Mona Sheppard, eine ehemalige Schriftstellerin in Washington, hat im letzten Jahr der amerikanischen Regierung die Summe von rd. 23 Mill. $ erspart. Sie war ursprünglich im US-Finanzministerium mit dem Schreiben amtlicher Briefe beschäftigt. Tagelang hatte sie z.B. zu schreiben: „Unter Hinweis auf unsere öffentliche Bekanntmachung vom 21. Februar 1954, betreffs der Umsatzsteuervoranmeldung für das Finanzjahr 1955, sowie Verlautbarung im Finanzgesetzblatt vom 1. April 1954, Seite 6 Abs. 2/III, werden Sie zur Vermeidung von Rechtsfolgen darauf hingewiesen, daß Sie das Formblatt B 3 Ihrer Umsatzsteuervoranmeldung, unter Berücksichtigung einer evtl. Umsatzsteigerung, bis spätestens 1. Mai 1955 ausgefüllt und unterzeichnet an die Abteilung C der Oberfinanzdirektion abzugeben haben.“ In der Fassung von Mona Sheppard aber lautete ein solches Schreiben sehr bald schon folgendermaßen: „In Ihrer Umsatzsteuervoranmeldung fehlt das Formblatt B 3. Bitte, senden Sie es bis zum 1. Mai 1955! Sie kommen sonst in Schwierigkeiten.“ Dieser Stil fand Anklang. So hat sich nach dem Vorbild Mona Sheppards der Briefstil der US-Behörden in verhältmäßig kurzer Zeit völlig gewandelt. Eine der neuen Anweisungen, die unter ihrem Einfluß ergangen sind, lautet: „Ein Satz darf durchschnittlich nur aus 21 Worten bestehen. 100 Worte dürfen nicht mehr als 165 Silben haben.“ Der Erfolg: Der Papierverbrauch bei den Ämtern sinkt laufend; es werden weniger Hilfskräfte gebraucht; es werden Millionen Dollar eingespart. – Auch in Deutschland sind auf diesem Gebiet Einsparungsmöglichkeiten vorhanden... RKW