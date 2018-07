Inhalt Seite 1 — Sie kannten keine Märchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bei Bekannten traf ich eine Siebzehnjährige, folgte einer plötzlichen Eingebung und fragte sie: „Fühlen Sie sich eigentlich angesprochen, wenn es heißt: ‚das‘ junge Mädchen?“ Sie sah mich empört an. „Nä!“ sagte sie ewas zu laut. Dann etwas leiser: „Ich bin nicht,das‘ junge Mädchen!“ Und dann wurde sie rot und blickte verlegen auf ihre ebenso rot beschuhten Füße. „Das heißt, ich will gern ein Ich werden, aber ich fürchte, das ist doch mächtig schwer.“ Und schon war sie zur Tür hinaus und pfiff „I love Paris in the springtime“.

Wer und wie ist dieses junge Mädchen von heute? Statistiken werden es uns nicht sagen – oder besser: sie können nur Einzelzüge addieren. Wir können nur versuchen, aus vielen Begegnungen mit ihm, mit ihnen, uns ein Bild ihres Wesens in dem konkreten Rahmen unserer Zeit zu machen. Sie tarnen sich, wie jede junge Generation sich tarnt, jede mit den ihr eigenen Mitteln, heute mehr denn je, denn ihre innere Situation ist schwieriger als die früherer Generationen. Sie wissen noch zu wenig von sich selbst und hören und sehen heute doch mehr, haben mehr zu verarbeiten, als man einst in ihrem Alter sah, hörte und verarbeiten mußte.

Das Stadium der körperlichen Reife setzt beim Mädchen heute im allgemeinen um zwei bis vier Jahre früher ein, als es einst in unseren Breiten der Fall war. Noch ist es nicht geklärt, ob das die dauernde Bombardierung des gesamten Nervensystems mit Reizen aller Art wie Reklame, Funk, Film und geräuschvolle Umweltkulisse bewirkt, oder ob sich darin eine anthropologische Entwicklungsphase ankündigt. Nimmt man aber die Tatsache der verfrühten körperlichen Reife und dazu die Einwirkung der hektischen Umwelt, wird die Divergenz im heutigen Akzellerationsprozeß deutlich und verständlich: Mädchen, die mit etwa elf Jahren theoretisch imstande wären, ein Kind auszutragen, sind seelisch und geistig noch selber Kinder. Sie nehmen die Bürde des verfrühten Frauseins mit einer teils erschreckenden, teils imponierenden Sachlichkeit hin, eine Bürde, die die Mädchen vor fünfundzwanzig oder mehr Jahren erst später auf sich nehmen’mußten. Es hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten gezeigt, daß die Mädchen mit diesen Schwierigkeiten oft besser fertig wurden als die jungen Männer, weil in ihnen vitale Kräfte wach sind, die sie auch ohne Verfügung oder Lehrbuch mit ihren Problemen fertig werden lassen. Es bleibt dennoch schwer für sie, mit etwas fertig zu werden, was ihr Bewußtsein noch nicht erfassen kann.

Sie brauchten Hilfe, aber zu dieser Hilfe brauchte man Zeit, und die ist heute knapper als Geld. Die fehlende Zeit zerstört sehr viel. Vor allem die Nestwärme, die manches mildern könnte. Wir sprechen so oft von der „Verlogenheit“ früherer Generationen und meinen damit auch die Bemühungen der Eltern zum Beispiel, Spannungen, die in der Ehe entstanden, vor den Kindern zu verbergen. Das Beispiel aber, das der junge Mensch heute allzuoft vor sich hat, ist nicht immer geeignet, die richtigen Relationen zu schaffen. Wenn in einer Kinovorstellung, die von überwiegend Jugendlichen besucht wurde, bei der vom Schauspieler sehr schlicht gesprochenen Trauformel „... bis daß der Tod euch scheidet“ ein allgemeines Gelächter. erschallt, wird eine erschreckende Skepsis an der Institution der Ehe offenbar. Und wenn man in Gesprächen mit jungen Mädchen zwischen sechzehn und vierundzwanzig mehr als einmal gehört hat: „Was schert es mich, daß der Mann, den ich liebe, verheiratet ist? Die Frau soll sich zufrieden geben, sie hat ihr Teil gehabt, jetzt bin ich dran“, ist das nicht immer, wie man so leicht sagt, nur ein Zeichen moralischer Verkommenheit, sondern die konsequente Folge dessen, was die Erwachsenen allzu häufig vorleben.

Das ist nicht in vollem Sinn Entschuldigung, aber die Jugend lebt nun einmal vom Beispiel mehr als von der Ermahnung.

Der junge, im Alter zu ihnen passende Mann, den sie an keinem vorbildlichen Maßstab zu messen wissen, ist nicht immer der geeignete Partner für ernsthafte Herzensangelegenheiten. Eine junge Laborantin, die gefragt wurde, ob sie eine tiefer als freundschaftliche Bindung an einen jungen Mann habe, gab zur Antwort, daß sie sich zwar sehr wünsche, „einen Freund zu haben und sich einmal bis über die Ohren zu verlieben“, sie fand aber unter ihren Altersgenossen nicht den Richtigen, sie waren ihr „zu weich, zu unbedarft oder zu nüchtern“.

Bei vielen Mädchen hört man das gleiche Urteil über die jungen Männer. Und gerade in diesem Urteil wird deutlich, wie sehr sie alle, trotz ihrer betonten Selbständigkeit, Frau sein möchten. Wie sehr sie dem Mann, mit dem sie sich verbinden, auch im Zeitalter der Gleichberechtigung eine gewisse „Vormachtstellung“ einzuräumen bereit sind, damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt, und daß sie von ihm außer Tüchtigkeit ein ihren Träumen, Wünschen, Idealen und Illusionen (und sie haben gottlob Ideale und Illusionen!) gleichwertiges Maß an Phantasie verlangen.