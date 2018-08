Inhalt Seite 1 — Zivilisten oder Militärs? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zuwenig Militär – das haben wir erkannt – gefährdet die äußere Sicherheit eines Staates. Zuviel Militär – das glauben manche zu erkennen – bedroht seine innere Freiheit.

In seinem Buch American Democracy and Military Power (deutsch beim Markus-Verlag, Köln) untersucht der amerikanische Staatsrechtler Louis Smith diese Probleme für die Vereinigten Staaten und stellt dabei fest, daß es drei besondere Arten des unliebsamen militärischen Übergriffs gibt:

1. die reine gewaltsam erzwungene Militärherrschaft, nach dem Vorbild der Prätorianergarde in der römischen Geschichte „Praetorianismus“ genannt;

2. jener Zustand, daß die Streitkräfte als Werkzeug eines Diktators oder einer Oligarchie eine Gewaltherrschaft aufrechterhalten, gemeinhin als „Caesarismus“ bezeichnet;

3. der „Garnisons-Staat“, in dem das Militärische zum Maß aller Dinge geworden ist, „ein Staat, der sich in ständiger Kriegsbereitschaft befindet und dessen Bevölkerung stets in der begründeten Furcht vor einer drohenden kriegerischen Auseinandersetzung lebt, einer Auseinandersetzung, die ihrer Natur nach so unbegrenzt ist, daß sie den totalen Einsatz aller Mittel der Nation erfordert, und so unabsehbar in ihren Folgen, daß alle demokratischen Gesichtspunkte und jede Rücksicht auf die Wohlfahrt der Bürger vor der .militärischen Notwendigkeit‘ zurücktreten müssen“. Dieser letzte Typ sei es, sagt Louis Smith, der für Staaten mit demokratischer Tradition bedrohlicher ist als der Praetorianismus oder Caesarismus.

Angesichts solcher Theorien und Drohungen haben sich die militärischen Planer in Regierung und Parlament der Bundesrepublik trotzdem unverdrossen ans Werk gemacht, ein neues staatsrechtliches Gebäude zu zimmern, in dem die militärische Gewalt als Untermieter bei der zivilen Gewalt wohnt.

Der Bundesminister für Verteidigung, Theodor Blank, glaubt nun offenbar eine Patentlösung zur Behauptung des Primats der Politik und zur Verhinderung eines militärischen Staates im Staate dadurch gefunden zu haben, daß es einfach keine selbständige oberste militärische Kommandobehörde, keinen Chef der Heeresleitung und kein OKW mehr geben wird. Alles soll in einem Ministerium vereinigt werden.