Blanks neueste Erklärung im Bundestag über die Grundsätze der Wehrpolitik brachte viel Bekanntes. Sie stellte gute allgemeine Grundsätze heraus, wie etwa den, daß die Armee kein Staat im Staate sein dürfe. Aber zu den Fragen, auf die es ankommt, weil von ihrer Regelung unter Umständen die politischen Gewichte im Staate entscheidend beeinflußt werden können, sagte Blank wenig oder nichts. In diesen Fragen ist sich nämlich die Koalition nach wie vor uneinig. Der Versuch, Meinungsverschiedenheiten noch kurz vor der Abgabe der Erklärung Blanks zu überbrücken, ist gescheitert. Immerhin verständigte man sich wenigstens darüber, welche Fragen durch Grundgesetz geregelt werden sollen. Zwar hatte man sich darüber bereits im vorigen Jahr geeinigt, als das Grundgesetz zur Durchführung der Pariser Verträge geändert wurde. Damals erklärte der Bundestagsabgeordnete von Merkatz als Berichterstatter der Koalitionsparteien bei der Begründung der Grundgesetzänderung am 26. Februar: „Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich eine die Koalitionsparteien bindende Erklärung zum Protokoll der heutigen Sitzung abgeben. Die Koalitionsparteien, d. h. die Mehrheit auch des Ausschusses, sind sich darüber einig, daß folgende drei Probleme bei der Schaffung einer später auszuarbeitenden Wehrverfassung einer ausdrücklichen Regelung in der Verfassung bedürfen.“ Und dann zählte er folgende Probleme auf: die Wehrverwaltung, die eine Bundesverwaltung sein müsse, die Regelung des Oberbefehls, die „gemäß der deutschen Verfassungstradition ausdrücklich im Grundgesetz erfolgen muß“ und die Frage der landsmannschaftlichen Gliederung. Von dieser Bindung suchte der Bundeskanzler wohl im Hinblick auf die zur Zeit etwas fragwürdige Zweidrittelmehrheit im Bundestag loszukommen. Aber der Widerstand in der Koalition war so groß, daß die Regierung schließlich an den von Dr. von Merkatz verkündeten Grundsätzen festhalten mußte. Nach der Erklärung Blanks soll der Bundespräsident gegenüber den Streitkräften nur „die Ehrenrechte des Staatsoberhauptes“ haben. Die Streitkräfte sollen aber der Bundesregierung unterstehen, das heißt dem Bundeskanzler, der seine Befugnis zur Bestimmung der Richtlinien der Politik auch auf dem Gebiete der Verteidigung ausüben wird. Dem Bundesverteidigungsminister aber werden die Streitkräfte in der Praxis unterstellt sein.

Die FDP, von Abgeordneten anderer Koalitionsparteien unterstützt, möchte den Oberbefehl dem Bundespräsidenten übertragen. Damit wäre nach ihrer Meinung ein Gegengewicht gegen die starke verfassungsrechtliche Stellung des Bundeskanzlers geschaffen. Die Gegner argumentieren, damit würde man wieder das Recht des Immediatvortrages der Militärs beim Staatsoberhaupt schaffen und die Gefahren heraufbeschwören, die der Weimarer Republik zum Verhängnis wurden. Bei dieser Argumentation wird freilich der Unterschied zwischen den Befugnissen des Reichspräsidenten und den um so vieles geringeren Kompetenzen des Bundespräsidenten übersehen, dem das Grundgesetz keinen Artikel 48 gegeben hat und der selbst im Falle des Gesetzgebungsnotstandes nach Artikel 81 des Grundgesetzes an die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und an die Zustimmung des Bundesrates gebunden bleibt.

Die Befürworter der Unterstellung der Streitkräfte unter den Bundeskanzler wollen damit die zivile, parlamentarisch kontrollierte Gewalt stärken. Da die Durchführung des Oberbefehls beim Bundesverteidigungsministers läge, taucht die Frage auf, ob er eine Sonderstellung im Kabinett bekommen und dem Parlament direkt verantwortlich sein solle, so daß er auch gegen den Willen des Kanzlers gestürzt werden könnte. Die Gegner dieses Planes in der Koalition vertreten die Meinung, daß dadurch die zivile Gewalt eine Schwächung erfahren könnte, die ihr unter Umständen gegenüber der Militärgewalt gefährlich werden könnte. Hier erhebt sich die Frage, ob nicht die dem Bundeskanzler durch die Übertragung des Oberbefehls neu zuwachsende Macht durch eine Stärkung des Ernennungsrechts des Bundespräsidenten wenigstens teilweise ausgeglichen werden sollte, das zwar ein materielles, aber kein aktives Ernennungsrecht ist. Auf diese ganze Problematik nehmen weder das Soldatengesetz noch die Erklärung Blanks Bezug. Eine der wichtigsten Fragen, über die in der Erklärung Blanks aber nichts ausgesagt wird, als daß sie im Grundgesetz zu regeln sei, ist die des Notstandsrechts. Man müßte wohl den kompromißgeborenen und damit so vorsichtigen Artikel 91 des Grundgesetzes erweitern und präzisieren. Blank schwieg wegen der Uneinigkeit der Koalition auch zu dieser Frage. Die Ankündigung Blanks, daß nun der Personalausschuß mit seiner Arbeit beginnen wird und daß auch die vom Freiwilligengesetz betroffenen Personen an seine Zustimmung gebunden sein werden, bestätigt zwar die immer wieder verkündeten Kontrollpläne hinsichtlich der Personalpolitik des Bundesverteidigungsministeriums, aber das ist kein Ersatz für die Antworten, die Blank schuldig blieb. Man hat, um die Bedenken gegen das Freiwilligengesetz zu entkräften, seinerzeit auf das Soldatengesetz hingewiesen, das bei der ersten Lesung des Freiwilligengesetzes dem Bundesrat vorliegen werde. Das Soldatengesetz kann aber seiner Natur nach die hier angeschnittenen grundsätzlichen Fragen nicht klären und tut es selbst dort nicht, wo es möglich wäre: beim Ernennungsrecht des Bundespräsidenten.

Trotzdem soll das Freiwilligengesetz durchgepeitscht werden. In der vorliegenden Fassung wird es wohl kaum eine Mehrheit finden. Man hat den Eindruck, daß es im Ausschuß in bezug auf Dauer und Umfang revidiert werden dürfte. Auch die in der Regierungserklärung verkündete Prüfung der Freiwilligen durch den Personalausschuß wird noch Gegenstand von Auseinandersetzungen sein. Blank meinte, es würde eine schuldhafte Verzögerung eintreten, wenn das Parlament erst nach den Ferien das Freiwilligengesetz verabschieden und damit die Aufstellung der Streitkräfte (oder die Vorbereitung der Aufstellung) weiter hinausschieben würde Das ist gewiß ein ernst zu nehmendes Argument Aber eine gründliche Prüfung kann dadurch nicht überflüssig gemacht werden. Denn am Beginn der neuen Wehrmacht muß eine durchdachte, zur rechten Zeit klargestellte Wehrpolitik stehen. Robert Strobel