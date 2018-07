Schlechter Umgang

Der Präsident der evangelischen Kirche von Hessen-Nassau, Pastor Niemöller, gehört zu den Unterzeichnern eines Briefes „an die amerikanischen Bürger“, der zur Teilnahme an dem Weltfriedenstreffen in Helsinki vom 22. bis 29. Juni einlädt und in dem es heißt: „... Wenn die Amerikaner... in Helsinki fehlen, wären die Menschen guten Willens zutiefst enttäuscht und würden es sehr bedauern, wenn ein so großes Volk bei einer so wichtigen Begegnung nicht vertreten wäre.“ Außer Niemöller haben auch der sowjetische Funktionär und Schriftsteller Fadejew, die rotchinesische Vizepräsidentin des Ständigen Komitees des nationalen Volkskongresses, Soong Ching Ling, der italienische Linkssozialist Pietro Nenni, der Rektor der Warschauer Universität für Planung und Statistik, Oskar Lange, der prokommunistische französische Atomphysiker Joliot-Curie und der alte Edouard Herriot den Brief unterschrieben. Unter den Veranstaltern des Treffens von Helsinki befindet sich auch der sowjetische Journalist Ilja Ehrenburg, der die Soldaten der Roten Armee 1945 zu Gewalttaten gegen die deutsche Bevölkerung aufforderte.

Die Sünden der Väter

Peinliches Aufsehen in Kreisen der Kommunistischen Partei Frankreichs rief die Veröffentlichung eines Schulaufsatzes des Schülers Pierre Thorez hervor. Der zehnjährige Sohn des Parteichefs hatte zu dem Thema „Was willst du werden?“ als Berufsideal angegeben: Admiral. Er begründete seine Neigung dafür wie folgt: „Denn da müssen mich die Matrosen ständig grüßen und vor mir strammstehen.“

Komplizierter Föderalismus

Im Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 3. Mai 1955 ist auf Seite 199 ff. das Gesetz über den Finanzausgleich unter den Ländern, verkündet worden. Zum besseren Verständnis der einzelnen Bestimmungen sind im § 3 die Begriffe „Steuerkraftmeßzahl“ und „Ausgleichsmeßzahl“ wie folgt definiert: „Die Steuerkraftmeßzahl eines Landes ist die Summe seiner Steuereinnahmen (§ 4) und der Realsteuereinnahmen seiner Gemeinden (§ 5), vermindert um die Beträge zur Abgeltung von Sonderbelastungen (§ 6). Die Ausgleichsmeßzahl eines Landes ist die mit seiner veredelten Einwohnerzahl (§ 7) vervielfachte bundesdurchschnittliche Steuerkraftmeßzahl je Einwohner.“

