Von Paul Ellmar

Paris, Mitte Juni

Man erzählt, der Pariser Polizeipräfekt habe auf Anfordern der nervösbesorgten Directrice des „Théâtre Antoine“ für erhöhten Polizeischutz der Urpremiere von Sartres Farce „Nekrassow“ am verkehrsreichen Boulevard de Strasbourg gesorgt. Tatsächlich gab es in der ersten Vorstellung vereinzelte, weltanschaulich motivierte Pfiffe. Oder waren es Pfiffe der Lust und des Vergnügens über zerschlagenes Porzellan?

Sartre arbeitet aus dem Zettelkasten. Systematisch sammelt er Typen, notiert ihre Einzelzüge und geflügelten Worte. Diese Sammlung wurde dem erfahrenen Dramatiker zum Verhängnis. Der Zettelkasten zerquetschte ihn unter seiner schweren Last und erstickte seine Gestalten. Acht Stunden geschickt dosierter und klug auf elf Tableaus verteilter Witzpillen der Urfassung schrumpften auf einen Normaltheaterabend von vier Stunden mit sieben Bildern zusammen. Und noch am Vorabend der Premiere mußte das erste Bild mit der gesamten Exposition dem erbarmungslosen Rotstift zum Opfer fallen. Übrigblieb ein Miniaturfeuerwerk und viel schwefelduftender Rauch.

Das besessene Wildwesttreiben in der Redaktionsstube eines großen Boulevardblattes – Regierungsblatt, „Unsere Devise: nur die nackte Wahrheit!“ – eröffnet das Spiel. Man kämpft um Gehaltserhöhung, um Steigerung der Auflage, man bohrt gemeinsam nach fetten Schlagzeilen und erdichtet die dazu passenden Geschehnisse – mit antikommunistischen Tendenzen.

Der Hauptheld, der von der Kripo eingekreiste, international gesuchte Verbrecher Valera, stürzt sich – nicht in die Seine, wie das überholte Programmheft noch vermuten ließ, sondern, von Polizeipfiffen gehetzt und mangelhaft bekleidet, durch das Balkonfenster unvermutet einer hübschen jungen Dame zu Füßen, einer „progressistischen“ Journalistin. Ihr Vater ist – welch eine Fügung! – kleinster Redakteur an dem großen antikommunistischen Boulevardblatt. Wir machten bereits seine Bekanntschaft in der Redaktionsstube. Er schleppt den geflüchteten Abenteurer zu einem sensationellen Exklusivitäts-Interview auf die Redaktion. Und nun vollzieht sich das Wunder: der kleine Schurke Valera entwickelt sich zum großen Sowjet-Exminister Nekrassow, der die „Freiheit wählte“, zum unersetzlichen Gebrauchsstück für alle möglichen politischen Manipulationen im mondänen Salon wie hinter den Kulissen der Regierung, bis der Schwindel zu platzen droht. Aber wie im abenteuerlichen Gangsterfilm greift die politische Polizei ein, schlägt die instinktlose Kriminalpolizei aus dem Felde und zwingt Nekrassow, im Interesse der Erhaltung der Ruhe und Sicherheit seine Rolle weiter zu spielen als bezahlter Zeuge für alle notwendigen Mac Carthy-Prozesse. Die Redakteure des „Regierungsblattes“ werden ausgewechselt. Eine neue Ära bricht an und befolgt mit eiserner Treue dieselben bewährten Methoden und Ziele. Es hagelt Anzüglichkeiten wie in einer Silvesterrevue. Man lacht über Pointen, die sitzen; aber das Lachen erstarrt, sobald der Vorhang gefallen ist. Man ist amüsiert über unverblümte. Anspielungen oder wenn ein stadtbekannter Name genannt wird.

Jean Meyer, der Regisseur, dirigiert die an den Fäden eines Miniaturexistentialismus zappelnden Marionetten mit viel Lautstärke in wirbelndem Tempo. Eine Heerschar erster Pariser Schauspieler wird aufgeboten. Aber das Schlachtengetöse um „Nekrassow“, das bereits Wochen Tor der Premiere in den Zeitungen tobte, erwies sich als blinder Lärm. Sartre – ein zweiter Aristophanes? Vorläufig ein Irrtum.