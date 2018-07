n. k., Moers

Der Reihe der Publikumslieblinge unter den Film-, Schlager- und Sportgrößen, die in letzter Zeit in zunehmendem Maße gegen die Verkehrsdisziplin verstießen oder sogar Unfälle verursachten, gehört auch der Schlagersänger René Carol an, nachdem er am 29. Oktober vorigen Jahres in Rheinhausen zwei Radfahrerinnen angefahren hatte. Der am 2. Juni ausgestellte Haftbefehl des Amtsgerichts in Moers lautet auf Verkehrsgefährdung und Fahrerflucht, konnte bisher aber noch nicht durchgeführt werden, da Carol sich nach Aussage seines Verteidigers auf einer Auslandstournee befindet, und er daher nirgendwo erreichbar sei. Auch einer Vorladung zu einem Termin kam Carol nicht nach und ließ nichts von sich hören, als das Gericht eine Entschuldigung dafür verlangte. Lediglich 5000 DM Kaution wurden von seinem Verteidiger hinterlegt; Schlagersänger Carol ist schon einmal, 1951, vom Amtsgericht Aachen wegen Verkehrsgefährdung zu drei Monaten Gefängnis mit Bewährungsfrist verurteilt worden. Diese Zeit ist noch nicht abgelaufen.

Zu den Verkehrssündern unter den Stars gehören auch Jan Hendriks (acht Monate Gefängnis für schweren Verkehrsunfall in angetrunkenem Zustand), Willy Birgel (der eine Leuchtsäule überfuhr) und Heinz Rühmann, der 600 DM Strafe zahlte, als er einen Radfahrer angefahren hatte. Wegen der über den Boxer Heinz Neuhaus verhängten zweimonatigen Gefängnisstrafe läuft noch die Berufungsverhandlung, da Neuhaus nicht mehr boxen darf, wenn er vorbestraft ist. Das Verkehrsdelikt des Schlagerkomponisten Michael Jary, der in Hamburg einen Fußgänger anfuhr, blieb ganz ohne Folgen und wurde von allen Beteiligten galant totgeschwiegen.