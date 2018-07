Inhalt Seite 1 — Juliane mußte sterben Seite 2 Auf einer Seite lesen

m. s., München

Er hätte ein Genie der Zärtlichkeit sein können – statt dessen wurde er gewalttätig“, erklärte der Sachverständige, Medizinalrat Dr. Vult Ziehen, in seinem Gutachten über den 27jährigen Rechtsreferendar Dr. Manfred Obermeier, der am Samstag von einem Münchner Schwurgericht wegen heimtückisch und vorsätzlich begangenen Mordes zu zehn Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust verurteilt wurde. Fünf Tage lang hatte sich das Gericht unter dem Vorsitz von Schwurgerichtsdirektor Dr. Manchot mit der Tat des hochintelligenten jungen Mannes befaßt, der am Abend des 24. April 1954 im Münchner Vorort Planegg auf offener Straße die schöne, kluge und fröhliche Juliane Freiin Kress von Kressenstein erstochen hat. Zehn Stunden lang berieten sich drei Richter und sechs Geschworene über das Urteil, das nur darum so milde ausfiel, weil sich das Gericht dem Gutachten des Sachverständigen anschloß, wonach Manfred Obermeier als schwerer Fall schizoider Psychopathie anzusehen ist.

Denn kein normaler Mensch würde sich so verhalten, wie dieser unglückselige Mann, der acht Jahre lang – „im erotischen Alleingang“, wie der Sachverständige ausführte, einen unerwiderten, für ihn jedoch einmaligen und unwiederholbaren Traum seiner Liebe träumte.

Dieser Traum begann am 7. Dezember 1945, als den Gymnasiasten Manfred Obermeier eine tiefe Neigung zu Juliane von Kress erfaßte. Sicherlich ist das unerfahrene junge Mädchen dieser Neigung zunächst auch entgegengekommen. Auf der Abiturfeier 1947 durfte Manfred neben ihr sitzen. Er durfte ihr Handgelenk küssen, ja, sie kam sogar seiner Aufforderung nach, ihm in die Augen zu sehen. Als er sie jedoch fragte, ob sie ihn liebe, war sie diplomatisch ausgewichen: „Muß man sich das denn immer gleich sagen?“

„Trunken vor Glück“ war Manfred damals nach Hause gegangen. Er war fest davon überzeugt, daß Juliane ihn wiederliebte, und er schwor sich, niemals im Leben von ihr zu lassen.

„Es war nicht wichtig, daß Adam die Eva liebte, sondern daß er sie erkannte“, erklärte er später dem Sachverständigen. „Fräulein von Kress war ein außergewöhnlicher Mensch, und mir war die Fähigkeit gegeben, sie zu erkennen.“

Von dem, was Manfred Obermeier am Abend der Abiturfeier erlebte, nährte er seine Gefühle die ganzen folgenden Jahre. Die Begegnungen mit Fräulein von Kress waren selten, zufällig und flüchtig. Für Manfred Obermeier begann sein gefährlicher „Alleingang“ in der Liebe, damit aber auch eine völlige Verschiebung der Maßstäbe, eine Verkennung der Werte, die er in den menschlichen Beziehungen ansetzte. Er verabsolutierte seine Liebe.