Die Entwicklung des Pfandbriefmarktes in den letzten drei Monaten habe manchen überrascht, insbesondere deshalb, weil trotz der nun vollen Besteurung die Nachfrage nach Festverzinslichen sehr rege sei, führte das Vorstandsmitglied der Westdeutschen Bodenkreditanstalt, Dr. Christ, auf der Hauptversammlung am 16. Juni aus. Man dürfe sich jedoch nicht darüber im unklaren sein, daß die derzeitige Kursbildung für Festverzinsliche nicht unbedingt der Wirklichkeit entspreche, weil der starken Nachfrage ein entsprechendes Angebot nicht gegenüberstehe. Es sei zwar zu begrüßen, daß die Emissionsbanken zur Zeit keine Vorratspolitik treiben, sondern daß sie bemüht sind, nur dann Pfandbriefe unterzubringen, wenn in entsprechendem Umfange Hypothekenabschlüsse gegenüberstehen. Die im Gange befindliche Senkung des Zinssatzes habe zu einer stärkeren Zurückhaltung der Nachfrage nach Hypotheken geführt; offenbar wird eine noch weitergehende Senkung des Zinssatzes erwartet.

Zu der in diesen Tagen erfolgten Auflegung von 5,5-prozentigen Pfandbriefen und Kommunalobligationen meinte Christ, man sollte die Senkung des Zinssatzes nicht mit künstlichen Mitteln forcieren. Die Lage am Kapitalmarkt sei noch nicht als normal zu bezeichnen, so daß ein derartiger „Versuchsballon“ in der gegenwärtigen Situation gefährlich werden könne.