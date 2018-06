3. der „Garnisons-Staat“, in dem das Militärische zum Maß aller Dinge geworden ist, „ein Staat, der sich in ständiger Kriegsbereitschaft befindet und dessen Bevölkerung stets in der begründeten Furcht vor einer drohenden kriegerischen Auseinandersetzung lebt, einer Auseinandersetzung, die ihrer Natur nach so unbegrenzt ist, daß sie den totalen Einsatz aller Mittel der Nation erfordert, und so unabsehbar in ihren Folgen, daß alle demokratischen Gesichtspunkte und jede Rücksicht auf die Wohlfahrt der Bürger vor der .