Mit der Feststellung, daß der bei der Produktion deutscher Filme auftretende Verlust immer noch rund 25 v. H. der Gestehungskosten betrage, begründete Dr. Wolf Schwarz als Präsidialmitglied des Verbandes Deutscher Filmproduzenten den von seinem Verband erarbeiteten neuen Filmwirtschaftsplan, der einen allgemeinen Zuschlag auf die Eintrittspreise vorsieht. Die SPIO (Spitzenorganisation der Deutschen Filmwirtschaft) ließ den Plan in diesen Tagen auszugsweise durch ihren Informationsdienst verbreiten.

Auf dem Wege eines sogenannten Konditionenkartells unter den maßgeblichen deutschen Verleihgesellschaften sollen die Filmtheater gezwungen werden, einen in seiner Höhe noch nicht bestimmten Zuschlag auf die Eintrittspreise zu erheben und an eine neu zu gründende Filmwirtschaftskasse abzuführen. Die Kasse soll als Gesellschaft des Handelsrechts von der SPIO und ihren drei „Säulen“ (Produktion, Verleih, Theater) in Form einer G. m. b. H. getragen werden. Von den Zuschlägen sollen dem Filmtheater jeweils 10 v. H. als Inkassogebühr verbleiben, während der Rest von der Filmwirtschaftskasse zu zwei Siebenteln einem Theaterfonds und zu fünf Siebenteln einem Produktionsrisikofonds zugeführt werden. Über den Theaterfonds soll jeder Theaterbesitzer in Höhe der von ihm abgeführten Beträge für noch festzulegende Investitionen in seinen bestehenden Theaterpark verfügen können.

Das Aufkommen des „Produktionsrisikofonds“ soll zur Finanzierung der letztrangigen Herstellungskostenanteile künftiger Filme auf dem Kreditwege dienen. Soweit ein Film, für dessen Herstellung ein Darlehen aus dem Risikofonds in Anspruch genommen wurde, seine Herstellungskosten einspielt, sollen die gewährten Beträge an die Filmwirtschaftskasse zurückgeführt werden und dort für den ursprünglichen Darlehensnehmer für neue Kredite aufbewahrt werden. Soweit dagegen die Herstellungskosten nicht eingespielt werden, soll der Rückzahlungsanspruch der Filmwirtschaftskasse entfallen.

Die SPIO verweist auf den wachsenden Geldbedarf, dem sich die Filmproduzenten in den nächsten Jahren gegenübersehen: auch die deutschen Filmstudios würden gezwungen sein, (zumindest für den internationalen Mrrkt) Filme sehr viel größeren technischen und damit auch kostenmäßigen Umfang es herzustellen, als bisher üblich gewesen sei. Die technische Entwicklung könne nicht mehr allzulange mit den bisher angewandten Aufnahme- und Wiedergabeverfahren auskommen, wenn sie konkurrenzfähig bleiben wolle.

Ob allerdings der „Filmwirtschaftsplan“ das geeignete Mittel zur Förderung der konkurrenz- und leistungsfähigen (und nicht gerade der leistungsschwachen!) Produzenten ist, ob er also wirklich dem Wettbewerb und der gerade in diesem Wirtschaftszweig notwendigen Auslese der wirklich Tüchtigen dient – das wird wohl zu diskutieren sein. Dd.