Der Aufsichtsrat der Feldmühle Papier-und Zellstoffwerke AG, Düsseldorf-Oberkassel, hat den Abschluß für 1954 genehmigt und beschlossen, für das Geschäftsjahr 1954 eine auf 9 (1. V. 8 1/2) v. H. erhöhte Dividende auf die Stammaktien (25,12 Mill DM) vorzuschlagen, Der Jahresgewinn ist mit 2,72 (2,50) Mill. DM ausgewiesen und erhöht sich um den Vortrag auf 3,3 Mill DM, Außerdem wird vorgeschlagen, das 25,6 Mill. DM betragende Grundkapital um 5 Mill. DM auf 30,6 Mill. DM zu erhöhen unter Ausschluß des ges. Bezugsrechtes der Aktionäre. Die neuen Stammaktien sind ab 1. Januar 1955 gewinnberechtigt. Der Betrag von nom. 5 Mill. DM neuen Stammaktien wird verwendet zum Erwerb von nom 5,625 Mill. DM Aktien des 7,5 Mill. DM betragenden Kapitals der Firma Wolff & Co., Walsrode, KG a. A. mit Gewinnanteilscheinen für das Geschäftsjahr 1954. Die Feldmühle erwirbt die 5,625 Mill. DM Wolff-Aktlen von einer Dr. Friedrich Flinck nahestehenden Gesellschaft. Die Kapitalerhöhung soll bis zum 31. August 1955 durchgeführt werden. Ferner soll der Vorstand ermächtigt werden, das auf 30,6 Mill. DM erhöhte Grundkapital um weitere nom 6,4 Mill. DM auf 37 Mill. DM zu erhöhen, ebenfalls unter Ausschluß des ges. Bezugsrechtes Das unter Führung der Berliner Handels Gesellschaft (Frankfurt/M) Stehende Bankenkonsortium ist gehalten, einen Teilbetrag von Horn. 6,12 Mill. DM neuen Stammaktien den Aktionären im Verhältnis 5:1 zu pari anzubieten die restlichen nom. 0,28 Mill. DM neuen Stammaktien werden ebenfalls zu pari von dem Bankenkonsortium übernommen mit der Verpflichtung, diese Aktien nach Weisung der Gesellschaft zu verwenden. Diese Kapitalerhöhung soll bis zum 30. September 1955 durchführt sein. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr werden zuversichtlich beurteilt. Z.

Der Leipziger Verein Barmenia, Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit. Wuppertal-Elberfeld, hatte Im Jahre 1954 Insgesamt 46,58 (1. V. 40,42) Mill. DM Beitragseinnahmen. Die Leistungsquote stellte sich im Berichtsjahr auf 75,03 (72,96) v. H Die Versicherungsleistungen der Gesellschaft beliefen sich 1954 auf 34,97 (29,49) Mill. DM Der prozentuale Anteil für Arzneileistungen sei im Berichtsjahr, so heißt es, erstmals auf 15,22 (16,88) v. H. zurückgegangen. Die Leistungen für Heil- und Hilfsmittel seien dagegen von 3,88 auf 4,73 v H. gestiegen. Die Bilanzsumme hat sich bis Ende 1954 auf 26,11 (23,23) Mill. DM erhöht Laut Beschluß der Mitgliederversammlung werden aus den Überschüssen des Jahres 1954 rd. 0,02 Mill DM den Rückstellungen für Gewinnanteile der Versicherungsnehmer zugewiesen und 1,74 Mill. DM für die Beitagsrückgewährung zurückgestellt.

Die Nürnberger Lebensversicherungs AG, Nürnberg, verteilt laut HV-Beschluß für 1954 aus 7,58 (1. V 6.63) – in Mill DM – Gewinn wieder 8 v. H. auf 1,0 Aktienkapital. Vom Gesamtüberschuß werden wieder 99 v. H. der Gewinnreserve der Versicherten zugewiesen. Die Gesellschaft erzielte 1954 einen Bestandszuwachs um 95 und erreichte damit Ende des Jahres In der Lebensversicherung (einschl. Sterbegeldversicherung) einen Versicherungsbestand von 827. der sich bis Mitte 1955 auf 870 erhöht hat. Gegenüber 1950 hat sich damit die Versicherungssumme verdoppelt. An Prämien wurden Im Berichtsjahr 44,5 eingenommen, wovon 37,5 auf die Lebensversicherung und 7 auf die Unfallversicherung entfielen. Die Versicherungsleistungen stellten sich im Berichtsjahr auf 10,8 (1 V 8,00). Seit der Währungsreform bis Ende 1954 zahlte die Gesellschaft Insgesamt 56,5 aus. Kapitalanlagen sind im Berichtsjahr um 21,1 v. H. auf 127 gestiegen, In den AR wurde Dir. W. Tafel, Präsident der IHK Nürnberg, Nürnberg, zugewählt.

Die Concordia-Lebensversicherungs-AG, Köln, weist für 1954 einen Gewinn von rd 4,3 Mill. DM aus. Hieraus werden vorab rd. 3,9 Mill. DM satzungsgemäß der Gewinnreserve der Versicherungsnehmer zugewiesen. Die Verwaltung schlägt der HV am 6. Juli vor, an die Aktionäre 8 v. H. Dividende zu verteilen und eine weitere Zuweisung an die Gewinnreserve der Versicherten vorzunehmen Die Rothenburger Lebensversicherungs-AG, Köln, legt der HV am 5, Juli zunächst die DMEB zur Feststellung vor Die Verwaltung schlägt vor, das Aktienkapital von 1,7 Mill. Reichsmark nach Einziehung eigener Aktien auf 163 420 DM umzustellen. Im wichtigsten Punkt der Tagesordnung soll die HV über die Fusion der Rothenburger durch die Übertragung des Vermögens auf die Concordia-Lebensversicherungs-AG Beschluß lassen, die mehr als 88 v H. des Aktienkapitals der Rothenburger besitzt. Die Übertragung des Versicherungsbestandes der Rothenburger auf die Concordia wurde durch besonderen Vertrag mit Wirkung vom 31. 12. 1954 vereinbart. Die erforderliche Zustimmung des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungs- und Bausparwesen ist nachgesucht worden. Durch die Bestandsübertragung werden, wie die Concordia mitteilt, alle Rechte der Versicherungsnehmer der Rothenburger In vollem Umfang gewährleistet.

Die Portland-Zementwerke Heidelberg AG In Heidelberg, die für 1954 eine auf 10 (1. V, 6) v. H erhöhte Dividende ausschüttet, konnte den Gesamtzementversand (einschl. Export) im Berichtsjahr um rd. 9 (I. V. 18,9) v. H. auf 2638 (2420) Mill. t erhöhen. Der Anteil des Unternehmens mit acht Zementwerken am Gesamtversand der Zementindustrie des Bundesgebietes liegt bei rd. 16,5 v H Der Export ist gegenüber der Vorkriegszeit stark zurückgegangen, er liegt für Heidelberg seit Jahren zwischen 70 000 und 90 000 t, 1954 wurden 81 000 t Zement exportiert, Im laufenden Jahr lag der Absatz zunächst unter den Vorjahreszahlen; erst Im April setzte eine teilweise stoßartige Versandentwicklung ein, so daß mit Ende April der Absatz der ersten vier Monate 1954 wieder erreicht wurde. Die Aussichten für 1955 werden günstig beurteilt,

Die „Doornkaat“ AG, Norden/Ostfriesland, zahlt für das Geschäftsjahr 1954 aus 0,41 (0,27) Mill DM Gewinn, der sich um den Vortrag auf 0,50 (0,36) Mill. DM erhöht, eine Dividende von 10 (1 V 8) v H. auf 1,2 Mill DM Grundkapital Der Rücklage für den Erneuerungsfonds wurden 0,18 Mill DM und der fielen Rücklage 0,05 Mill. DM zugewiesen Bei günstiger Kostengestaltung konnte im Berichtsjahr abermals eine beachtliche wert- und mengenmäßige Absatzsteigerung erzielt werden Auch das neue Geschäftsjahr hat bisher einen zufriedenstellenden Verlauf genommen. Aus der Bilanz zum 31 12 1954 (in Mill DM): Nach 0,47 (0.19) Zugängen und 0,12 (0.08) Abschreibungen steht das Anlagevermögen mit 1,19 (0,87) zu Buch, Von dem mit 0,33 (0,11) wertberichtigten Umlaufvermögen von 4,35 (3,41) entfallen 1,63 (1,13) auf Vorräte, 1,76 (1,24) auf Forderungen und 0,73 (0,82) auf liquide Mittel. Andererseits Verbindlichkeiten entsprechend höher mit 1,60 (1,04).

Der Umsatz der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln, belief sich im Geschäftsjahr 1953/54 (30. 6.) auf rd. 468 Mill. DM gegenüber 440 Mill. DM im Jahre 1952/53 und 387 Mill DM im Jahre 1951/52, teilt die Verwaltung in einem Börsenprospekt mit Der Exportanteil am Gesamtumsatz hielt sich weiter auf beachtlicher Höhe.