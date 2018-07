Die Kali-Chemie AG Hannover, die bekanntlich für 1954 eine auf 10 (1. V. 8) v. H. erhöhte Dividende vorschlägt (HV am 28. Juni), war im Berichtsjahr In allen Werken nahezu voll beschäftigt. Mit einer Umsatzzunahme von rd. 20 v. H. liegt das Unternehmen über dem Durchschnitt der Zunahme der Branche mit rd. 14 v. H. Das Ausfuhrgeschäft ist bei nahezu unveränderten Preisen gegenüber dem Vorjahr wertmäßig um rd. 50 v. H. gestiegen. Der Exportanteil am Gesamtumsatz betrug 1954 rd 25 v. H., in den drei vorangegangenen Jahren 17 bzw. 13 v. H. – Das Düngemittelgeschäft war etwas durch die außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse beeinträchtigt; indessen war im ersten Halbjahr ein besonders lebhafter Absatz von Kali und Phospatdüngern zu verzeichnen. In den letzten Monaten des Jahres mußten zwecks Aufrechterhaltung der Produktion Bestände auf Lager genommen werden. Der Umsatz im Katalysator-Geschäft hat sich erwartungsgemäß weiter entwickelt; rd. 76 v. H. des Versands gingen in das Ausland, davon ein Drittel nach den Vereinigten Staaten. Die pharmazeutischen Erzeugnisse haben sich behauptet; neue Präparate sind im Kommen. Das Salzgeschäft ist nach wie vor wenig befriedigend. – Bei einem erheblich höheren Rohertrag von 67,48 (57,16) – in Mill. DM – daneben 1,30 (2,44) ao. Erträgen, denen u. a. 30,70 (26,54) Löhne und Gehälter, ebenso höher 11,37 (7,29) Ertragssteuern gegenüberstehen, sowie nach 7,46 (9,70) Anlageabschreibungen und nach Zuweisung von 1,15 zur freien Rücklage ist ein Jahresgewinn von 3,51 (2,99) ausgewiesen, der sich um den Vortrag auf 4,02 erhöht. Im neuen Geschäftsjahr hat das für die Frühjahrsbestellung ungünstige Wetter den Absatz an Düngemitteln beeinträchtigt; ein gutes offenes Herbstwetter könnte – nach Ansicht der Verwaltung – die Rückstände zum Teil wieder aufholen lassen. In den anderen Geschäftssparten waren überall weitere Fortsdritte zu verzeichnen, so daß die Verwaltung auch für das laufende Geschäftsjahr mit einem befriedigenden Ergebnis rechnet

Die Scheldemantel-Motard-Werke AG (Chemische Fabriken in Berlin, die für 1954 eine auf 8 (1. V. 7) v. H. erhöhte Dividende vorschlägt (HV am 7 Juli), teilt mit, daß die Absatzzunahme im Berichtsjahr wertmäßig rd. 8 v H. gegenüber dem Vorjahr betragen hat, mengenmäßig sogar 14,75 v. H. Der Exportanteil beträgt etwa 15 v. H. Die Modernisierung und Rationalisierung der Anlagen wurde weiter vorangetrieben. Die Entwicklung neuer Verfahren bei der Fettsäureherstellung beanspruchte größere Mittel. Bei den Stearinfabriken in Berlin-Spandau und in Offenbach/Main war die Kapazität besser ausgenutzt. Das Kerzengeschäft war erheblich reger; für Glyzerin waren die Preise weiter unbefriedigend. Auch für 1955 wird nach der derzeitigen Geschäftslage mit einem befriedigenden Ergebnis gerechnet. Nach erhöhten Anlageabschreibungen von 0,98 (0,79) – in Mill. DM – und nach Zuweisung von 0,17 (0,20) zu den Rückstellungen ist ein Jahresgewinn von 0,60 (0,51) ausgewiesen, der sich um den Vortrag auf 0,71 erhöht. Grundkapital: 7,2.

Die Rütgerswerke AG (Teerprodukte und Kunststoffe) in Frankfurt /M., die für 1954 eine auf 7 (I. V. 6) v. H. erhöhte Dividende vorschlägt (HV am 1. Juli), konnte ihren Umsatz im Berichtsjahr um 13 v. H. erhöhen, eine Zunahme, die der Umsatzausweitung der chemischen Industrie in Westdeutschland entspricht. Gegenüber 1950 als Ausgangsjahr (= 100) hat sich der Umsatz über 152 v. H. im Jahre 1951 auf 185 v. H. im Jahre 1954 erhöht. Voraussetzung für diese Zunahme waren erhebliche Investitionen, die sich In dem Jahrfünft (1950 bis 1954 einschl.) auf 28,9 Mill. DM belaufen, wovon 18,6 Mill DM aus Abschreibungen finanziert worden sind; das Jahr 1954 übertrifft mit allein 9 Mill. DM Investitionen bei 5 Mill. DM Abschreibungen alle anderen. Auch im ersten Quartal 1955 Ist der Umsatz weiter gestiegen; wegen der Kostenentwicklung, so heißt es, sei zur Zeit eine zuverlässige Beurteilung der Ertragslage noch nicht möglich. – Die Rütgerswerke haben Ende 1954 erstmals seit der Währungsreform wieder rd. 3000 Personen beschäftigt, das ist eine Zunahme um rd. 60 v. H. in diesem Zeitabschnitt In der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. 12. 1954 stehen einem etwas höheren Rohertrag (nach Organschaftsabrechnung) von 29,45 (28,10) – In Mill. DM – daneben ziemlich unverändert 0,27 (0,28) Beteiligungserträgen und 0,28 (0,26) ao Er trägen gegenüber leicht rückläufig Löhne und Gehälter mit 16,38 (17,50) Steuern mit 5.58 (4,67) und mehr als halbiert 0,30 (0,68) Mehraufwandszinsen; auf Anlagen wurden 4,99 (4.66) ab geschrieben. Es verblieb ein Jahresgewinn von nahezu unverändert 1,23.

Die Öffentliche Bausparkasse Hamburg, eine Abteilung der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale –, hat jetzt für weitere 376 Bausparverträge 4,937 Mill. DM zur Verfügung gestellt. Damit wurden im ersten Halbjahr 1955 auf 826 Verträge 11,273 Mill. DM zugeteilt. Gegenüber der gleichen Vorjahreszeit bedeutet das bei den Verträgen eine Zunahme um 105 v H. und bei den zugeteilten Mitteln sogar eine Erhöhung um 115 v. H. Die seit der Währungsreform erfolgten Zuteilungen haben nunmehr insgesamt 72,428 Mill. DM erreicht, die sich auf 4 597 Verträge verteilen. Diese Gelder sind ausschließlich dem hamburgischen Wohnungsbau zugeflossen.