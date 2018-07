Die Europäische Zahlungsunion ist eine Institution, die ihrer inneren Logik nach auf Auflösung gerichtet ist: ihr letztes Ziel ist ja die Schaffung eines Zahlungssystems, das auf frei austauschbaren Währungen beruht. Der Zeitpunkt einer Selbstauflösung der Zahlungsunion steht nun vor der Tür – obwohl der „Reifeprozeß“, nämlich die Konvertibilität aller europäischen Währungen, noch nicht erreicht ist. Das kann zu einem gefährlichen Zwischenzustand führen, mit Diskriminierungen, die das bisherige Maß der Integrierung ernsthaft gefährden. Diese Gefahr ist von den beteiligten Regierungen erkannt worden. Auf der letzten Ministertagung der OEEC wurden hieraus die Folgerungen gezogen, und es wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß, wenn im kommenden Jahr einige Länder zur Konvertibilität übergehen sollten, eine Institution an Stelle der EZU treten wird, die es ermöglicht, auch weiterhin ein multilaterales Zahlungssystem aufrechtzuerhalten, an dem alle Länder (einerlei, ob ihre Währungen konvertibel sind oder nicht) teilhaben können.

Bis zu den letzten Pariser Besprechungen war dies nicht ganz klar, weil, vor allem von England aus, die Auffassung vertreten wurde, daß nach Schaffung der Konvertibilität des Pfundes sich der ständige Spitzenausgleich auf den Devisenmärkten zu frei gebildeten Währungskursen vollziehen sollte. Weiterhin sah es so aus, als ob jedes große europäische Land mit der Erklärung, daß seine Währung nunmehr konvertibel sei, eine Auflösung der EZU herbeiführen könnte, ohne daß die anderen beteiligten EZU-Länder unter Umständen sich vorher hierauf einrichten konnten. Diese Gefahr, und das ist eines der bedeutsamsten Ergebnisse der letzten Ministerratsbesprechungen, ist gebannt. Die europäischen Länder haben sich verpflichtet, erst dann ihre Währung konvertibel zu machen, wenn sich zu einem solchen Schritt auch andere Länder, deren Quoten bei der EZU zusammen mindestens 50 v. H. des Gesamtbetrages der Quoten ausmachen, bereit erklären. Schließlich soll vorher Übereinstimmung über die Errichtung eines europäischen Fonds erzielt werden.

Der europäische Fonds bietet hierbei kaum besondere Probleme. Er soll insgesamt 600 Mill. $ betragen, die zum Teil aus dem Restvermögen der alsdann liquidierten EZU und zum Teil durch Einschüsse der EZU-Mitglieder gemäß ihren Quoten aufgebracht werden. Dem Fonds ist die Funktion zugedacht, an die Stelle der bisherigen automatischen Kredite zu treten, allerdings mit der wesentlichen Einschränkung, daß die Kredite an Länder, die in Zahlungsbilanzschwierigkeiten geraten sind, nur auf Antrag und nur kurzfristig gegeben werden. Formal gesehen waren zwar die EZU-Kredite ebenfalls kurzfristig – praktisch sind sie allerdings auf sehr lange Zeit hin, und zwar über den Zeitpunkt der Auflösung der EZU hinaus, gegeben worden. Das soll also nun anders werden.

Das neue multilaterale Zahlungssystem, das an die Stelle der EZU treten soll, wird sich folglich von dieser im wesentlichen dadurch unterscheiden, daß der Ausgleich der Spitzen am Ende eines jeden Monats voll in Gold oder konvertibler Währung erfolgt, während zur Zeit für 50 v. H. und ab 1. August für 25 v. H. der Spi:ze der EZU-Kredit in Anspruch genommen wird. Die Einzelheiten des neuen multilateralen Zahlungssystems sollen bis zum 15. Jui von einem Expertenausschuß erarbeitet werden. Er tritt bereits in diesen Tagen zusammen. Ihm obliegt es, den Rahmen, den die Ministerkoiferenz für eine Regelung aufgestellt hat, mit materiellem Inhalt auszufüllen. Das gestaltet sich insofern nicht ganz einfach, als man sich im Ministerrat zwar für ein multilaterales Abrechnungssystem und für den europäischen Fonds entschieden, aber auch gleichzeitig bestimmt hat, daß den Vorschlägen Englands nach einer beweglicheren Gestaltung der Wechselkurse Rechnung getragen werden soll. In dem neuen Zahlungssystem wird nicht mehr (auf der Grundlage der Währungsparitäten) eine einfache Verbuchung erfolgen, sondern es sollen die Währungsschwankungen, wie sie sich auf dem Devisenmarkt ergeben, in die Abrechnung einbezogen werden.

Es kommt jetzt also zuerst einmal darauf an, ein entsprechendes funktionsfähiges System zu erarbeiten. Bei einer Reihe von Ländern besteht ein gewisses Mißtrauen gegen flexible Wechselkurse; man befürchtet, daß diese für eine verschleierte Abwertung und damit als Instrument einer diskriminierenden Handelspolitik mißbraucht werden könnten. In der Ministerratssitzung der OEEC setzte sich erfreulicherweise die Auffassung durch, daß derartiges unter keinen Umständen erfolgen darf. Um das zu verhindern, wurde auf Vorschlag Englands ein besonderes konsultatives Organ vorgesehen, das seine Aufmerksamkeit auf die Rückwirkungen der von den einzelnen OEEC-Regierungen verfolgten Handels- und Währungspolitik richten soll.

Dies kann einen wesentlichen Fortschritt auf dem Wege der wirtschaftlichen Integration bedeuten, da ja nur dann ohne problematische supranationale Autoritäten auszukommen ist, wenn der Wille aller europäischer Völker auf die Schaffung und Erhaltung eines von nationalistischer Verfälschung freien Marktes gerichtet ist. Hierzu aber ist eine Institution notwendig, in der dieser Wille ständig neu gebildet und immer weiter gestärkt wird. Waldemar Ringleb