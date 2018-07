Man möge also der eigenwilligen Landwirtschaft, die den Übergang zu einem System marktgerecht gebildeter Preise durchaus nicht, vollziehen zu können glaubt, die Chance geben, „ihre“ Preise zu überprüfen, um notfalls zu einer Preiskorrektur durch wirtschaftspolitische Entscheidungen des Gesetzgebers (oder der im Sinne des Gesetzgebers handelnden Verwaltung) zu kommen ... Dabei ist ja noch längst nicht ausgemacht, ob die Prüfung überhaupt eine Disparität zwischen Aufwendungen und Erträgnissen bestimmter Betriebstypen ergibt (für den „Durchschnittsbetrieb“, wenn man die gesamte westdeutsche Landwirtschaft „in eins“ rechnet, ist jedenfalls keine solche Disparität da!). Und ebensowenig steht von vornherein fest, ob selbst dann, wenn irgendwelche Betriebsgruppen (z. B. die Grünlandwirtschaften in den Marschen an der Nordseeküste) eine solche Disparität aufweisen sollten, nun tatsächlich – statt irgendwelcher „gezielter“, struktureller Hilfen – Preiserhöhungen für bestimmte Erzeugnisse (z. B. Milch) für nötig und für durchsetzbar angesehen werden ... Warten wir also ab – und wenden wir, undoktrinäre und doktrinäre Marktwirtschaftler gemeinsam, zunächst einmal alle Energien darauf, daß nun praktikable Methoden für den Aufwand-Ertragsvergleich der Testbetriebe angewandt werden. Wichtig ist, zu verhindern, daß da unsinnige Rechnungen aufgemacht werden, mit einer Unterbewertung der naturalen Leistungen, die der Betrieb an seine Angehörigen gibt, und mit der Errechnung von Phantomzinsen für ein imaginäres Kapital, repräsentiert durch Grund und Boden, totes und lebendes Inventar der betreffenden Betriebe ... Das ist der Zentralpunkt. Alle übrigen Dinge sind Fragen am Rande: gelingt es, die „kalkulatorischen Posten“ aus der Ertrags-Aufwandsrechnung herauszuhalten. so gibt es da nämlich keine Disparität. Das läßt sich (indirekt) sehr leicht beweisen, nämlich durch den Hinweis auf die Höhe der Pachten für landwirtschaftliche Betriebe, auf die Höhe der jährlichen Investitionen, die der Produktionssteigerung (und der Ausweitung der Produktion) dienen, schließlich auch durch den Hinweis auf die Entwicklung der Einlagenbestände bei den landwirtschaftlichen Genossenschaften: daß nur die Genossen Dorfkrämer, Bahnwärter und Briefträger diesen Einlagenzuwachs aufbringen, nicht aber die Bauern, wie immer wieder behauptet wird – das mag man anderen Leuten weismachen!