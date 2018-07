Aus dem gleichen Grunde können bei vorzeitigem Eintritt der Invalidität meist nur sehr geringe Renten gewährt werden. Wahrscheinlich wäre es besser, diesen ganzen Komplex aus der staatlichen Rentenversicherung herauszunehmen und sie unter dem Gesichtspunkt der "Rehabilitation" dafür geeigneteren Stellen zu übertragen: sei es den Arbeitsämtern, oder den Krankenkassen, oder was viel für sich hätte, der örtlichen Fürsorge. Damit würden die vorzeitig invalid Gewordenen hinsichtlich ihrer Altersrenten ihren glücklicheren Berufsgenossen gleichgestellt. Ohnehin läßt die jetzige Praxis der staatlichen Rentenversicherung gegenüber dem Problem der Invalidität einiges zu wünschen übrig. Dem Verfasser sind aus dem eigeren Betrieb Fälle bekannt, in denen Angestellte, die ein vollwertiges Einkommen beziehen, gleichzeitig Invalidenrente (nicht etwa Kriegsbeschädigtenreite oder dergleichen) von der staatlichen Rentenversicherung erhalten. Der Durchschnittsstaatsbürger wird geneigt sein, das zunächst unter dem Gesichtspunkt der Verschwendung von Steuerfeldern zu betrachten. Für die Betroffenen selbst sind die Folgen einer nicht berechtigten Invalidisierung aber viel schwerer: Weitere Beiträge für die Sozialversicherung können für sie nicht mehr gezahlt werden; kein Arbeitgeber kann ihnen noch irgendwelche Leistungen für den Fall versprechen, daß sie invalide werden, denn sie sind es ja schon; aus dem gleichen Grunde kann ihnen kein Versicherungsunternehmen mehr Versicherung gegen Invalidität gewähren. Für die Aufgabe ihres Rechtes auf einen leidlich gesicherten Lebensabend erhalten sie also nur ein Linsengericht. Das ist doch wohl eine Kritik am System, das offenbar der Änderung bedarf. Man kann solche Überlegungen weit in die Einzelheiten hinein fortsetzen. Hier sei lediglich noch erwähnt, daß jede vertragliche Lebens- oder Rentenversicherung dann, wenn ein gewisses Minimum an Beiträgen gezahlt worden ist — meist für drei Jahre — unverf allbar ist. Es besteht dann also ein Anspruch auf (naturgemäß herabgesetzte) Leistungen auch ohne jede weitere Zahlung. Selbst bis zu dieser doch letzten Endes selbstverständlichen Regelung hat es unsere staatliche Rentenversicherung noch nicht gebracht; ein nicht mehr Versicherungspflichtiger, der seinen Anspruch nicht verlieren will, muß immer noch "freiwillig" weiterzahlen. Das gilt auch von weiblichen Versicherten, wenn sie aus Anlaß ihrer Verheiratung aus dem Berufsleben ausscheiden.

Gewiß ist die breite Masse der Sozialversicherten im allgemeinen nicht in der Lage, die Zusammenhänge zu übersehen; und zweifellos nimmt jeder vom Staat gern Leistungen entgegen. Das hindert aber nicht, daß bei vielen Sozialversicherten ein Gefühl des Unbehagens darüber besteht, was auf diesem Gebiet vor sich geht. Mag unser Volk auch nicht die rasche Auffassungsgabe der Romanen haben, so besitzt es doch jedenfalls ein gesundes Gefühl dafür, wann es ohne Hintergedanken bedient wird. Der Verfasser entsinnt sich eines früheren Gesprächs mit einem Reichstagsabgeordneten hierüber, in dem dieser meinte: was in 20 oder 25 Jahren aus der Sozialversicherung geworden sein werde, interessiere jetzt nicht, es werde die Sorge derjenigen sein, die dann für den Staat verantwortlich sein würden . Nach eben dieser Zeit mußten durch das Sozialversicherungsanpassungsgesetz die Beiträge zur staatlichen Rentenversicherung praktisch verdoppelt werden; daß diese Beitragserhöhung nötig wurde, als die soziale Rentenversicherung gerade einige Milliarden durch den politischen Zusammenbruch verloren hatte, lieferte eine willkommene Entschuldigung für die Erhöhung, stellt aber nicht ihre tiefere Ursache dar. Danach kann das bestehende Defizit nur noch verhältnismäßig gering gewesen sein; wenn es in dem seither verstrichenen knappen Jahrzehnt bis auf 93 Mrd. DM gewachsen ist, so ist das zwar zu einem gewissen Grad im System begründet, aber zum größeren Teil ist es doch wohl die Folge davon, daß immer wieder höhere Leistungen versprochen wurden, ohne gleichzeitig die Frage ihrer Deckung zu lösen. Selbstverständlich kann man verschiedener Ansicht darüber sein, wie lange diese Enwicklung noch fortgesetzt werden kann, ehe es zu einem Rückschlag kommt; das wird ja auch zum Teil von Umständen abhängen, die sich unserem Einfluß entziehen. Aber schließlich können die Bäume nirgends in den Himmel wachsen, und wir würden auch unseren Sozialversicherten besser dienen, wenn wir weniger Nachdruck darauf legten, weitere Leistungserhöhungen für die Zukunft zu versprechen, als darauf, die bereits gegebenen und noch lange nicht hinreichend fundierten Versprechen erfüllbar zu machen. Einstweilen kann man sich jedenfalls des Eindrucks nicht erwehren, daß seit der Errichtung der Weimarer Republik die Wahlarithmetik zuviel und der Sinn für Maß zu wenig Einfluß auf die Entwicklung der staatlichen Rentenversicherung gehabt haben. Sollte es nicht möglich sein, das zu ändern?