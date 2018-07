Nach Mitteilung des Bundesverbandes der Zigarrenhersteller wurden von den Zigarrenfabriken in der Bundesrepublik und in Westberlin im März 368 Mill. Stück Zigarren, Zigarillos und Stumpen hergestellt. Die Zahl bedeutet gegenüber Februar eine Produktionserhöhung um 20 Mill. Stück. Diese günstige Entwicklung kommt auch in der Zahl der versteuerten Zigarren und in der Höhe der Kleinverkaufswerte zum Ausdruck: die im März zur Versteuerung gemeldeten 356,9 Mill. Zigarren übersteigen die Februar-Versteuerung um 14,2 v. H. Um fast den gleichen Prozentsatz (14,1 v. H.) stiegen ebenfalls die Kleinverkaufswerte von 57,5 Mill. im Februar auf 65,6 Mill. D-Mark im März. In Westberlin wurden im Berichtsmonat 10,7 Mill. Zigarren zum Kleinverkaufswert von 1,9 Mill. DM versteuert. Damit stellte sich der durchschnittliche Kleinverkaufswert je Zigarre in Westberlin auf 18.59 Pf.

In der Bundesrepublik raucht man offensichtlich ein wenig billiger; hier lag der Durchschnittswert je Zigarre nur bei 18,39 Pf. Bemerkenswert ist die Feststellung, daß die 10-Pf-Preislage mit 37,2 v. H. an erster Stelle liegt; den zweiten Platz nimmt die 20-Pf-Zigarre (19 v. H.), den dritten Platz die 15-Pf-Preislage (15,6 v. H.) und den vierten Platz die 40-Pf-Zigarre (12,5 v. H.) ein. w. w.