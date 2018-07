Die Forderungen des Bundesverkehrsministeriums (BVM) auf Herabsetzung der bisher zulässigen Abmessungen und Gewichte von Lastzügen, wie auch die Äußerungen maßgeblicher Sprecher dieses Ministeriums in der letzten Zeit, lassen die Tendenz erkennen, daß man die Rentabilität des Straßenverkehrs empfindlich treffen will.

Der Verordnungsentwurf des BVM, mindern sich im Augenblick der Verkehrsausschuß des Bundestages befaßt, sieht eine Beschränkung der Achslast auf 8 t und der Zuglänge auf 14 m sowie des Gesamtgewichtes auf 24 t (für Einzelfahrzeuge auf 12 t) vor. Nach einer Berechnung des Güterkraftverkehrs würde eine solche Beschränkung die bisherigen Lademöglichkeiten um rund 40 v. H. vermindern. Es bedarf wohl kaum einer weiteren Erörterung, daß mit einer derartigen Beschränkung der Lademöglichkeiten eine Erhöhung der Selbstkosten verbunden sein muß, die nach einer Berechnung des Güterkraftverkehrs rund 4 Pfennige je t/km betragen würde. Berücksichtigt man noch die weiteren Bestimmungen des Entwurfes, die sich mit einer Heraufsetzung auf 7,5 PS je t Gesamtgewicht, mit der Gesamthöhe der Fahrzeuge, der Einschränkung des Transportes an Sonn- und Feiertagen sowie schließlich mit der Reduzierung der Fahrzeiten für die Fahrer befassen, so muß man die Überzeugung gewinnen, daß es dem BVM in erster Linie darauf ankommt, durch eine solche Summierung radikaler Eingriffe den Straßenverkehr weitgehend unwirtschaftlich zu machen.

Es ist unbestritten, daß das kürzlich erlassene Verkehrsfinanzgesetz dem Güterkraftverkehr erhebliche finanzielle Opfer auferlegt hat, die (im großen und ganzen) bereitwillig hingenommen wurden. Auch in der Frage der Abmessungen und Gewichte herrscht in der Kraftverkehrswirtschaft die Einsicht, daß eine Herabsetzung unumgänglich ist. Man darf in dieser Frage jedoch nicht außer acht lassen, daß die Entwicklung zu den heutigen Schwerstfahrzeugen nicht dem Kraftverkehr zum Vorwurf gemacht werden kann, sondern mehr dem BVM, der diese Entwicklung geradezu begünstigt hat. Sowohl die Automobilindustrie, wie auch die Spitzenverbände (Bundesverband der deutschen Industrie und Deutscher Industrie- und Handelstag) sind mit dem Güterkraftverkehr einig in der Auffassung, daß eine Beschränkung auf 32 t Gesamtgewicht und 18 m Zuglänge praktikabel sei.

Der Nachteil überdimensionierter Fahrzeuge wird also durchaus anerkannt. In der gegenwärtigen Diskussion spielt die Frage der Achslast eine überwiegende Rolle. Die Kraftverkehrswirtschaft erklärt sich mit einer generellen Herabsetzung der Achslast auf 8 t einverstanden, wenn auf der Triebachse ein Achsdruck von 10 t zugelassen bleibt. Eine solche Festlegung würde zu einer vernünftigen und vertretbaren Entwicklung führen. Bei den Vorschlägen der Kraftverkehrswirtschaft handelt es sich also um ein Kompromiß, das den Forderungen des Seebohm-Entwurfs weit entgegenkommt.

Das ministerielle Hauptargument für die extreme Herabsetzung der Maße und Gewichte ist die Schonung der Straße. Es wird dabei vorausgesetzt, daß die bisher geübte „Sitte“ des Überladens auch in Zukunft stillschweigend weiterhin in Übung bleibt. – Nun wird niemand leugnen wollen, daß die neuen Steuersätze des Verkehrsfinanzgesetzes bereits für die Entwicklung des Güterkraftverkehrs, insbesondere aber für die überschwer konstruierten Fahrzeuge einen wirksamen Hemmschuh bilden. Das Gesetz unterstreicht geradezu das Bestreben, das Eigengewicht zugunsten des Gesamtgewichtes so weit wie möglich herabzusetzen. Aus diesem Grunde ist auch die Automobilindustrie bemüht, bei Neukonstruktionen das Eigengewicht entsprechend der technischen Möglichkeiten möglichst niedrig zu halten, so daß schon rein technisch der Überladungsfähigkeit eine scharfe Grenze gezogen sein wird. Natürlich muß auch bei den neuen Fahrzeugkonstruktionen ein Spielraum von 10 v. H. gestattet werden, der sich infolge Witterungsverhältnissen bei Transporten von Holz, Sand, Kies usw. ergeben könnte. Schließlich bedeutet heute eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes, entsprechend dem Verkehrsfinanzgesetz, nichts anderes als eine Steuerhinterziehung, wodurch die Neigung zu Überladungen wirksam gedrosselt werden dürfte. Aber selbst wenn durch alle diese Hemmnisse das Überladen nicht ausgemerzt werden sollte, dürfte auch eine schärfere Polizeikontrolle auf den Straßen als bisher die Möglichkeiten einer Überladung fast unmöglich machen. Der hierfür notwendige finanzielle Aufwand dürfte jedenfalls im Vergleich mit dem infolge der radikalen Beschränkungen entstehenden Substanzverlust und sonstiger volkswirtschaftlichen Schäden kaum ins Gewicht fallen. Zuletzt bliebe noch der Ausweg offen, an Stelle der extremen Forderungen des BVM, für die Gruppe der schweren Fahrzeuge die Geschwindigkeit auf 60 km/st zu begrenzen, da zweifellos feststeht, daß in erster Linie nicht das statische Gewicht, sondern mehr die dynamische Belastung während der Fahrt für den Straßenverschleiß entscheidend ist, wobei naturgemäß Geschwindigkeit, Federung, Bereifung usw. eine wichtige Rolle spielen.

Für die Integration des Verkehrs in Europa ist s. Z. in Genf eine Vereinbarung über die für alle Länder höchstzulässigen Abmessungen und Gewichte erzielt worden; die neuesten Forderungen des BVM würden sie illusorisch machen. Eine starke Abweichung der Lastzuggrößen und Gewichte von denen anderer Länder wäre um so mehr zu bedauern, als gerade auf dem Gebiete des internationalen Verkehrs mehr als auf jedem anderen Gebiete eine Integrationspolitik berechtigt und geradezu ein Gebot der Stunde ist.

Die Gesamtwirtschaft, nicht nur die Verkehrswirtschaft, verfolgt jedenfalls mit großer Sorge die Entwicklung, die sich aus den geplanten Maßnahmen des BVM ergeben könnte. Sie ist sich bewußt, daß es dem BVM in erster Linie darauf ankommt, sein durch die bisherigen steuerlichen Maßnahmen nicht voll erreichtes Ziel, den Güterkraftverkehr radikal zu drosseln, durch andere ebenso drastische Maßnahmen zu verwirklichen. Die Wirtschaft hofft, ebenso wie bei der Beratung des Verkehrsfinanzgesetzes, daß sich der Verkehrsausschuß und vor allem das Bundestagsplenum im Sinne einer echten Verkehrsreform in diese für die gesamte Wirtschaft so wichtige Frage einschalten wird, um die Absicht des BVM, seine geplanten Maßnahmen auf dem Verordnungswege durchzuführen, zu verhindern. Der vorgesehene Verordnungsentwurf ist nicht zuletzt deshalb bedenklich, weil er jede Vorausplanung in der Verkehrswirtschaft verhindert und dabei einen Verkehrszweig empfindlich trifft, der in seinen Verkehrsleistungen innerhalb der Gesamtwirtschaft eine hervorragende Rolle spielt. Nach den neuesten Angaben der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr hat der gewerbliche Güterfernverkehr im Jahre 1954 rund 36,3 Mill. t mit einer Gesamtleistung von 10 Mrd. t/km befördert. An reinen Frachteinnahmen wurden etwa 1 Mrd. DM erzielt. In unserem Außenhandel steht der Export von Lastwagen an hervorragender Stelle, wobei er nicht durch Experimentieren mit neuen, im Auslande wenig gefragten Konstruktionen gestört werden sollte. Adolf Helbig