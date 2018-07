Inhalt Seite 1 — Ostpapiere in realistischer Sicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

An dieser Stelle ist bereits auf die politischen Hintergründe der derzeitigen Hausse in Ostpapieren an den deutschen und teilweise auch ausländischen Börsen hingewiesen worden, denen zunächst keine wirtschaftlichen Realitäten gegenüberstehen. Bei einem realistischen Beurteilungsversuch richtet sich die Kernfrage auf die in der heutigen Sowjetzone erhalten gebliebene Substanz der betreffenden Industriewerte. Schon die Beantwortung dieser Frage stößt auf Schwierigkeiten in einem Gebiet, in dem seit Jahren alle konkreten Angaben über die Kapitalverhältnisse, Produktions- und Ertragslage und selbst vielfach über Belegschaftszahlen zu den sorgsam gehüteten Staatsgeheimnissen gehören. Nur der „Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik bei der Staatlichen Plankommission“, ihren untergeordneten Dienststellen und einigen führenden Staatsfunktionären ist es von Zeit zu Zeit gestattet, nicht immer glaubhafte und stets zweckbestimmte Prozentzahlen aus Teilgebieten bekanntzugeben.

Unter den gegebenen Verhältnissen ist es daher unmöglich, für einzelne Unternehmungen einen eindeutigen Status aufzustellen. Es lassen sich lediglich aus der gesamten Entwicklung der Industrie in Mitteldeutschland während der letzten zehn Jahre gewisse Schlüsse ziehen. Nach damals noch möglichen zuverlässigen Berechnungen ist der Produktionswert der Industrie im heutigen Gebiet der Sowjetzone von 15,9 Mrd. RM im Jahre 1936 durch Kriegs- und Demontageverluste auf rund 6,7 Mrd. RM oder 42 v. H. gesunken. Dabei ist zu bedenken, daß die sowjetischen Demontagen teilweise später in mehreren Wellen fortgesetzt worden sind, ganz abgesehen von den ständigen Entnahmen aus der laufenden Produktion auf Grund sowjetischer Reparationsansprüche, die bis zum Ende des Jahres 1953 fortgesetzt worden sind. Der „Bonner Ausschuß für Wirtschaftsforschung“ hatte bis einschließlich 1951 folgende Demontageverluste in der mitteldeutschen Industrie errechnet:

Diese unvollständige Aufstellung läßt zusammen mit bruchstückhaften Angaben aus anderen Industriezweigen den Schluß zu, daß die gesamte mitteldeutsche Industrie im Durchschnitt die Hälfte ihres Bestandes allein durch Demontagen verloren hat.

Maßgebend für die Beurteilung der jetzigen Lage ist der Stand des Wieder- oder Neuaufbaues. Er hat sich zunächst in nennenswertem Umfang nur auf die weit über 200 „Sowjetischen Aktiengesellschaften“ (SAG) erstreckt, die von der Besatzungsmacht 1946 und 1947 als Eigentum beansprucht, später allerdings in mehreren Etappen „zurückgegeben“, also in „volkseigene“ Betriebe umgewandelt worden sind. Art und Umfang der Investitionen, mit denen diese ursprünglich größten und leistungsfähigsten Betriebe dem sowjetischen Bedarf entsprechend wiederhergerichtet worden sind, entziehen sich im Westen einer Beurteilung. Sofern Sachwerte zugeführt worden sind, stammten sie nur zum geringen Teil aus der Sowjetunion; zum größten Teil handelt es sich um beschlagnahmte Maschinen und sonstige Anlagewerte aus ehemaligen Privatbetrieben, die zum Teil mehrfach verlagert worden sind. Investitionen sind aus einem geheimen Sonderfonds der Sowjetzonenregierung geleistet worden, über den die ohnehin wenig aufschlußreichen Pankower Haushaltspläne keine Angaben enthalten. Bei der endgültigen „Rückgabe“ der SAG, die Ende 1953 abgeschlossen war, hat die Sowjetregierung dem Pankower Regime Rechnungen über Neuanlagen und Generalreparaturen in diesen Betrieben vorgelegt und teilweise für die Dauer von mindestens sechs Jahren eine 45prozentige Verzinsung in Waren, DM-Ost oder Valuta verlangt. Danach sollen zum Beispiel in die Buna-Werke Schkopau unter der sowjetischen Verwaltung 297,7 Mill. DM-Ost, in die Leuna-Werke 215,8 Mill. DM-Ost investiert worden sein. Nach den Erfahrungen in der Verrechnung der Reparationen müssen diese Werte in Zweifel gezogen werden. Soweit also die von den Ostwerten repräsentierten Betriebe jemals Sowjet-AGs waren, ist dieser Teil ihrer Nachkriegsgeschichte in völliges Dunkel gehüllt.

Etwas genauere Angaben liegen über die Investitionen der „volkseigenen“ Industrie vor, in die früher oder später alle enteigneten Betriebe umgewandelt worden sind. Dabei ist zu berücksichtigen, daß vor allem seit dem 17. Juni 1953 die Volkswirtschafts- und Staatshaushaltspläne mehrfach geändert worden sind. Ferner geht aus östlichen Angaben eindeutig hervor, daß selbst die bescheidenen Investitionsmittel für die Industrie aus verschiedenen Gründen jährlich nur zwischen 75 und 85 v. H. des Planes in Anspruch genommen wurden. Laut Plan waren für die Dauer des ersten Fünfjahresplanes, also für 1951 bis 1955, Investitionsmittel zwischen 26,2 und 28,6 Mrd. DM-Ost vorgesehen, davon für die Industrie 14,2 bis 15,4 Mrd. DM-Ost. Allein im vorigen Jahr aber sind in der Bundesrepublik über 30 Mrd. DM für Anlage-Investitionen, davon rund 20 Mrd. DM Neuinvestitionen, aufgebracht worden, denen in der Sowjetzone nur 5,7 Mrd. DM-Ost gegenüberstehen. Die gesamte „volkseigene“ chemische Industrie hat 1949 bis einschl. 1954 nur knapp 500 Mill. DM-Ost an Investitionsmitteln erhalten, wobei allerdings zu bedenken ist, daß die Kunststoffproduktion in Anlehnung an die sowjetische Nomenklatur nicht in der chemischen Industrie, sondern in der Schwerindustrie geführt wird.

Dennoch haben die mitteldeutschen Industriebetriebe in den letzten Jahren unbestreitbar teilweise beträchtliche Produktionssteigerungen erzielt und trotz Kriegsverlusten und Demontagen den Stand von 1936 meist wieder erreicht, häufig schon überschritten. Energiewirtschaft und Bergbau liegen fast auf Vorkriegshöhe, der Maschinenbau hat im vorigen Jahr etwa um die Hälfte, die Elektrotechnik zwei Drittel, die Feinmechanik und Optik etwa 125 v. H. und die chemische Industrie fast 100 v. H. mehr produziert als 1936. Dagegen ist in der Metallurgie erst etwa ein Drittel des Vorkriegsstandes erreicht. Bei den geringen Investitionen war dies nur durch rücksichtslose Ausnutzung der Maschinenanlagen möglich, die technisch im allgemeinen auf dem Entwicklungsstand der letzten Kriegsjahre stehengeblieben sind. Die in den letzten Jahren auf internationalen Messen und Ausstellungen des Westens gezeigten Erzeugnisse sind einzelne und für den westlichen Geschmack mühsam hochgezüchtete Modelle, die in technisch rückständigen, ständig überbeanspruchten und unrationell arbeitenden Produktionsstätten hergestellt worden sind. Diese Tatsachen stehen hinter dem Eingeständnis

Ulbrichts vor einem Jahr, daß über ein Viertel aller; „volkseigenen“ Betriebe unrentabel arbeitet. Allein; im Braunkohlenbergbau, der von den Demontagen relativ wenig betroffen worden war, ist die Mehrzahl der verwendeten Maschinen 25 bis 30 Jahre alt. Bei einer Wiedervereinigung dürfte also der überwiegende Teil des heute noch in Mitteldeutschland verwendeten Maschinenparks unter den Bedingungen einer konkurrenzfähigen freien Wirtschaft kaum mehr als Schrottwert haben.