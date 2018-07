In dem soeben veröffentlichten 7. Arbeitsbericht der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (Köln) für 1954 wird die Öffentlichkeit mit einer sehr aufschlußreichen Erklärung der Einzelhandels-Spitzenorganisation überrascht: „Auf die Gefahr hin, in den eigenen Reihen mißverstanden zu werden, darf hier festgestellt werden, daß die Rechtsangleichung der Berufszulassungsbestimmungen (gemeint sind die verschiedenen besatzungsrechtlichen Vorschriften. D. Red.) nur eines von vielen wichtigen, zum Teil sogar wichtigeren Anliegen des Einzelhandels ist.“

Nach jahrelanger Beteuerung, die Berufsordnung für den Einzelhandel sei der wichtigste Programmpunkt der Einzelhandelspolitik, läßt diese Erklärung der Hauptgemeinschaft erkennen, daß man nunmehr bereit ist, seinen Wünschen und berechtigten Forderungen eine neue, realistischere Rangfolge zu geben. Diese Bemühungen hatten schon vor einiger Zeit eingesetzt. Die Hauptgemeinschaft versuchte, sich und ihre Mitgliedsverbände allmählich von den überspitzten Berufsordnungs-Vorstellungen (Fach- und Sachkunde, persönliche Zuverlässigkeit) zu entfernen. Die Bemerkung im Arbeitsbericht unterstreicht diese Bemühungen nachdrücklich.

Die lange Diskussion, die über die Berufsordnung des Handels geführt wurde, hat sich nun insofern neuen Argumenten zugewandt, als heute nicht mehr das „Mittelstandsargument“ strapaziert wird, sondern nüchterne juristische Notwendigkeiten ins Feld geführt werden. Man spricht heute von „Rechtsangleichung“. Daß man sich dabei am Ende nicht schlechter als bisher stellen möchte, ist verständlich. Über das Argument der „Rechtsangleichung“ werden sicher auch die bisher sehr hartnäckigen Gegner der Handelsberufsordnung mit sich reden lassen.

Diese Hoffnung ist um so berechtigter, als der jüngste Jahresbericht, der den Einzelhandelsumsatz in 1954 mit 42,2 Mrd. DM angibt, einen allgemeinen Zug zum Sachlichen deutlich werden läßt. Nicht ohne Grund nennt der Bericht die Gestaltung des Kartellgesetzes als von größter Bedeutung für den Einzelhandel. Die Überlegungen, in dieses Gesetz eine vernünftige Ordnung des Wettbewerbs einzubauen, werden gerade zur Zeit auch in Bonn mit großer Intensität betrieben. Dann wiederholt der Einzelhandel seine Forderung auf Rekonstruktion der früher obligatorischen Wettbewerbseinigungsämter bei den (darob gar nicht so sehr begeisterten) Industrie- und Handelskammern. Ferner wünscht der Einzelhandel endlich die unaufschiebbare gesetzliche Formel für ein Verbot des Betriebs- und Belegschaftshandels. M. Dürbaum