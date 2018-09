In dem Kommuniqué, das nach dem Washingtoner Gespräch zwischen Präsident Eisenhower und Bundeskanzler Adenauer veröffentlicht worden ist, heißt es: Der Präsident, der Kanzler, der Außenminister und ihre Berater „stimmten darin überein, daß eines der Ziele der bevorstehenden Viermächtekonferenz sein soll, den Weg für eine baldige Wiedervereinigung Deutschlands zu bereiten. Sie betonen dabei ihre Überzeugung, daß der Begriff der Neutralität in keiner Weise auf Deutschland angewandt werden und daß Deutschland seine Unabhängigkeit nur in einem System der kollektiven Sicherheit bewahren kann.“

Damit ist endgültig eine Krise beendet, die bereits vorläufig durch einen unvorsichtigen Artikel der Prawda vom 22. Mai zum Abschluß kam. Präsident Eisenhower hatte in einer Pressekonferenz am 18. Mai zur Frage eines neutralen Gürtels in Europa, der auch Deutschland einschließen solle, vage geäußert, daß es wohl solche Ideen gebe, daß man aber Unterschiede zwischen demilitarisierten und bewaffneten neutralen Staaten machen müsse. Es folgten offiziöse Äußerungen, daß solche Pläne auf der Viererkonferenz erörtert werden könnten, wenn die Neutralisierung sich auch auf die osteuropäischen Satellitenstaaten erstrecken würde.

Die Prawda reagierte sehr heftig gegen solche Pläne und machte damit, wohl ohne es zu wollen, den Versuchen Moskaus ein Ende, die westliche Front aufzulockern. Allerdings dauert diese Reaktion immer noch an, wie zwei Artikel in der Prawda über Polen und zuletzt der Leitartikel vom 15. Juni, in dem gegen die Einmischung in die innerpolitischen Verhältnisse der Sowjetsatelliten mit großer Empörung protestiert wird, gezeigt haben. Doch auch in Westdeutschland, und vor allem in den Vereinigten Staaten, hatten die offiziösen Äußerungen aus Washington damals großes Aufsehen erregt. Es sind in manchen Kreisen Zweifel darüber entstanden, ob die Bündnispolitik wirklich auf fester Grundlage ruhe.

Da ist es ein großer Erfolg, den die Reise des Bundeskanzlers erbracht hat, daß diese Zweifel sowohl in Deutschland wie in den Vereinigten Staaten ausgeräumt worden sind. „Als Ergebnis ihrer Erörterungen“, so schließt das obenerwähnte Kommuniqué, „sind der Präsident, der Bundeskanzler, der Außenminister und ihre Berater zu der Ansicht gelangt, daß ein sehr weites Maß von Obereinstimmung zwischen ihnen besteht. Sie sind überzeugt, daß die Vollendung der Politik, die Deutschland und die Vereinigten Staaten eingeschlagen haben, auch in der Zukunft die engste Zusammenarbeit erfordert.“

*

Die französische Zeitung Le Monde schreibt zu dieser deutsch-amerikanischen Politik: Nach dem Hingang des Bundeskanzlers „könnte man möglicherweise erkennen, daß die besten Verträge sehr zerbrechlich sind, wenn ein Land sich in der Lage sieht, seine Position auszuhandeln, zwischen der Wiederherstellung seiner Einheit und seiner Unabhängigkeit einerseits, und andererseits der Aufrechterhaltung eines fremden Schutzes, ja eines ausländischen Protektorats“. Hierauf ist zu erwidern: es sollte doch für eine französische Zeitung sehr nötig sein, zwischen einem Protektorat und einem Bündnis genau unterscheiden zu können. Insbesondere zu einem Zeitpunkt, in dem man sich in Frankreich aufs äußerste bemühen muß, aus dem praktisch erloschenen Protektorat über Tunis wenigstens ein Bündnis zu retten. Richard Tüngel