G. Z., Athen, im Juni

Das Hauptaugenmerk der verantwortlichen Politiker in Athen ist in zunehmendem Maße darauf gerichtet, für das am 1. Juli 1955 beginnende neue Wirtschaftsjahr stabile Grundlagen zu schaffen. Es geht in erster Linie darum, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen, das die Voraussetzung für die Erhaltung einer stabilen Währung abgeben soll. Stabilität der Drachme und unbedingte Vermeidung der Wirtschaftsförderung auf inflationärem Wege wird auch im Wirtschaftsjahr 1955/56 der oberste Grundsatz der griechischen Wirtschaftspolitik sein.

Die Situation, der sich die griechische Wirtschaft vor Eintritt in den neuen Wirtschaftsabschnitt gegenübergestellt sieht, hat auch Merkmale, die ermutigend sind. Das jetzt endende Haushaltsjahr wird mit einem kleinen Überschuß im Budget abschließen; bilanztechnisch erfreulich, volkswirtschaftlich jedoch insofern nachteilig, als sich dieser „Gewinn“ zum Teil aus nicht verwendeten Mitteln für Investitionszwecke zusammensetzt. Die Zahlungsbilanz, deren Entwicklung der griechischen Regierung um die Jahreswende 1954/55 große Sorgen wegen der stark steigenden Importe bereitete, dürfte – ohne Berücksichtigung des Kapital Verkehrs – mit einem Defizit von etwa 40–50 Mill. $ abschließen, das sich im Rahmen der Vorschätzungen hält und durch die Inanspruchnahme der amerikanischen Hilfe gedeckt wird. Die zahlungstechnisch begrüßenswerte Abbremsung des Defizits der Zahlungsbilanz wurde mittels kreditrestriktiver und zollpolitischer Maßnahmen, gekoppelt mit Steuererhöhungen, erreicht. Es wird jetzt darauf ankommen, daß die in den letzten Wochen stark zentralisierte Kreditpolitik so zur Wirkung komnt, daß sich die Wirtschaft aus der eingetretenen Marktenge wieder befreien kann. Ziel der umgestellten Kreditpolitik ist die Lenkung des Einfuhrstromes in Richtung auf eine Reduzierung der „non essential-Importe“ sowie die Förderung der agraren und industriellen Produktion unter Betonung der exportintensiven Erzeugung. Die Ausweitung der Produktion ist für die griechische Regierung nicht zuletzt ein soziales Anliegen, da es gilt, die beträchtliche Zahl der Arbeitslosen unterzubringen.

Die Sorge um den Haushaltsausgleich 1955/56, der trotz der am 1. Juli 1955 in Kraft tretenden 20 %igen Erhöhung der direkten Steuern und eines weiter zu erwartenden Steuermehraufkommens an Grund des ebenfalls am 1. Juli 1955 wirksam werdenden Gesetzes über die Einführung eines einheitlichen Einkommensteuersystems ohne ausreichende amerikanische Hilfe nicht herbeigeführt werden kann, hat letzten Endes ihren Anlaß in der unzureichenden produktiven Wertschöpfung in Griechenland. Es muß allerdings berücksichtigt werden, daß fast 50 v. H. der Staatsausgaben für Verteidigungszwecke Verwendung finden und die Erdbebenschäden auf den ionischen Inseln sowie von Volos zusätzliche Belastungen darstellen. Griechenland benötigt deshalb wie 1954/55 auch in neuen Wirtschaftsjahr rd. 50 Mill. $ aus amerikanischen Mitteln. Eine Unterschreitung dieser Summe wäre für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes fatal, da nichts anderes übrigbliebe, als die Investitionsvorhaben zu reduzieren. Die Hoffnung auf eine gefestigte Wirtschaftslage und eine Besserung des Lebensstandards liegt aber allein in der Durchführung von Vorhaben zur Steigerung der Energieerzeugung, zur Nutzung und Verwertung der industriellen Rohstoffe des Landes und zur Be- und Entwässerung von Agrarflächen.

Hinsichtlich der Förderung der mit ausländischen Kapital geplanten Aufbauprojekte scheint aber für das kommende Wirtschaftsjahr nun doch ein gewisser Optimismus angebracht. Zunächst wird man Anfang 1956 mit dem ersten Export des auf einer Krupp-Rennanlage aufbereiteten Nickels rechnen können. Inzwischen schlossen die deutschen Firmen Fried. Krupp, Essen, Hydrocarbon Mineralöl GmbH, Düsseldorf, und Stahl-Union, Düsseldorf, mit der griechischen Regierung ein Abkommen über den Bau einer Ölraffinerie in Griechenland, deren Baubeginn nach erfolgter Billigung des Vertrages durch das Parlament nun nichts mehr im Wege steht. Die Kapazität der Raffinerie, für deren Bau deutsche Kredite in Höhe von 49,9 Mill. DM bereit stehen, soll sich jährlich auf 1,3 Mill. t belaufen. Man rechnet griechischerseits mit einem Devisenaufkommen von rd. 5,5 Mill. $ und sonstigen Staatseinnahmen in Höhe von 110 Mill. Drachmen im Jahr. Die Inangriffnahme des Ptolemaisprojektes (Abbau von Lignitvorkommen, Errichtung eines Wärmekraftwerkes und einer Brikettfabrik) mit einem Kostenaufwand von rd. 20 Mill. $ dürfte nach in Kürze zu erwartender Unterzeichnung, wobei auf deutscher Seite die Firma Fried. Krupp Vertragspartner ist, noch vor Jahresende in Angriff genommen werden können. Mit französischem Kapital steht der kürzlich unterzeichnete Bau eines 84 000 kW-Wasserkraftwerkes an, dessen Realisierung ebenfalls bevorsteht. Wenn natürlich auch keines dieser Großprojekte – mit Ausnahme der Nickelanlage – im kommenden Wirtschaftsjahr fertiggestellt werden wird, so dürfte doch auf jeden Fall eine gewisse Entspannung auf dem Arbeitsmarkt eintreten, ganz abgesehen von dem psychologischen Effekt, den der Baubeginn dieser so wichtigen Vorhaben für das Land auslösen wird.

Natürlich können die angedeuteten Aspekte nur zum Tragen kommen, wenn Handwerk, Handel und Industrie die notwendige Bewegungsmöglichkeit zur Förderung ihrer Produktion und Tätigkeit erhalten und der Nachfrageseite die Kaufkraft nicht zu stark beschnitten wird. Hier zeichnen sich auf dem griechischen Markt die Gefahren einer deflationären Kreditpolitik mit den Folgen von Umsatzrückgängen und deren möglichen Folgen ab. Der Zustand der Marktenge, der langsamen Erstarrung des Handels und der begrenzten industriellen Aktivität infolge fehlender Kreditmittel sowie durch die Steuern beschnittene Kaufkraft muß überwunden werden. Es tritt sonst die Situation ein, daß bei „beruhigenden“ statistischen Ergebnissen über Zahlungsmittelumlauf, Kredite, Preise und Zahlungsbilanz dem Wirtschaftskreislauf das Blut fehlt.