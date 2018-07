In unser Büro hat sich eine Möwe verflogen Sie kreist über den gebeugten Rücken der Stenotypistinnen. Hin und wieder stößt sie auf den blinkenden Schalthebel, einer Rechenmaschine, aber es ist kein Fisch, es ist lebloser Stahl, der so glitzert, und die Möwe verwundert sich und hält erstaunt den dröhnenden Kopf vorgestreckt. Ihre Füße hat sie, wie ein Flugzeug das Fahrgestell, tief in die seidigen Bürzeldaunen gezogen. Leblos hängt sie nun, mit ausgebreiteten Schwingen, neben dem leise surrenden Ventilator. Ihr Brustflaum bewegt sich leicht, wie von unsichtbaren Wellen gekämmt, sie öffnet, gleichsam kostend, den Schnabel; sie glaubt wohl, Meerwind zu trinken, aber das Meer ist weit, vielleicht gibt es das Meer gar nicht, vielleicht ist es nur der Traum eines zerbrechlichen Möwenhirns.

Jetzt setzt sie erneut zum Rundflug an, schräg kippt sie ab, fängt sich und schwebt vibrierend dahin, flügelschlaglos, sichelnd gleitet ihr Schatten über Aktenberge und staubige Stempelkissen; das Gesicht des Prokuristen kerbt sich mißbilligend ein, schleichend verfolgt er den Schatten, er schlägt mit dem Schnupftuch nach ihm. Da –: jetzt erkennt er, daß er getäuscht worden ist, sein silberstachliges Faltkinn dehnt sich zur Decke, zur reglos segelnden Möwe; er haßt sie, man sieht es an seiner zornfunkelnden Brille; er haßt sie, weil sie weiß ist und schwebt. Alles Schwebende wird gehaßt, alles Weiße vom faltkinnigen Prokuristen beargwöhnt; er ist alt, uralt, dieser Haß, es ist der Haß der Pyramidensteinschlepper auf die Kraniche, es ist der Haß der Schlammspringer auf die Purpurreiher, es ist der Haß der an die Erde Gebundenen auf die Gelösten, auf die Möwen, die Dichter, die Kolibris und die Bienen.

Und auch die Möwe in unserem Büro wird ihm zum Opfer fallen; morgen schon trägt sie die Wischfrau hinaus, und der Flügel, der heute noch weiß ist und lianig gebogen, er wird gebrochen, verstaubt und in sinnlosem Rhythmus über die Müllsdiippenkante herabwippen. Aber Möwen sind für diese Tode gemacht; ein einziger Rundflug an der Decke unsres Bürokerkers hin, ein einziger Flügelschlag nur, dessen Hauch uns über die Rechenmaschinen Gebeugten die Wange umfächelt und alle Möwentode der Welt sind tausendfach aufgewogen. Wolfdietrich Schnurre