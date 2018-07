Inhalt Seite 1 — Scelbas Sturz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Juli vorigen Jahres, nach dem Parteitag von Neapel, fragte jemand, ob die Christlich Demokratische Partei nun eigentlich als eine erneuerte oder als eine neue Partei anzusehen sei. Die Antwort vertröstete ihn auf „die Zukunft“. Nun ist zwar nach der Auffassung der katholischen Kirche die Zukunft in Jahrhunderten zu messen; aber in der Politik ist ein Jahr schon eine beträchtliche Frist.

Vor einem Jahr sagten wir, daß, während die Parteien der Mitte, der Rechten und der äußersten Rechten sich untereinander bekämpften, der Block der äußersten Linken kompakt zusammenhielte. Das Unglück war, daß sogar die größte Partei der rechten Mitte, nämlich die Christlich-Demokratische, gefährliche Spaltungserscheinungen aufwies, obwohl doch ihr geschlossenes Auftreten unbedingt nötig war. In den seither abgelaufenen zwölf Monaten haben sich diese Spaltungserscheinungen noch erheblich verstärkt. Gruppen und einzelne Männer bekämpfen einander heimlich und sogar vor aller Öffentlichkeit. Trotz dieser unleugbaren Krise aber versucht der Parteivorstand ein autokratisches Regime, eine starre Parteibürokratie durchzufechten, womit er seinerseits die Gefahr der Spaltung noch mehr verschärft. Mario Scelba ist ein Opfer dieser Situation geworden, und jeder andere hätte die gleiche Erfahrung gemacht.

Scelba machte sich gerade auf den Weg, um dem Staatspräsidenten Gronchi sein neues Kabinett vorzustellen, und hatte schon die Ernennungsdekrete für die neuen Minister ausgefertigt, als er nicht etwa durch ein Mißtrauensvotum des Parlaments, sondern durch die Intrigen und Schwächen seiner eigenen Partei gestürzt wurde. Die an sich höchst respektable Persönlichkeit Scelbas hat für uns im Augenblick kein besonderes Interesse, und es liegt uns nichts daran, diejenigen zu schwächen, die ihn von seinem Sessel heruntergeholt haben. Was uns interessiert, ist ausschließlich das Einreißen schlechter Gewohnheiten in der italienischen Innenpolitik, das wir bedauern, weil wir es für verhängnisvoll halten. Ein Beweis dafür sind die Vorgänge vom Abend des 21. Juni.

An diesem Abend rief Scelba, ehe er den Viminalpalast verließ, um zum Quirinal zu gehen, den Parteisekretär Fanfani an, da er glaubte, der Parteivorstand, der seit zwei Stunden versammelt war, habe bereits einen Beschluß gefaßt. Nur aus Höflichkeit fragte er, ob es etwas Neues gäbe, denn er stehe im Begriff, den Staatspräsidenten aufzusuchen. Fanfani teilte ihm kühl mit, die Diskussion sei noch im Gange. Tatsache war, daß sich die einzelnen Gruppen innerhalb der Partei noch nicht geeinigt hatten, daß der Kampf um die Ministersitze weiterging und daß Fanfani ernstlich alarmiert war, weil die sogenannte „Demokratische Konzentration“ (eine Gruppe, die von dem früheren Ministerpräsidenten Pella sowie den früheren Ministern Gonella und Andreotti geführt wird) ihre etwa 30 Stimmen noch nicht für die neue Regierung abgegeben hatte. Diese Gruppe, die sich von der Partei hinters Licht geführt glaubte, behielt sich volle Aktionsfreiheit vor. In diesem Augenblick erschien, sozusagen als rettender Engel, ein Brief vom Vorstand der Republikanischen Partei, die über fünf Abgeordnete und zwei Senatoren verfügt. Darin wurde festgestellt, daß es den Republikanern unmöglich sei, die neue Regierungskoalition zu unterstützen. Der Christlich-Demokratische Parteivorstand schob nun die Verantwortung-für die unvermeidlich gewordene Krise auf die Republikanner und behauptete, seine Bemühungen, zu einer Klärung der Lage zu gelangen, hätten nicht den erwünschten Ausgang gehabt. Eine prächtige, eine grandiose, eine plumpe Heuchelei!

Es ist nicht wahr, was später ein Kommuniqué behauptet hat, daß der Christlich-Demokratische Parteivorstand das Verdienst für sich in Anspruch nehmen könne, „den von dem Abgeordneten Scelba geführten Kabinett seine stetige und loyale Hilfe gewährt zu haben“. Das genaue Gegenteil ist wahr, und jenes Kommuniqué hat denn auch entrüstete Proteste hervorgerufen. Wir haben schon früher gesagt und wiederholen es heute, daß der Partei vorstand der Christlichen Demokraten nichts anderes unternommen hat, als der Regierung Knüppel an die Beine zu werfen, indem er in dem Augenblick, als Scelba und sein Außenminister sich auf einem wichtigen Staatsbesuch in Amerika befanden, einen heftigen Angriff entfesselte. Schon in unserem vorigen Bericht (DIE ZEIT Nr. 24) haben wir von der zweideutigen Haltung der Sozialdemokraten berichtet, deren Führer Saragat bisher stellvertretender Ministerpräsident war. Heute können wir uns damit begnügen, den Anteil von Scelbas eigener Partei an seinem Sturz zu beleuchten.

Die Gegensätze im Lager der jüngeren Generation von Christlichen Demokraten gehen auf den Herbst 1953 zurück, als Pella von seiner eigenen Partei gestürzt wurde, die auf Pellas unerwartete Volkstümlichkeit eifersüchtig geworden war. Die Folge war, daß die Regierung von Pellas Nachfolger Fanfani ein kurzes und bitteres Leben hatte: die Rechte stürzte sie nach drei Wochen, um sich für die Art und Weise zu rächen, in der Fanfanis Vorgänger – dem sie ihr Vertrauen und ihre Sympathien geschenkt hatte – behandelt worden war. In diese Zeit fielen auch die heftigen Zusammenstöße und persönlichen Mißhelligkeiten zwischen Gronchi und Pella einerseits und Fanfani andererseits. Anscheinend hat Fanfani bei dieser Gelegenheit Gronchi einmal bezichtigt, er sei neidisch auf ihn, weil er, Fanfani, schon in jungen Jahren Ministerpräsident geworden sei, während der um einige Jahre ältere Gronchi dies Ziel niemals erreicht habe. Ein anderes Mal soll Fanfani zu Pella gesagt haben, er sei über dessen lebhafte Aktivität überrascht, denn ihm habe jemand berichtet, Pella beabsichtige sich aus dem politischen Leben zurückzuziehen. Ich kann nicht berichten, welche Antwort Gronchi damals gegeben hat, denn er ist inzwischen Staatspräsident geworden. Aber Pella soll mit der Frage geantwortet haben, ob sich der junge und stürmische Parteisekretär Fanfani’ nicht vielleicht selbst aus dem politischen Leben zurückziehen wolle.

In der Öffentlichkeit lächeln diese Politiker einnen immer noch an und schütteln sich die Hände. Denn das schleichende Gift wirkt bei jedem von ihnen nach, und Ende April, bei der Präsidentenwahl, kam der Groll offen zum Ausdruck. Es kann kein Zweifel bestehen, daß Fanfani ein entschlossener Gegner der Kandidatur Gronchis gewesen ist, dem es aber doch gelang, sich gegen den von der Partei aufgestellten unabhängigen Merzagora durchzusetzen, und zwar gerade deshalb, weil die kleineren Gruppen innerhalb der Partei ihre Stimme einem Mann geben wollten, der mit dem Parteivorstand im Konflikt war.