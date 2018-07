Vielleicht mochten manche Teilnehmer am diesjährigen Kongreß des Internationalen PEN-Klubs in Wien einen „neutralen“ Verlauf der einwöchigen Veranstaltung erwarten. Aber schon die Eröffnungsrede des PEN-Präsidenten Charles Morgan entsprach völlig dem in der Wiener Bevölkerung herrschenden Widerstandswillen gegen östliche Infiltrierung. Morgan ließ keinen Zweifel daran, daß er dem PEN im Sinne seiner Charta vorstehe, und appellierte an die Mitglieder, die Grenzen der Toleranz zu bedenken, wenn es darum gehe, sich für oder gegen die Aufnahme neuer PEN-Zentren totalitär regierter Länder zu entscheiden. Auf diese Weise erfuhren die Mitglieder wenigstens, was hinter den Kulissen, nämlich in den Sitzungen des Präsidiums und der offiziellen Delegierten vor sich ging, in denen allein der PEN regiert wird. Sie erfuhren auch nur durch die Presse, daß gegen Ende des Kongresses Charles Morgan seinen Rücktritt angeboten habe, aber gegen die Stimmen der östlichen Delegierten und Ignazio Silones von neuem bestätigt worden sei. Man kann nicht gut behaupten, der PEN sei unpolitisch. Oder war die Ablehnung der deutschen Sprache als Kongreßsprache etwa kein Politikum? Gerade Wien hätte Gelegenheit gegeben, das bis 1933 neben dem Französischen und Englischen geltende Deutsch wieder einzuführen. Aber Robert Neumanns dahingehender Antrag wurde merkwürdigerweise aus Gründen abgelehnt, die wie vorgeschoben erscheinen konnten: Erschwerung der Verhandlungen, Präzedenzfall für Ansprüche anderer Nationen; wo es sich doch nur um den berechtigten Wunsch nach einer Wiederherstellung handelte.

Das literarische Thema des Kongresses „Das Theater als Ausdruck unserer Zeit“ war in der Theaterstadt Wien natürlich besonders am Platze. Doch obgleich einzelne Referate, wie das des Amerikaners Elmer Rice oder Ferdinand Bruckners, genug Anregungen gaben, obgleich ein kleines Ost-West-Geplänkel durch grundsätzliche Auseinandersetzungen hätte vertieft werden können, blieb die Diskussion matt. Stephen Spender verlangte mit Recht eine bessere Vorbereitung, und André Chamson machte das gesellschaftliche Moment der PEN-Kongresse für die Vernachlässigung des Literarischen verantwortlich. Bei dem weitaus größten und interessantesten internationalen Schriftstellertreffen wäre es möglich, auch dem literarischen Teil Bedeutung zu geben, wodurch die internationalen Kontakte, die bei diesen Kongressen eine so große Rolle spielen, sicherlich noch gefördert würden. Man schied mit dem Willen zur Aufhebung solcher Mängel von der schönen Stadt Wien. Der nächste Kongreß findet 1956 in London statt.

Oskar Jancke