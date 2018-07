Am Sonntag wird das Deutsche Derby, das wichtigste der klassischen Dreijährigenprüfungen, in Hamburg entschieden. In allen anderen Ländern pflegen dieser größten sportlichen und züchterischen Entscheidung auf der Rennbahn die Staatsoberhäupter (in England die Königin) und die Regierungschefs beizuwohnen. Nach dem Wiener Derby Anfang dieses Monats, das das deutsche Pferd Ericson gewann, hat Bundeskanzler Julius Raab es sich nicht nehmen lassen, dem Besitzer des siegreichen Pferdes den Ehrenpreis persönlich zu überreichen.

Wir haben nach den bisher gemachten Erfahrungen wenig Hoffnung, daß das Deutsche Derby in diesem Jahr endlich mit ähnlichem offiziellem Glanz versehen werden könnte. Es wird seit Ende des letzten Krieges von dem „offiziellen“ Deutschland nicht mehr verstanden. In anderen Ländern, auch in Übersee, ist das anders. Die Vollblutzucht gedeiht daher dort stärker denn je.

Aber es gibt auch Erfreuliches zu berichten. Dazu zählt die in letzter Stunde von Freunden des Hamburger Renn-Clubs vorgenommene Erhöhung des Derbypreises auf 80 000 DM. Wenn dieses großzügige Vorbild seine Resonanz beim Senat und der Bürgerschaft findet, dann besteht die Hoffnung, daß das Derby 1956 – wie auch bereits der Vertreter des Hamburger Renn-Clubs in einer Sitzung des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen zusagte – wieder seinen Vorkriegswert von 100 000 DM haben wird. Die Erträge, die die Länderregierungen jahraus, jahrein allein aus der Buchmachersteuer ziehen, sind vielmals höher als die Förderungsmittel, die zur Erhaltung der Vollblutzucht und des Rennsports benötigt werden. Dieser Zusammenhang wird immer wieder verkannt.

Unsere leider stark dezimierte, aber doch immer noch leistungsfähige Vollblutzucht besitzt – im Gegensatz zu den letzten Jahren – diesmal in dem Hengst König Ottokar des Gestüts Röttgen nicht nur einen klaren Derbyfavoriten, sondern voraussichtlich auch wieder einen überdurchschnittlich guten Dreijährigen. Mehr als fein erstklassiges Spitzenpferd können wir billigerweise nicht erwarten. Solche waren der Derbysieger von 1950, Niederländer (Gestüt Erlenhof), und der von 1952, Mangon (Gestüt Waldfried). Wenn König Ottokar seine bisherigen Sieg mit dem Blauen Band krönt, dann kann er mit Fug und Recht in diese Reihe der besten Nachkriegspferde eingefügt werden. Die ganze Renngemeinde würde dem im Jahre 1923 gegründeten Gestüt Röttgen, das seit dem Jahre 1932 (Palastpage) das Deutsche Derby nicht mehr gewonnen hat, nach Jahren vieler Opfer und mancher Enttäuschung diesen Erfolg wünschen.

König Ottokar ist nach seiner Laufbahn der beste Zweijährige des Jahres 1954 und der beste dreijährige Hengst dieses Jahres. Er gewann im Vorjahr hintereinander ein kleineres Rennen in Horst, das Sierstorpff-Rennen und das Ratibor-Rennen gegen Hengste Masetto des Gestüts Waldfried und Macbeth des Gestüts Rösler. In dem Preis des Winterfavoriten wurde er von Macbeth um eine halbe länge geschlagen, während Masetto hinter der auf dem dritten Platz eingekommenen Schlenderhaner Stute Scheherezade den vierten Platz besetzte. Inzwischen hat König Ottokar in diesem Jahr nicht nur das klassische Henckel – Rennen gegen die Hengste Perser (Gestüt Mydlinghoven), Masetto und Macbeth „überlegen mit sechs Längen“ gewonnen, sondern auch in der letzten Derbyvorprüfung, dem Union-Rennen, auf einem ihm gar nicht liegenden schweren Geläuf seine alten Widersacher Masetto und Macbeth geschlagen.

Sein bewährter und zuversichtlicher Jockey Starosta, der sich mit dem sehr temperamentvollen und manchmal aufgeregten Hengst immer besser versteht, will das Derby im Stile Schwarzgolds gewinnen, wenn er den seinem Hengst besonders zusagenden trockenen Boden findet und seine mächtige Aktion voll entfalten kann. Schwarzgold, die beste deutsche Stute aller Zeiten, die von vielen Fachleuten noch über den besten Hengst Oleander gestellt wird, gewann das Deutsche Derby 1940 „überlegen mit zehn Längen“.

So scheint das Deutsche Derby für den Triumph König Ottokars nur eine Frage seiner Gesundheit und des Wetters zu sein. Die einzigen ernst zu nehmenden Gegner dürften die Hengste Masetto und Macbeth sein. Die Gestüte Erlenhof und Schlenderhan, die in den letzten sechs Jahren das Deutsche Derby je zweimal gewannen, sind zwar auch diesmal vertreten, haben aber voraussichtlich nur Platzchancen. Die weiteren Starter, darunter auch der Wiener Derbysieger Ericson, können in der besten deutschen Klasse wohl schwerlich bestehen.

Walter F. Kleffel