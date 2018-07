Der stationäre Einzelhändler will nur zögernd wahrhaben, wie heftig der moderne Versandhandel am überkommenen Gebäude der Warendistribution rüttelt. Die Vorstellung, keine Volkswirtschaft könne auf die Dauer den stationären Einzelhandel entbehren und ohne ihn das ökonomische Absatzproblem lösen, ist zwar nicht ad absurdum geführt, aber doch immerhin fragwürdig geworden. Die Dynamik und Expansion moderner Vertriebsformen nagt immer stärker an gewissen Monopolsicherheiten, in denen sich lange Zeit der stationäre Einzelhandel („unentbehrlicher Faktor der Volkswirtschaft und Warenverteilung“) wiegte. Wie sehr ihm diese statische Beurteilung seiner wirtschaftlichen Position in der Marktwirtschaft schadet, läßt jeder neue Versandkatalog deutlich werden. Daß der Katalog des Versenders weder Ladenschlußzeiten noch den Samstagfrühschluß kennt, sondern nur dem Gesetz der Expansion unterliegt, mag zwar sehr bedauerlich sein, läßt sich aber nicht mehr beseitigen.

Der Versandhandel hat durch seine in den letzten Jahren erstaunliche Entwicklung gezeigt, wohin der Wettbewerb drängt: zur verstärkten und modernisierten Werbung. Eine objektive Analyse der Konkurrenzlage zwischen Versandhandel und stationärem Einzelhandel wird zeigen, daß der Erfolg des Katalogs (im allgemeinen) nicht etwa das Ergebnis des (vielleicht) größeren Kapitaleinsatzes allein oder das Produkt aus niedrigerem Preis bei minderer Qualität oder gar eine Folge von ausgesprochenen Schleuderpreisen oder ähnlich schädlichen Methoden ist. Die Erfolge des Versandhandels beruhen – so sehen es auch einflußreiche Einzelhändler – zum wesentlichen auf dem modernen Katalog als besonders attraktivem Werbemittel. Dies muß bedacht sein, wenn der stationäre Einzelhandel gegen seine unbestritten neue und große Konkurrenz zu Felde ziehen will. Und er will.

Kürzlich haben einige Firmen des Damenoberbekleidungs-Einzelhandels unter vermuteter Ermunterung der Industrie die „konkurrenzgleiche“ Methode gewagt. Ins Düsseldorfer Handelsregister wurde die „Kronen-Versand GmbH“ eingetragen. Diese Gesellschaft will den Versand von Damenoberbekleidung durch ortseingesessene Einzelhandelsbetriebe durchführen und so die Vorteile des Katalogs nutzen. Die Konkurrenz der Kronen-Versand GmbH richtet sich gegen zwei Marktpartner. Einmal will man mit dem bereits vorhandenen Versandhandel, der nicht gerade unbedeutend ist, konkurrieren, auf der anderen Seite tritt man natürlich auch in Konkurrenz mit dem stationären Einzelhandel selbst, sofern er sich nicht an der neuen Form beteiligen will oder – kann.

Das Beteiligenkönnen hat nun zu heftigen Debatten innerhalb des Textileinzelhandels geführt. Manche Beobachter glaubten in den Vorbereitungen der Kronen-Versand GmbH, die zum Herbst ihre Tätigkeit aufnehmen will, eine bedenkliche Neigung zur Exklusivität zu sehen. Exklusivität bedeutet hier, daß man an jedem Ort nur einen Einzelhandelsbetrieb als Geschäftspartner akzeptieren will, dem dann freilich eine gewisse beherrschende Stellung gegenüber seinen Konkurrenten eingeräumt würde. Die Verbände des Textileinzelhandels sind aber – offenbar nicht ohne Erfolg – bemüht, diese gewiß gegebene Exklusivitätsgefahr zu vermeiden. Dies dürfte auch im Interesse der Gesellschaft selbst liegen; denn ihre Chance liegt in der möglichst weiten Streuung ihrer Wirkungsmöglichkeiten. Die „konkurrenzgleiche Methode“ erfordert eine Vielzahl von Versandhandel treibenden Einzelhandelsbetrieben, an deren gegenseitiger Konkurrenzlage freilich auch eine eigene Versand-Gesellschaft nichts ändern kann.

Wie man hört, sollen bisher 300 Einzelhandelsfirmen im Bundesgebiet bereit sein, sich dem neuen System anzuschließen. Unter diesen Firmen sind alle Betriebsgrößen vertreten. Ein entscheidendes Problem ist freilich, daß die Versand-Gesellschaft aus naheliegenden Notwendigkeiten von ihren Geschäftspartnern im Einzelhandel die Zahlung zum 1. Ziel verlangt und außerdem „Einlagen“ (Anteile am Betriebskapital), die zwischen 5000 und 25 000 DM liegen. Bei der Kapitalenge, unter der gerade der mittlere und kleinere Einzelhandelsbetrieb zu leiden hat, ergeben sich hier gewisse Schwierigkeiten, die geeignet erscheinen, eben jene Betriebsgrößen praktisch auszuschalten, für die eine „konkurrenzgleiche Methode“ eine echte Entlastung im Wettbewerb bringen könnte.

Die Größenordnungen, mit denen heute im Versandhandel gerechnet werden muß, lassen sich daraus erkennen, daß etwa 25 bis 30 v. H. des Gesamtumsatzes (der Damenoberbekleidungsindustrie) auf den Versandhandel entfallen sollen. In einem kürzlich erschienenen Versandkatalog fanden sich z. B. unter dem Kleiderangebot nicht weniger als 280 Einzelstücke. Das sind Tatbestände, die den stationären Textilhandel zwingen, alles zu tun, um das Terrain am Markt zu halten oder wiederzugewinnen. -rb-