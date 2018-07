NN., Sydney, im Juni

Ende dieses Monats kommt das australische Finanzjahr, 1954/55 zum Abschluß, und die Geschäftswelt geht daran, die Aussichten für das Andauern der Konjunktur abzuwägen. Das zu Ende gehende Finanzjahr stand während seiner ganzen Dauer im Zeichen höchster Prosperität. Die anfängliche Atmosphäre der Unsicherheit in der Mitte des vergangenen Jahres wurde sehr bald überwunden. Bereits in den zwei Vorweihnachtsmonaten erreicht die Wirtschaftsaktivität ihren zweiten Höhepunkt in der Nachkriegszeit und konnte das hohe Niveau bis auf den heutigen Tag halten. Während des ganzen Jahres lebte Australien unter den Bedingungen der Überbeschäftigung. Der Mangel an qualifizierten Arbeitern ist akut geworden, und solange die Expansion im jetzigen Umfange vorwärtsgetrieben wird, besteht keine Aussicht auf Entlastung des Arbeitsmarktes.

Die Produktion in Australien ist der Prosperität gefolgt und hat auf fast allen Gebieten Rekorde erzielt. Dieser Boom wurde ermöglicht durch die enorme Expansion des Kreditgeschäftes. Die Belieferung der Produktion mit Material war im allgemeinen befriedigend. Ein Mangel zeigte sich höchstens beim Stahl, von dem bedeutende Mengen aus dem Ausland importiert wurden. Auf sämtlichen australischen Börsen spiegelte sich die Prosperität wider.

Heute zu Beginn des neuen Finanzjahres genießt Australien immer noch die Vorteile des wirtschaftlichen Booms. Aber die Geschäftswelt beurteilt die Aussichten für die kommenden Monate vorsichtiger. Auf lange Sicht scheint allerdings niemand an der Prosperität Australiens zu zweifeln. Langjährige Projekte für die Expansion der Stahlindustrie, der Petroleumraffinerien, der Auto- und Maschinenindustrie sind in Bearbeitung. Die Geschäftswelt ist jedoch besorgt durch die kurzfristigen Aspekte der nächsten Monate. Vor allem wird die Wirtschaft dem restriktiven Druck seitens der passiven Zahlungsbilanz ausgesetzt. In der ersten Hälfte 1954/55 erreichte das Passivum die Höhe von 96 Mill. Pfund. Das Defizit im Warenaustausch betrug 30 Mill. Pfund, während 66 Mill. Pfund auf die unsichtbaren Positionen wie Fracht, Versicherung und Kapitalbewegungen entfielen. Infolgedessen fielen die Devisenreserven von 520 Mill. Pfund im Juli 1954 auf 417 Mill. Pfund am Jahresende zurück. Das Ergebnis der zweiten Hälfte des Finanzjahres ist noch nicht bekannt, es dürfte aber keinerlei wesentliche Erleichterung bringen. Das Defizit für das ganze Jahr wird sich allem Anschein nach um 150 bis 160 Mill. Pfund bewegen.

Durch den Verlust in der Zahlungsbilanz haben sich die inneren Kreditverhältnisse, die ohnehin schon seit Juni 1954 von der Zentralbank im Rahmen ihrer anti-inflationistischen Politik beeinträchtigt wurden, noch mehr versteift. Der akute Geldmangel wird sich noch bis etwa in den November dieses Jahres hinein steigern, bis zum Beginn der neuen Exportsaison. Dadurch wird er als eigentliche Bremse der Wirtschaftsaktivität wirken. Aber auch der Ausfall im Exporteinkommen, vor allem, bei der wichtigen Bevölkerungsschicht der Farmer muß notwendigerweise die Nachfrage nach Kapitalgütern für die Landwirtschaft und auch nach Konsumgütern einschränken.

Die Rückwirkung des Zahlungsdefizits wird jedoch durch Gegenfaktoren stark gemildert. Einer davon ist die ziemlich starke Erhöhung der Löhne für spezialisierte Industriearbeiter und Angestellte in höheren Positionen, die sich zwischen November und Februar durchsetzte. Ein weiterer bedeutender Faktor sind die am 1. April wieder eingeführten Importrestriktionen. Allerdings hat der Großhandel noch große Vorräte aus dem Jahre 1954 auf Lager, die beim jetzigen Umfange der Nachfrage bis gegen Weihnachten reichen sollten. Wenn aber die Einfuhrbeschränkungen nicht wieder etwas erleichtert werden, muß man damit rechnen, daß bei den meisten Verbrauchsgütern Lücken in der Belieferung des Marktes auftreten werden.