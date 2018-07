Ein optimistischer Vortrag Arnold Toynbees

Die Literaturbeilage der Londoner „Times“ kann zwar nicht, wie die Moskauer Literaturnaja Gazeta, einen Autor aus dem literarischen Leben ausschließen; aber ihre Autorität reicht doch hin, eine bis dahin unangefochtene Prominenz ernstlich zu erschüttern. Seitdem neulich einer ihrer Leitartikel den zehnten und letzten Band von Arnold Toynbees „Study in history mit milde bohrendem Skeptizismus besprach, hat der nach dem Krieg schnell aufgeflammte Ruhm dieses fast beispiellos kenntnis- und perspektivenreichen Universalhistorikers starke Einbuße erlitten. Es fehlt nicht viel, und Toynbee, noch vor kurzem als einer der sorgfältigsten Analytiker der Weltgeschichte, als der Entdecker der grundlegenden Kategorien „Herausforderung“ (challenge) und „Antwort“ (response), gefeiert, wäre in die Ecke gestellt worden, wo die „schrecklichen Vereinfacher“ ihr Pensum nachholen müssen.

Den alten Herrn aus Oxford ficht dieses up and down seines Ruhms offenbar wenig an. Bei seinem Hamburger Besuch (die Jungius-Gesellschaft für Wissenschaften und der Kongreß für kulturelle Freiheit hatten ihn eingeladen) erschien er in alter Munterkeit, immer zu Scherzen aufgelegt. Die buschigen weißen Augenbrauen tanzten vergnügt auf und ab, und ein fröhliches Gelächter kollerte den schlagfertigen Antworten voran wie das Gurren eines lebensfrohen Truthahns. Etwas unbekümmert Studentisches ist diesem hochgelehrten Akademiker verblieben, der zu jener Schicht gehört, die man an englischen Universitäten mit familiärem Respekt die Dons nennt und deren zeitenüberdauernde Typenkonstanz der witzige Herausgeber des „Monat“, Melvin I. Lasky, mit der schönen Abwandlung des auf Toynbee umgemünzten Schiller-Verses charakterisiert hat: „Kulturen kommen, Kulturen gehen, Oxford Dons aber bleiben bestehen.“

Spengler und Toynbee – man liest die beiden Namen so oft so innig verbunden, daß es schon fast wie Kastor und Pollux klingt, oder doch wenigstens wie Planck und Einstein. Wenn aber überhaupt etwas eine „schreckliche Vereinfachung“ ist, dann diese Verkoppelung eines Fatalisten mit einem fragenden Beobachter, eines penetranten Einzelgängers mit einem geselligen Menschenfreund. Nach Spengler „kommt alles, wie es kommen muß.“ Nach Toynbee ist immer noch, wie der Berliner gern sagt, „alles drin“.

Es kommt also, nach Toynbee, immer alles ganz anders. Und das ist gut so im Atomzeitalter. Denn wenn auch in Zukunft der Mensch, wie bisher, sich von den Sachen, die er macht, so überwältigen ließe, daß sie nach ihrem nicht nach seinem Gesetz ablaufen, dann wäre nicht nur ein Kulturzeitalter, sondern gleich die ganze Weltgeschichte für immer zu Ende. Die Vernunft hat aber, das schärft Toynbee immer wieder ein, keinen Anlaß, abzudanken vor der Rationalität der technischen Möglichkeiten.

Diese Einsicht, daß alles in die Zukunft hinein offen ist und daß die Entscheidung bei der heute lebenden Menschheit selbst liegt, wäre noch kein Optimismus; denn die Menschheit kann ja auch im Endeffekt versagen. Nun aber setzt Toynbee zum Sprung in den Glauben an – den Glauben an eine neue Integration der geistigen Mächte, die in der modernen abendländischen Weltkultur auseinandergerissen sind und jede ihre eigenen Weg verfolgen. „Was die abendländische Menschheit wieder braucht, ist das Christentum“ – ein solcher Satz ist keine ungebührliche Vereinfachung von Toynbees Prognose. Vielmehr zieht der Universalhistoriker von Oxford selbst diesen verblüffend schlichten Schluß. In seinem Hamburger Vortrag „Die religiösen Grundlagen der Freiheit“ versuchte er, die Zeitstelle zu bestimmen, an der im Abendland das Gleichgewicht zwischen Religion und Kultur gestört wurde, und fand, die Fehlsteuerung habe in dem Augenblick begonnen, als die geistliche Macht es unternahm, weltliche Macht zu werden. Nun wird man aber bezweifeln müssen, ob eine Welt wie die des Mittelalters, in der gerade die Weltliche Herrschaft – das Kaiser- und Königtum – mit sakraler Weihe ausgestaltet war, eine Unterscheidung zwischen geistlicher und weltlicher „Macht“ überhaupt zuläßt. Denn damals waren ja die beiden Komponenten der Macht – die potestas und die auctoritas, die Befehlsgewalt und die Autorität also – ganz anders abgewogen als in neueren Jahrhunderten.

Für die Zukunft soll uns also am besten dadurch geholfen sein, daß wir uns wieder auf die „religiösen Grundlagen unserer Freiheit“ besinnen. Hier wird Toynbees Optimismus in seiner fast rührenden Massivität erkennbar: da das Neuchristentum der Zukunft natürlich nicht die militanten Züge der Kreuzzugszeit aufweisen darf, hält Toynbee ihm die mystisch begründete Toleranz des Hinduismus als Vorbild vor Augen. Hier konnte man die Herkunft von Toynbees Optimismus mit Händen greifen: sie liegt in der Geisteswelt jener Zeit, die Lessings Parabel von den drei Ringen hervorbrachte. L.