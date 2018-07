Für das Ansehen der Bundesrepublik und ihrer Glieder sind die unerquicklichen Erörterungen nicht gerade förderlich, die sich alljährlich bei dem „Geraufe“ um die Höhe des Bundesanteils an der (den Ländern zustehenden) Einkommen- und Körperschaftssteuer ergeben. Nach dem (vorläufigen) Scheitern des Finanzverfassungsgesetzes ist in diesem Jahre der Streit nun bereits seit Wochen mit aller Heftigkeit zum fünften Male im Gange. Da wird an die Bundestreue und den „Geist des gegenseitigen Vertrauens“ appelliert – da war vom „Steuerstreik der Länder“, von deren „eigenmächtiger“ Kürzung des Bundesanteils, von eventueller Sperrung der Bundeszuschüsse an widerspenstige Länder und manchem anderen die Rede.

Wenn die Kampfesfanfaren diesmal besonders laut ertönen, so liegt das nicht allein daran, daß der Bund bisher immer mehr gefordert hat, als ihm schließlich konzediert wurde und als er tatsächlich brauchte – zumal er (im Gegensatz zu den Ländern) seinen außerordentlichen Haushalt bisher überwiegend aus Steuermitteln, d. h. aus ordentlichen Einnahmen, finanzieren konnte. Hinzu kommt in diesem Jahre einmal die Ungewißheit über das mutmaßliche Einkommen- und Körperschaftssteueraufkommen nach der Steuerreform: Schäffer hält 10,7 Mrd. DM für die oberste erreichbare Grenze – die Schätzungen der Länder schwanken zwischen 11,3 und 11,9 Milliarden. Zum anderen geht der Streit um die Auswirkungen des Vierten Überleitungsgesetzes: Schäffer behauptet, trotz der sich hieraus ergebenden Entlastung des Bundes auf Kosten der Länder von 426 Mill. DM brauche er 40 v. H. Bundes anteil. Und schließlich stehen im Hintergrund die Lasten aus den Pariser Verträgen.

Am 1. April – d. h. unmittelbar nach der Ablehnung des Vermittlungsvorschlages zur Finanzverfassung durch den Bundesrat – wurde diesem der Entwurf des Inanspruchnahmegesetzes 1955 zugeleitet, in dem 40 v. H. Bundesanteil gefordert wurden. Da – wie vorauszusehen – eine Zustimmung der Länder nicht zu erreichen war, wurde kurz vor Ablauf der Dreiwochenfrist, innerhalb deren der Bundesrat im sog. Ersten Durchgang zu Gesetzentwürfen Stellung nehmen kann, die Vorlage nicht etwa zurückgezogen, sondern es wurde dem Bundesrat mitgeteilt, der Gesetzentwurf möge als „nicht zugestellt gelten“ – eine seltsame Handhabung des Grundgesetzes! Mitte Mai legte Schäffer einen zweiten Entwurf vor. Der Streit um die Hohe des Steueraufkommens sollte danach so neutralisiert werden, daß der Bund „bis auf weiteres“ 40 v. H. von 10,7 Mrd. DM erhielt und an einem eventuellen Mehraufkommen nicht partizipieren wollte. Derart wäre aber das Problem noch keineswegs gelöst. Aber – was heißt „bis auf weiteres“? Will Schäffer mit dieser Formulierung sich vorab die Zustimmung der Länder zu einer Revision im Laufe dieses Rechnungsjahres sichern – oder möchte er erreichen, daß im Falle der Notwendigkeit eines Inanspruchnahmegesetzes 1956, infolge endgültigen Scheiterns der Finanzverfassung, bis zu dessen Verabschiedung der Prozentsatz von 1955 weiter zu entrichten, ein „Steuerstreik“ der Länder mithin ausgeschlossen ist? Vor allem aber ist zu fragen: Was bedeutet der neue Vorschlag finanziell?

Der Bund würde gegenüber dem Vorjahre zwar 345 Mill. DM weniger Bundesanteil erhalten, seine Haushaltslage aber, dank der genannten Auswirkungen des Vierten Überleitungsgesetzes, eine Verbesserung um 81 Mill. erfahren. Das gibt der Bund auch zu. Die Länder würden demgegenüber – gleichgültig, welches Steueraufkommen erzielt wird – immer erheblich verlieren, wobei der Verlust zwischen 1,5 Mrd. (Steueraufkommen 10,7 Mrd.) und 353 Mill. (Steueraufkommen 11,9 Mrd.) schwankt. Diese Höhe des Verlustes wird in der Begründung der Regierungsvorlage listigerweise dadurch verschwiegen, daß den Ländern die Belastung durch das Vierte Überleitungsgesetz nicht angerechnet wird! Geht man davon aus, daß (wie es in der Begründung zum Inanspruchnahmegesetz 1952 heißt) durch den Bundesanteil ein „angemessener und billiger Ausgleich zwischen den vordringlichen und unabwendbaren Finanzbedürfnissen des Bundes und den berechtigten Interessen der Länder“, herbeigeführt werden soll, so kann man angesichts der genannten Zahlen verstehen, daß der Bundesrat seine Zustimmung zu einem Bundesanteil von 40 v. H. nicht in Aussicht hat stellen können. Im übrigen hat er sich angesichts der verschiedenen Unsicherheitsfaktoren seine endgültige Stellungnahme vorbehalten. Zunächst ist zwischen Schäffer und den Ländern eine Übergangsregelung vereinbart worden: Die Länder liefern wie im Vorjahre 38 v. H. ab – der Bund überweist ihnen monatlich die sich aus dem Vierten Überleitungsgesetz ergebende Mehrbelastung.

Dieser gegenseitige „Zahlenkrieg“ legt die Frage nahe, wie die alljährlichen heftigen Auseinandersetzungen künftig vermieden werden könnten. Der Vermittlungsvorschlag zum Finanzverfassungsgesetz wollte ja in das Grundgesetz einige Faktoren aufnehmen, nach denen die Höhe des Bundesanteils bemessen werden solle. Das war zwar gut gemeint – aber was heißt schon, in konkreten Zahlen ausgedrückt, „Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ oder „Vermeidung einer Überlastung der Steuerpflichtigen“? Und wenn (nach diesem Vorschlag) Bund und Länder die Ausgaben tragen sollten, die sich aus der Erfüllung ihrer Aufgaben ergeben, so darf man z. B. nicht vergessen, daß schon in den vergangenen Jahren von den Ländern, meist allerdings zu Unrecht, mancher Ansatz des Bundeshaushalts mit der Begründung angezweifelt worden ist, er diene der Finanzierung einer Aufgabe, für die nach der Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes die Länder kompetent seien.

Andere Versuche einer Objektivierung der Höhe des Bundesanteils setzen bei einem Vergleich der Haushalte an, mit dem Ziel, den beiderseitigen Bedarf festzustellen. Abgesehen davon, daß die Haushalte von Bund und Ländern nicht nach einem einheitlichen Schema durchgegliedert sind, erheben sich hier mancherlei Zweifelsfragen, die derartige Versuche notwendig scheitern lassen: Was heißt-Bedarf? Inwieweit ist die Trennung zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt hoch berechtigt? Wie sollen die sog. vermögenswirksamen Ausgaben behandelt werden? ... Alles Fragen, die mit der von Weichmann-Wawrzeck in ihrer bekannten Schrift aufgeworfenen Frage der „Neuordnung der öffentlichen Haushalte“ zusammenhängen. Wenn, wie kürzlich geäußert worden ist, „der Verwaltungsstil der Leistungsverwaltung unzweifelhaft auch einen neuen Haushaltsstil erfordert“, wird man wohl dessen Gestaltung abwarten müssen, um bessere Maßstäbe für die Objektivierung des Bedarfsverhältnisses von Bund und Ländern zu erhalten. Bis dahin sollte man so verfahren, daß die Länder einen vorläufigen Satz an den Bund abführen und die endgültige Regelung am Schluß, des Rechnungsjahres erfolgt, wenn die tatsächliche Belastung zu übersehen ist. R. K.