturm gleich das künstlerische Terrain der Hansestadt nach der optisch bildnerischen Seite hin zu erhellen. Die eigentlichen produktiven Aufgaben, zu denen vor allem die Schaffung einer Architekturabteilung gehört, liegen noch in der Zukunft, aber die Pfähle sind nun gerammt und die Geburtsaspekte der neuen Einrichtung zeichnen sich ab, sie sind bestimmt durch die heimatliche Tradition, durch die künstlerische Situation der Gegenwart und durch die Triebkräfte der für die Gründung entscheidenden Personen.

Der Typ einer heutigen Kunsthochschule beruht auf der Synthese aus der früheren residenzialen Kunstakademie (an der Professoren die freien Künste lehnen) und der mit Meistern besetzten Kunsthandwerksschulen städtisch – ständisch-bürgerlicher Prägung Die künstlerische Entwicklung unseres Jahrhunderts hat diese Trennung gegenstandslos gemacht und die Synthese dieser Gegensätze geradezu erzwungen. Grundantrieb war dabei die Einsicht, daß die stilistische Einheit von Kunst, Architektur und Gegenstandskultur (um die wir, vielleicht romantisierend, vergangene Epochen gern beneiden) für unsere Zeit keine selbstverständliche Gegebenheit mehr sein kann, daß sie vielmehr von einem neuen, bewußten Ansatz aus, gewollt und geplant werden muß. Die Gründung des Weimarer, später Dessauer Bauhauses, dem – was bei der Entwicklung der neuen Landeskunsthochschule von Bedeutung sein wird – ihr Leiter Gustav Hassenpflug angehört hat, stellte den Durchbruch dieser neuen ganzheitlichen Kunstgesinnung dar, deren globale Gültigkeit heute unbestritten ist. Der schöpferische Beitrag zum echten Stil der Gegenwart, der sich außer in Kunst und Kunsthandwerk zunehmend auch im industriellen Bereich ausprägt, ist das Entscheidende, gleich, von welcher Seite er kommt. Allerdings wird man, trotz programmatischer Parität künstlerischer und handwerklicher Ausbildungszweige, einer Kunstschule immer ansehen können, woher sie gekommen ist, und da ist es zu begreifen, wenn dank dem eminent bürgerhaften Bewußtsein der Hansestadt den handwerklichen Meisterklassen von jeher betonte Bedeutung zugekommen war. Es ist also nicht nur eine Forderung modernem Kunstdenkens, sondern es läge zugleich im alter Hamburger Tradition, wenn diese Parität auch im Äußeren, in Rang und Bestallung ihren Ausdruck fände.

Es zeugt von dem unbefangenen Mut, mit dem das neue Werk in Angriff genommen wird, wenn bei der Gründungsfeier die krisenhafte Situation deutscher Kunst nicht verschwiegen oder beschönigt wurde. Die Ansprachen des Kultursenators und des neuen Direktors ließen keinen Zweifel darüber aufkommen, daß an retrospektive Tendenzen nicht gedacht wird, daß das Werk mit nüchtern-skeptischem Optimismus nach vorwärts gesteuert wird. Das Philharmonische Staatsorchester überbrachte musikalische Grüße der Musikhochschule, die durch eine Komposition des Leiteis Philipp Jarnach, von ihm selbst dirigiert, persönlichen Akzent erhielten.

Karl Grebe