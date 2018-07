Erzählung von Werner Hellwig

Aus dem zugleich ziehenden und hemmenden Gedränge der Hauptstraße strebe ich in eine unbeleuchtete, verschwiegene Seitengasse, an deren Ende ein Minarett ragt. Verlockend, sich in diese Stille zu retten, mit dem zögernden, gleichsam horchenden Schritt eines Spähers, der verborgene Kostbarkeiten wittert. Seitwärts öffnen sich maurische Toreinfahrten, in deren Tiefe sich labyrinthisch die Gewölbe kreuzen, durchleuchtet von unsichtbaren Laternen, die ihre Schattenrätsel ausbreiten, und wispernd belebt von verhüllten Frauen, die den Fremdling über den Rand ihres Schleiers hinweg wie über einen Brunnenrand fragend anstarren. – Doch das lauschende Verweilen wird mir verwehrt. Aus dem Schatten des Pfeilers tritt eine bärtige Gestalt hervor, die sich auffällig mit einem langen und dünnen Degen zu schaffen macht. Also lieber schnell weiter und so tun, als ob man nichts gesehen habe. Die Zeiten haben sich geändert. Als Europäer erkannt zu werden, ist hier keine Empfehlung mehr. An der Moschee vorbei, deren Mauerwerk von der lockeren Konsistenz einer Kindersandburg zu sein scheint, gelange ich in eine Gasse, die mit dem alten Stadttor schließt. Es ist ein violetter Torbogen, der da im Rampenlicht zweier Laternen schwebt, mit Rosenornamenten geschmückt und mündend in eine riesige Höhle voller dunstiger und lautloser Dämmerung.

Langsam und staunend entdeckt man: es ist ein Ausblick mitten in die leere, mondlose Wüstenlandschaft hinein. Aber auch hier bin ich nicht allein. Ein ältlicher Mohammedaner, völlig eingehüllt in seinen Burnus, hockt zwischen den Säulen des Tores und wedelt mit einem Palmblatt einem winzigen Kohlenbecken Luft zu. Die aufleuchtende Glut spiegelt sich in seinen gelblichen Augäpfeln. Von dem winzigen Blechkännchen, das dort brodelt, streicht würziger Kaffeedampf mit dem Zugwind des Tores hinaus. Da ich mich von ihm beobachtet fühle, mache ich resigniert kehrt und laufe dabei dem Mann mit dem Degen in die Arme. Entschlossenen Schrittes tritt er auf mich zu. Gottseidank erhellt eine Straßenlampe die Szene. Er zieht den Degen aus den Falten seines rotgestreiften Umhanges und hält ihn mir unter die Nase, wobei er die Lippen vorstülpt und die Augenbrauen hochsieht. Er will ihn mir verkaufen. Mit fließendem Italienisch (das ist hier also übriggeblieben von der kolonialen Ära Roms) redet er mich an und behauptet, das sei eine echte Damaszenerklinge. Sie hätte ihr gutes Alter und, er demonstriert es, sei biegsam wie ein Weidenzweig. Ich könnte zahlen in welcher Währung auch immer, aber zehn Dollar müsse er dafür haben. (Pause.) Gegebenenfalls wäre er aber auch mit acht zufrieden, denn er sähe es mir an, hätte es schon an meinem Schritt erkannt, daß ich Kenner sei, und ein so kostbares Stück im Besitz eines Kenners zu wissen, würde ihn mit einem so absurden geschäftlichen Verlust versöhnen. (Pause.) Also sieben Dollar, aber nicht einen Cent weniger, Signor. – Er fing an, mit dem Degen Fechtbewegungen gegen den Laternenpfahl zu machen, lautlos, geschmeidig, elegant. (Pause.) Also dann nicht, Signor, sagte er, indem er sich mein Schweigen als Ablehnung auslegte. Er wickelte den Degen, dessen zweifelhafter Wert auch in trübster Beleuchtung ersichtlich war, in eine prophetenfahnengrüne Schärpe und versorgte ihn unter seinem Umhang. Zugleich hielt er mich am Platze fest, geheimnisvoll lächelnd und gestikulierend. Er hätte mich durchschaut, sagte er. Ich sei ein ganz Abgefeimter, keiner von den üblichen Fremden, denen man Glasperlen für Bernstein anschwätzen könne – keine Widerrede, er wisse, mit wem er es zu tun habe, meine Bewegungen, meine Art und Weise, mich zu geben (ich hatte immer noch kein Wort gesagt) hätten es ihm offenbart. Und deswegen würde er mir jetzt ein wirklich echtes, völlig ungewöhnliches, gar nicht mehr aufzutreibendes Wertstück zum Geschenk machen: eine alte, nein, uralte Koranhandschrift. Wüstenräuber, ungläubige Hunde, hätten das Grab einesMarabuts erbrochen, und darin wäre diese Handschrift vermauert gewesen. Aber man hätte sie ihnen wieder abgejagt. Und jetzt befinde sie sich in seiner Obhut, nicht nur das, er besäße die volle Verfügungsgewalt darüber. Und in dieser Stunde sei der von Allah vorausbestimmte Moment gekommen, mir diese Handschrift als Freundesgabe ans Herz zu legen. Ob ich bereit sei, ihm in seinen gemütlichen kleinen Laden zu folgen, nur fünf Schritte von hier? (Pause.) Also dann nicht, Signor. Es ist Ihr Schade, sagte er, von meinem abwehrenden Schweigen bezwungen. Aber, fuhr er mit der Miene eines Mannes fort, der sich auf etwas zu berufen weiß, das immer zieht – aber die Adresse eines sehr gepflegten Etablissements, voll von Schönheiten aller Art, darf ich Ihnen doch vermitteln? Und er streckte mir eine gedruckte rosafarbene Karte unter die Augen. Ich entschloß mich nun doch zu einer sprechenderen Gebärde, bog den Kopf verneinend nach hinten, machte tz tz tz dabei und drückte seine Hand mit der Karte mit sanfter Kraft von mir weg. Da wurde er richtig funkeläugig böse und zischte: „Ah, Signor, so haben wir nicht gewettet. Sie haben die Adresse gelesen. Sie haben sie mir also gestohlen. Sie sind mir ein Bakschisch schuldig, und ich will Ihnen nicht einmal mehr berechnen, wenn ich Sie jetzt sofort dorthin führen darf.“ „Ein Bakschisch“, fragte ich (dies waren meine ersten Worte in unserer langen Konversation) – „ich habe eines von Ihnen zu beanspruchen, da ich mich dazu herbeiließ, Sie solange anzuhören. Jetzt aber ist meine Geduld zu Ende, und ich ersuche Sie, mich passieren zu lassen.“

Diesmal hatte ich ihn verblüfft, und ich benutzte die Gelegenheit, zu entweichen. Er kam mir noch einige Schritte nach und schrie: „Vor dem Kadi, Signor, würden Sie wegen Betrugs verurteilt werden.“ Jedoch, da Schritte hörbar wurden, die polizeilich gestiefelte Beine verrieten, ließ er mich laufen.