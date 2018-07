Die Chancen, den westdeutschen Handel mit der Föderation Rhodesias und Nyassaland auszudehnen, dürfen-als ausgesprochen gut angesehen werden. Das ist das Ergebnis, das die vor wenigen Tagen zurückgekehrte erste westdeutsche good will-Commission nach dem Kriege unter Leitung des Vorstandsmitgliedes der Krauss-Maffei AG, München-Allach, Direktor Paul H. von Mitterwallner, mitbrachte. Die Föderation, die im Oktober 1953 gegründet wurde, hat den Status etwa eines Dominiums im Rahmen des Commonwealth. Das Land ist mit 1 268 000 qkm (Südrhodesien 390 000 qkm, Nordrhodesien 752 000 qkm und Nyassaland 125 000 qkm) fünfmal so groß wie die Bundesrepublik und zählte nach dem Stand vom 31. Dezember 1953 rd. 7 Millionen Einwohner, davon 250 000 Weiße.

Konnte noch vor wenigen Jahren in diesem Land oftmals ein Boykott gegenüber deutschen Waren und Firmen beobachtet werden, so berichtet der Leiter der Kommission, deren Mitglieder vor allem die Interessen des Maschinenbaues, der chemischen und Elektroindustrie, der Fahrzeug- und Konsumgüterindustrie, des Stahlwerkbaues und der Nichteisenmetalle vertraten, von einer überaus freundlichen und aufgeschlossenen Aufnahme. Darüber hinaus bestand ein reges Interesse, den bisher relativ geringen Warenaustausch mit der Bundesrepublik auszuweiten. 1953 exportierte Westdeutschland nur ein Drittel dessen nach der Föderation, was es von ihr einführte. Allerdings waren die westdeutschen Einfuhren meist hochwertige Rohstoffe, während die Exporte nach Rhodesien aus lohnveredelten Halbfertig- und Fertigprodukten bestanden. In Nordrhodesien, im Bezirk Ndola, der die drittgrößten Kupferminen der Welt besitzt, stehen zur Zeit wohl die modernsten Raffinerien der Welt vor ihrer Fertigstellung. Mit einer Produktion von 400000 t Roh- und Elektrolytkupfer nahm Rhodesien 1953 die dritte Stelle unter den Weltkupfererzeugern ein. Gold, Chrom und Mineralien bilden die weiteren wertvollen und bedeutenden Lieferartikel der Föderation. Darüber hinaus will Rhodesien vor allem die Ausfuhr von Tabak – ein Virginiatyp –, der die Erwerbsquelle weiter Bevölkerungskreise darstellt, steigern. Auch Häute, Felle und Tee, unter Umständen auch Mais und andere landwirtschaftliche Produkte können in erheblichem Umfang geliefert werden.

Eine verstärkte Lieferung deutscher Waren wird weitgehend von dem Ergebnis des neuen Zolltarifes, für dessen Revision der 1 Juli vorgesehen ist, bestimmt werden. Die Vorteile von Lieferanten aus dem Sterlinggebiet können wegen der Präferenzzölle vorerst von den deutschen Konkurrenten kaum ausgeglichen werden. Gleichwohl kann Westdeutschland mit kurzen Lieferfristen und der oft gerühmten Anpassung an individuelle Wünsche den Wettbewerb mit Erfolg aufnehmen. t. r.