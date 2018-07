Nun ist freilich zuzugeben, daß die unvernünftige, unduldsame und mit dem radikalen Krückstock herumfuchtelnde Art, mit der fast durchweg die "Paritäter" ihre Sache verfechten, den Widerstand der Marktwirtschaftler reiner und gemäßigter Observanz vielfach erst herausgefordert hat. Es gibt da in der "Grünen Front" eine Richtung, die nicht nur, wie es ja auch schon der Gesetzentwurf der FDP-Agrarier im Bundestag vorsah, den "Index-Vergleich" zur Errechnung der Disparitäten heranziehen möchte, sondern sogar allen Ernstes auf den "Index-Ausgleich" hinauswill. Wenn der Index für die Agrarpreise im Durchschnitt eines Wirtschaftsjahres um – sagen wir – 5 v. H. hinter dem Index für landwirtschaftliche Bedarfsartikel zurückgeblieben ist, dann denkt man sich die "Herstellung der Parität" ganz einfach so, daß die Erlöse der Landwirtschaft aus Steuermitteln generell um 5 v. H. aufgebessert werden sollen – wobei das Geld en bloc an die Bauernverbände zu geben und von diesen an die einzelnen Bauern und Landwirte auszuzahlen wäre! Die andere (gemäßigtere) Richtung betrachtet es gleichfalls bereits als völlig erwiesen, daß (generell) kein hinreichender Spielraum zwischen den Aufwendungen und den Erträgen "der" Landwirtschaft sei. Sie verlangt deshalb "folgerichtig" die Heraufsetzung der fixierten Agrarpreise und (für die einer freien Preisbildung unterliegenden Erzeugnisse) eine Erhöhung der Zölle (oder eine administrative Absperrung der Einfuhren) – ohne die Folgen einer derart plötzlichen Verschiebung aller Preisrelationen für die Entwicklung des Lebensmittelabsatzes auch nur zu erwägen oder gar zu versuchen, sich hierüber konkrete Vorstellungen zu bilden. Das aber wäre doch vordringlich.

In den sehr eingehenden Verhandlungen des Bundestags – Sonderausschusses "Paritätsgesetze" haben Sachkundige und Sachverständige es ja erreicht, daß diese unrealistischen Vorstellungen nach und nach abgebaut wurden; schließlich hat man da einen Gesetzentwurf, der einigermaßen praktikabel war, einstimmig angenommen – was also heißt, daß auch die im Ausschuß sitzenden Vertreter der "Grünen Front" überzeugt waren, ein Optimum herausgeholt zu haben. Die Freude über diese Entwicklung war leider nur kurz. Denn alsbald setzte, wie vorstehend schon geschildert, die neue Propaganda für "die alten Forderungen" ein, die in dem vom Sonderausschuß geschaffenen Gesetzentwurf angeblich nur ganz unzureichend berücksichtigt worden seien. Das Kabinett schaltete sich ein, und korrigierte den Entwurf des Ausschusses; da die Korrektur keine Gnade vor den Augen der Funktionäre des Bauernverbandes fand, heißt es nun, daß nochmals eine Korrektur im Kabinett erfolgen werde. Wozu eigentlich? Der Bundestag wird ja, in seinem Plenum, über die vorliegenden Entwürfe zu befinden haben – glaubt man etwa, ihm mit Korrekturen, die im Schnellverfahren zustande gekommen sind, etwas Besseres vorlegen zu können als das, was ein Sonderausschuß in monatelanger Arbeit geschaffen und einstimmig bestätigt hat? ErwinTopf