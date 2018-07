Inhalt Seite 1 — Wie es die Amerikaner machen... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, im Juni Im Zusammenhang mit der jetzt begonnenen Neuordnung des deutschen Verkehrswesens ist es wohl geboten, sich mit der Verkehrspolitik jenes Landes zu beschäftigen, das eine besonders hohe Verkehrsdichte aufweist, und das daher Probleme zu meistern hat, die erst in Jahren auf uns zukommen werden. Das entscheidende Charakteristikum im amerikanischen Verkehrsbereich ist eine scharfe Wettbewerbsauslese. Die ausschließlich auf privater Grundlage arbeitenden Eisenbahnen haben in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg einen hohen Prozentsatz ihres Transportvolumens an den Kraftverkehr und an die Binnenschiffahrt abgeben müssen.

Nichts kennzeichnet wohl die Grundzüge des amerikanischen Verkehrs deutlicher als eine von der Motor-Safety-Foundation stammende Aufstellung, wie die mehr als 60 Mill. beschäftigten Amerikaner zu ihrer Arbeitsstätte gelangen. 63,5 v. H. aller Beschäftigten fahren mit dem Pkw zu ihrem Arbeitsplatz. 15,5 v. H. benutzen öffentliche Verkehrsmittel; 16,6 v. H. gehen zu Fuß; 0,3 v. H. nehmen neben ihrem Pkw entweder den Bus oder die U-Bahn, und 4,1 v. H. benutzen die übrigen Verkehrsmittel. Von den 163 Mill. Einwohnern der USA haben 71 Mill. Führerscheine. Der Kraftfahrzeugbestand wird auf 58 Mill. veranschlagt, wovon der Lkw-Bestand etwa 10 Mill. beträgt; davon wiederum haben 9 von 10 eine Kapazität von 1 – 1 1/2 t. Schwere Lkw gibt es rund 600 000. Schließlich bewegen sich noch rund eine Viertelmillion Busse auf dem 3,35 Meilen umfassenden Straßennetz. Bis 1975 wird sich die Einwohnerzahl nach zuverlässigen Schätzungen auf 221 Mill. und der Kraftfahrzeugbestand auf 85 Mill. steigern. Diese Entwicklung erfordert eine rechtzeitige „Großplanung“, wie sie in dem Zehnjahres-Straßenbauprogramm (Finanzaufwand von 101 Mrd. $) zum Ausdruck kommt.

Die USA geben schon jetzt 0,8 bis 0,9 v. H. ihres Bruttosozialproduktes für den Straßenbau aus. (Bei uns betrug, nach der letzten vorliegenden Statistik für das Fiskaljahr 1951/52 der Straßenbauanteil, einschl. Erneuerung und Wiederaufbau, etwa 0,5 v. H. vom Bruttosozialprodukt.) Die amerikanische Regierung und der Kongreß sind überzeugt, daß die Ausgaben für den Straßenbau angesichts der wachsenden Motorisierung und auch zum Teil aus strategischen Erwägungen kräftig erhöht werden müssen. Auf Grund des von Präsident Eisenhower dem Kongreß präsentierten Bauprogramms soll der Anteil der Straßenbauausgaben mit 2,6 v. H. vom Bruttosozialprodukt verdreifacht werden. (Der entsprechende Anteil wird in der Bundesrepublik auch künftig durch das zweckgebundene Mehraufkommen aus dem Verkehrsfinanzgesetz noch nicht einmal 1 v. H. betragen.) Diese hohen Investitionen im amerikanischen Straßenbau werden als notwendig erachtet, obwohl das Straßennetz der USA bei weitem nicht so vernachlässigt ist wie etwa bei uns.

Eisenhower gab für sein Straßenbauprogramm die treffende Begründung, daß die hohen Kosten dafür sich durch wirtschaftliches Wachstum bezahlt machen werden. Die Amerikaner rechnen also nicht dem Kraftfahrzeugverkehr die Straßenkosten vor. Sie wissen, welche Vorteile eine ständig wachsende Motorisierung mit sich bringt und in welchem Maße dadurch die einzelnen Wirtschaftszweige befruchtet werden. Es wird auch in dem Regierungsbericht an den Kongreß ausdrücklich gesagt, daß die Sondersteuern des Kraftverkehrs nicht erhöht werden sollen. Der Bund soll vielmehr für 27 Mrd. $ Bonds ausgeben, die (bei dreißigjähriger Laufzeit) durch die Einnahmen aus den Mineralölabgaben zu verzinsen und zu amortisieren sind. Weitere 27 Mrd. werden von den Einzelstaaten aufgebracht; den restlichen Betrag von 47 Mrd. $ übernimmt der Bundeshaushalt.)

Amerikanische Wissenschaftler haben errechnet, daß durch den angestrebten Ausbau des Straßennetzes die Transportkosten um durchschnittlich einen Cent je Meile und Tonne reduziert werden können. Schon diese Ersparnis lohnt nach Ansicht amerikanischer Regierungskreise den Einsatz der 101 Mrd.

Der Anteil der Eisenbahnen am gesamten Inter-City-Güterverkehr (ohne Nahverkehr) auf Tonnen-Meilen-Basis ging von mehr als 71 v. H. im Jahre 1943 auf rund 51,5 v. H. zurück. In der gleichen Zeit wuchs der Anteil des Güterkraftverkehrs von 5,5 v. H. auf 17,4 v. H. und jener der Binnenschiffahrt (vor allem durch leistungsfähigere Schiffe) von 13,7 auf 17 v.H. Im Jahre der Recession (1954), als der US-Produktionsindex um 10 v. H. zurückging, sank der Güterverkehr der Eisenbahnen um 15 v. H. Diese Entwicklung ist um so erstaunlicher, als die Eisenbahnen gerade in den Nachkriegsjahren stark investiert haben und technisch sehr fortschrittlich sind. Natürlich weiß man in den USA, daß die Eisenbahnen immer von großer Bedeutung für das Land sein werden: ihre Monopolstellung aber ist gebrochen worden. Die amerikanische Auffassung geht dahin, daß jeder Verkehrsträger dort seine Betätigung suchen soll, wo er am leistungsfähigsten ist. Die Bahn ist es mehr im Knotenpunktverkehr und auf langen Strecken, während die Stärke des Lkw mehr im Flächenverkehr zu suchen ist.

Trotz zahlreicher Interventionen von Kreisen und Gemeinden hat die für den Landverkehr maßgebliche Verkehrsbehörde, die Interstate Commerce Commission in erheblichem Umfang Gleisstillegungen genehmigt. Seit 1921 ist das Streckennetz um rund 30 000 Meilen verringert worden (Ton 251000 auf 221 000). Über diese 30 000 Meilen hinaus sind noch mehrere tausend Meilen für den Personenverkehr aufgehoben worden, so daß auf dieser Strecke nur noch Güter transportiert werden. Die von der Deutschen Bundesbahn beabsichtigten Gleisstillegungen scheitern ja bekanntlich immer wieder an den Interventionen von Kreisen und Gemeinden,